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Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта

Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта - 22.04.2025 Украина.ру

Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта

Жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину

2025-04-22T14:36

2025-04-22T14:36

2025-04-22T14:36

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"Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - призвал Песков.Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной. Однако указал, что Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Путина о контактах по теме идеи об ограничении ударов по гражданским объектам.Официальный представитель Кремля, тем не менее, заверил, что работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется.О переговорах по Украине - в материале Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, ростислав ищенко