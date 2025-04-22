https://ukraina.ru/20250422/peskov-vyskazalsya-o-srokakh-uregulirovaniya-ukrainskogo-konflikta-1062677931.html
Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта
Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта - 22.04.2025 Украина.ру
Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта
Жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину
2025-04-22T14:36
2025-04-22T14:36
2025-04-22T14:36
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"Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - призвал Песков.Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной. Однако указал, что Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Путина о контактах по теме идеи об ограничении ударов по гражданским объектам.Официальный представитель Кремля, тем не менее, заверил, что работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется.О переговорах по Украине - в материале Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ростислав Ищенко
Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта
Жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину