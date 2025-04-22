Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта - 22.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250422/peskov-vyskazalsya-o-srokakh-uregulirovaniya-ukrainskogo-konflikta-1062677931.html
Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта
Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта - 22.04.2025 Украина.ру
Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта
Жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину
2025-04-22T14:36
2025-04-22T14:36
новости
украина
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
ростислав ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a93a9d5a29a281b8d75a9f6274f97e95.jpg
"Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - призвал Песков.Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной. Однако указал, что Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Путина о контактах по теме идеи об ограничении ударов по гражданским объектам.Официальный представитель Кремля, тем не менее, заверил, что работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется.О переговорах по Украине - в материале Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко на сайте Украина.ру.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d5b313c47eb7505a6388bd928e635952.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ростислав Ищенко

Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта

14:36 22.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину
"Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - призвал Песков.
Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной. Однако указал, что Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Путина о контактах по теме идеи об ограничении ударов по гражданским объектам.
Официальный представитель Кремля, тем не менее, заверил, что работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется.
О переговорах по Украине - в материале Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинРостислав Ищенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Как иранская сделка может повлиять на войну на Украине? В Киеве озвучили свои страхи
15:50Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области
15:36Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм
15:06Глобализация и проституция. Что стоит за отставкой Клауса Шваба
15:04Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области
14:58Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине
14:45Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области
14:36Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта
14:28СК России расследует преступления ВСУ в отношении жителей Белгородской области и ДНР
14:13"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы
14:10Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России
14:05Зеленский собрался на похороны папы Римского – СМИ
13:33Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph
13:26Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США
13:00По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России
13:00Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00
12:56Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
12:25Зачем Москва вводила перемирие и почему в Лондоне заговорили об уступках – Литовкин
12:20Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков
12:15Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском
Лента новостейМолния