"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы - 22.04.2025 Украина.ру
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"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы
"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы - 22.04.2025 Украина.ру
"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы
Украинцам дали понять: беспокоиться не нужно, природные ресурсы, которые готовятся забрать себе американцы, жителям страны и так не принадлежат
2025-04-22T14:13
2025-04-22T14:13
эксклюзив
украина
сша
дональд трамп
ресурсы
сделка
владимир зеленский
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Хватаясь за соломинкуРезонансное заявление сделал депутат Верховной Рады, член "Слуги народа" Георгий Мазурашу. В интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция" парламентарий прокомментировал так называемую ресурсную сделку между Украиной и США, по которой Соединенные Штаты получат контроль над украинскими недрами.Мазурашу отметил, что Украина сейчас не в такой ситуации, чтобы отказываться от каких-либо сделок, касающихся природных ресурсов."У нас огромные проблемы - кем и чем воевать. Поэтому нам нужно цепляться за любые соломинки", - сказал депутат.Сорванный первый вариант сделкиРесурсная сделка с США – апогей украинской "незалежности". Под разговоры о суверенитете и войне с Россией украинские элиты без пяти минут сдали все природные ресурсы страны Соединенным Штатам.Начиналось это как сделка по редкоземельным металлам, однако очень быстро аппетиты Вашингтона возросли и они запросили доступ и контроль практически ко всем украинским недрам.Речь идет о предложении, которое Зеленский сделал еще в своем пресловутом и ныне прочно забытом "плане победы". Там американцев приглашали совместно делить маржу от редкоземельных металлов. Дональд Трамп решил, что почему бы и нет и ответил согласием.Вышло все, однако, для Киева не так радужно, как это планировалось. США выкатили такие условия, что украинские власти схватились за голову. Деваться было некуда и на встрече в Белом доме 28 февраля предполагалось, что Трамп и Зеленский подпишут некий установочный документ по этой сделке.Памятный скандал между лидерами двух стран нарушил эти планы и Вашингтон ужесточил свои требования. По слухам, речь уже идет о контроле не только над ископаемыми и иными ресурсами, но и над важнейшими стратегическими объектами, например, портами, железными дорогами, перерабатывающие заводы и т.д.Фонд на миллиардыСам текст гипотетического соглашения простым смертным не показывают. Некоторые полагают, что прописанные в нем условия будут настолько "зрадными", что их так и будут скрывать от рядовых украинцев.На сегодняшний день предполагается, что Украина и США создадут инвестиционный фонд под названием "Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития". Контроль над ним получат американцы, а именно Корпорация международного развития США (DFC) через наблюдательный совет при этом фонде.Трех из пяти его членов будет назначать DFC, они будут иметь право вето, украинская сторона не сможет вмешиваться в работу фонда. В эту структуру Украиной будет перечисляться 50% прибыли ото всех новых проектов в области инфраструктуры и ресурсов. Американцы не вкладывают ничего, считая своим вкладом ту помощь, которую они оказали Киеву ранее.Первыми прибыль из фонда забирают Соединенные Штаты. Они получают все и 4% годовых в придачу до тех пор, пока вся сумма американской помощи не будет оплачена Украиной. Далее, может быть, этот руководимый США фонд чем-то и поделиться с Киевом, но это будет еще не скоро, если будет вообще.Также США получают право покупать украинские ископаемые на коммерческой основе в первоочередном порядке, без разницы, финансируется ли этот проект фондом или нет. Кроме того, Штаты будут иметь право вето на продажу Украиной ресурсов другим странам, а продажа ключевых ресурсов "стратегическим противникам" США будет запрещена автоматически.Также будет действовать запрет на предложение Киевом отклоненных фондом проектов для реализации третьей стороне в течение как минимум года. Все полученные фондом средства будут конвертироваться в валюту и отправляться за океан. Если Киев что-то не доплатит, то придется возмещать эту сумму дополнительно из своего кармана.Изначально США заявляли сумму в 300 млрд долларов своих вложений в Украину, которую они хотят отбить ресурсной сделкой, однако позже снизили это требование до 100 млрд.Таинственная компанияНа прошлой неделе представители Киева и Вашингтона подписали меморандум, видимо тот самый документ, который не подписали в своем время Трамп и Зеленский. Какие-либо детали сделки там не раскрываются, речь идет скорее о декларации о намерениях.Поэтому до сих пор не понятно, что из себя представляет эта сделка и к чему она приведет. Ожидается, что в ближайшее время переговоры двух стран продолжаться и стороны выйдут на подписание итогового документа.Примечательно, что от имени Украины переговоры по сделке уполномочена частная фирма."Мы занимаемся вопросом подбора юридической компании. Мы выбрали, в принципе, три ключевых компании, которые согласились работать и хотят работать и помогать, и представлять Украину. Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются именно условия", - заявлял Зеленский 4 апреля.Украинский журналист Влад Сидоренко попытался выяснить, кому же доверено представлять национальные интересы страны, однако успехом эта затея не увенчалась.Сначала его отфутболивали разные ведомства, от правительства до Верховной Рады. В конечном итоге в Минюсте он выяснил, что дедлайн по выбору компании прошел 15 апреля, указывалось, что эта компания должна иметь опыт работы с Украиной и разбираться в законодательстве США, но что за фирма была выбрана так и не понятно.Известно также, что соответствующий конкурс не проводился, а выбор прошел по упрощенной процедуре, введенной в 2022 году. По словам журналиста, работа компании обойдется украинскому бюджету в 3 млн долларов. "Обратите внимание, что эта таинственная компания, которую выбрал Минюст и про которую не хочет рассказывать, привлекается не к анализу законодательства, контрактов/документов/каких-то пунктов, а именно для: "...защиты национальных интересов (Украины) во время процедуры переговоров с Американской стороной". Мне очень интересно, как иностранная юридическая компания (!) может защищать (!) национальные интересы иностранного государства (!) по выбору Минюста &lt;…&gt;", - написал Сидоренко в своем телеграм-канале.В МИД Украины, продолжил он, про иностранную компанию в контексте ресурсной сделки ничего не известно.Журналист подчеркнул, что ради этой сделки Украине придется изрядно перетряхнуть свое законодательство, возможно, что и Конституцию.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией"
https://ukraina.ru/20250422/po-puti-mikhaya-i-nikonov-otvetil-ukraineru-poluchit-li-tramp-orden-pobedy-ot-rossii-1062674483.html
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Павел Котов
Павел Котов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, ресурсы, сделка, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, США, Дональд Трамп, ресурсы, сделка, Владимир Зеленский

"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы

14:13 22.04.2025
 
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Украинцам дали понять: беспокоиться не нужно, природные ресурсы, которые готовятся забрать себе американцы, жителям страны и так не принадлежат
Хватаясь за соломинку
Резонансное заявление сделал депутат Верховной Рады, член "Слуги народа" Георгий Мазурашу. В интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция" парламентарий прокомментировал так называемую ресурсную сделку между Украиной и США, по которой Соединенные Штаты получат контроль над украинскими недрами.
"Относительно соглашения в целом тоже много и активно коммуницирую на эту тему со своими избирателями. И я уточняю с нашими с Владимиром [Зеленским] избирателями из Черновицкой области, где я избран, и мы определись, когда много людей кричат: "Так это же ископаемые, это собственность украинского народа", - я уточняю: в конституции не написано, что собственность, что - объект права собственности, а это немного другое... А мы так общаемся с избирателями: слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я из Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в Бог знает какой другой области?" – объяснил он свою позицию.
Мазурашу отметил, что Украина сейчас не в такой ситуации, чтобы отказываться от каких-либо сделок, касающихся природных ресурсов.
"У нас огромные проблемы - кем и чем воевать. Поэтому нам нужно цепляться за любые соломинки", - сказал депутат.
Сорванный первый вариант сделки
Ресурсная сделка с США – апогей украинской "незалежности". Под разговоры о суверенитете и войне с Россией украинские элиты без пяти минут сдали все природные ресурсы страны Соединенным Штатам.
Начиналось это как сделка по редкоземельным металлам, однако очень быстро аппетиты Вашингтона возросли и они запросили доступ и контроль практически ко всем украинским недрам.
Речь идет о предложении, которое Зеленский сделал еще в своем пресловутом и ныне прочно забытом "плане победы". Там американцев приглашали совместно делить маржу от редкоземельных металлов. Дональд Трамп решил, что почему бы и нет и ответил согласием.
Вышло все, однако, для Киева не так радужно, как это планировалось. США выкатили такие условия, что украинские власти схватились за голову. Деваться было некуда и на встрече в Белом доме 28 февраля предполагалось, что Трамп и Зеленский подпишут некий установочный документ по этой сделке.
Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
13:00
По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от РоссииПрезидента США Дональда Трампа кулуарно сравнивают с королем Румынии Михаем I, который в 1945 году получил от СССР орден "Победы" "за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии"
Памятный скандал между лидерами двух стран нарушил эти планы и Вашингтон ужесточил свои требования. По слухам, речь уже идет о контроле не только над ископаемыми и иными ресурсами, но и над важнейшими стратегическими объектами, например, портами, железными дорогами, перерабатывающие заводы и т.д.
Фонд на миллиарды
Сам текст гипотетического соглашения простым смертным не показывают. Некоторые полагают, что прописанные в нем условия будут настолько "зрадными", что их так и будут скрывать от рядовых украинцев.
На сегодняшний день предполагается, что Украина и США создадут инвестиционный фонд под названием "Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития". Контроль над ним получат американцы, а именно Корпорация международного развития США (DFC) через наблюдательный совет при этом фонде.
Трех из пяти его членов будет назначать DFC, они будут иметь право вето, украинская сторона не сможет вмешиваться в работу фонда. В эту структуру Украиной будет перечисляться 50% прибыли ото всех новых проектов в области инфраструктуры и ресурсов. Американцы не вкладывают ничего, считая своим вкладом ту помощь, которую они оказали Киеву ранее.
Первыми прибыль из фонда забирают Соединенные Штаты. Они получают все и 4% годовых в придачу до тех пор, пока вся сумма американской помощи не будет оплачена Украиной. Далее, может быть, этот руководимый США фонд чем-то и поделиться с Киевом, но это будет еще не скоро, если будет вообще.
Также США получают право покупать украинские ископаемые на коммерческой основе в первоочередном порядке, без разницы, финансируется ли этот проект фондом или нет. Кроме того, Штаты будут иметь право вето на продажу Украиной ресурсов другим странам, а продажа ключевых ресурсов "стратегическим противникам" США будет запрещена автоматически.
Также будет действовать запрет на предложение Киевом отклоненных фондом проектов для реализации третьей стороне в течение как минимум года. Все полученные фондом средства будут конвертироваться в валюту и отправляться за океан. Если Киев что-то не доплатит, то придется возмещать эту сумму дополнительно из своего кармана.
Изначально США заявляли сумму в 300 млрд долларов своих вложений в Украину, которую они хотят отбить ресурсной сделкой, однако позже снизили это требование до 100 млрд.
Таинственная компания
На прошлой неделе представители Киева и Вашингтона подписали меморандум, видимо тот самый документ, который не подписали в своем время Трамп и Зеленский. Какие-либо детали сделки там не раскрываются, речь идет скорее о декларации о намерениях.
Поэтому до сих пор не понятно, что из себя представляет эта сделка и к чему она приведет. Ожидается, что в ближайшее время переговоры двух стран продолжаться и стороны выйдут на подписание итогового документа.
Примечательно, что от имени Украины переговоры по сделке уполномочена частная фирма.
"Мы занимаемся вопросом подбора юридической компании. Мы выбрали, в принципе, три ключевых компании, которые согласились работать и хотят работать и помогать, и представлять Украину. Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются именно условия", - заявлял Зеленский 4 апреля.
Украинский журналист Влад Сидоренко попытался выяснить, кому же доверено представлять национальные интересы страны, однако успехом эта затея не увенчалась.
Сначала его отфутболивали разные ведомства, от правительства до Верховной Рады. В конечном итоге в Минюсте он выяснил, что дедлайн по выбору компании прошел 15 апреля, указывалось, что эта компания должна иметь опыт работы с Украиной и разбираться в законодательстве США, но что за фирма была выбрана так и не понятно.
Известно также, что соответствующий конкурс не проводился, а выбор прошел по упрощенной процедуре, введенной в 2022 году. По словам журналиста, работа компании обойдется украинскому бюджету в 3 млн долларов.
"Обратите внимание, что эта таинственная компания, которую выбрал Минюст и про которую не хочет рассказывать, привлекается не к анализу законодательства, контрактов/документов/каких-то пунктов, а именно для: "...защиты национальных интересов (Украины) во время процедуры переговоров с Американской стороной". Мне очень интересно, как иностранная юридическая компания (!) может защищать (!) национальные интересы иностранного государства (!) по выбору Минюста <…>", - написал Сидоренко в своем телеграм-канале.
В МИД Украины, продолжил он, про иностранную компанию в контексте ресурсной сделки ничего не известно.
Журналист подчеркнул, что ради этой сделки Украине придется изрядно перетряхнуть свое законодательство, возможно, что и Конституцию.
О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией"
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