https://ukraina.ru/20250422/a-my-ikh-tuda-zakapyvali-vlasti-ukrainy-populyarno-obyasnili-komu-prinadlezhat-resursy-1062677317.html

"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы

"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы - 22.04.2025 Украина.ру

"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы

Украинцам дали понять: беспокоиться не нужно, природные ресурсы, которые готовятся забрать себе американцы, жителям страны и так не принадлежат

2025-04-22T14:13

2025-04-22T14:13

2025-04-22T14:13

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

ресурсы

сделка

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051717297_0:128:1036:710_1920x0_80_0_0_073e57b2a6dfa9d0bdc5e32859de4faa.jpg.webp

Хватаясь за соломинкуРезонансное заявление сделал депутат Верховной Рады, член "Слуги народа" Георгий Мазурашу. В интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция" парламентарий прокомментировал так называемую ресурсную сделку между Украиной и США, по которой Соединенные Штаты получат контроль над украинскими недрами.Мазурашу отметил, что Украина сейчас не в такой ситуации, чтобы отказываться от каких-либо сделок, касающихся природных ресурсов."У нас огромные проблемы - кем и чем воевать. Поэтому нам нужно цепляться за любые соломинки", - сказал депутат.Сорванный первый вариант сделкиРесурсная сделка с США – апогей украинской "незалежности". Под разговоры о суверенитете и войне с Россией украинские элиты без пяти минут сдали все природные ресурсы страны Соединенным Штатам.Начиналось это как сделка по редкоземельным металлам, однако очень быстро аппетиты Вашингтона возросли и они запросили доступ и контроль практически ко всем украинским недрам.Речь идет о предложении, которое Зеленский сделал еще в своем пресловутом и ныне прочно забытом "плане победы". Там американцев приглашали совместно делить маржу от редкоземельных металлов. Дональд Трамп решил, что почему бы и нет и ответил согласием.Вышло все, однако, для Киева не так радужно, как это планировалось. США выкатили такие условия, что украинские власти схватились за голову. Деваться было некуда и на встрече в Белом доме 28 февраля предполагалось, что Трамп и Зеленский подпишут некий установочный документ по этой сделке.Памятный скандал между лидерами двух стран нарушил эти планы и Вашингтон ужесточил свои требования. По слухам, речь уже идет о контроле не только над ископаемыми и иными ресурсами, но и над важнейшими стратегическими объектами, например, портами, железными дорогами, перерабатывающие заводы и т.д.Фонд на миллиардыСам текст гипотетического соглашения простым смертным не показывают. Некоторые полагают, что прописанные в нем условия будут настолько "зрадными", что их так и будут скрывать от рядовых украинцев.На сегодняшний день предполагается, что Украина и США создадут инвестиционный фонд под названием "Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития". Контроль над ним получат американцы, а именно Корпорация международного развития США (DFC) через наблюдательный совет при этом фонде.Трех из пяти его членов будет назначать DFC, они будут иметь право вето, украинская сторона не сможет вмешиваться в работу фонда. В эту структуру Украиной будет перечисляться 50% прибыли ото всех новых проектов в области инфраструктуры и ресурсов. Американцы не вкладывают ничего, считая своим вкладом ту помощь, которую они оказали Киеву ранее.Первыми прибыль из фонда забирают Соединенные Штаты. Они получают все и 4% годовых в придачу до тех пор, пока вся сумма американской помощи не будет оплачена Украиной. Далее, может быть, этот руководимый США фонд чем-то и поделиться с Киевом, но это будет еще не скоро, если будет вообще.Также США получают право покупать украинские ископаемые на коммерческой основе в первоочередном порядке, без разницы, финансируется ли этот проект фондом или нет. Кроме того, Штаты будут иметь право вето на продажу Украиной ресурсов другим странам, а продажа ключевых ресурсов "стратегическим противникам" США будет запрещена автоматически.Также будет действовать запрет на предложение Киевом отклоненных фондом проектов для реализации третьей стороне в течение как минимум года. Все полученные фондом средства будут конвертироваться в валюту и отправляться за океан. Если Киев что-то не доплатит, то придется возмещать эту сумму дополнительно из своего кармана.Изначально США заявляли сумму в 300 млрд долларов своих вложений в Украину, которую они хотят отбить ресурсной сделкой, однако позже снизили это требование до 100 млрд.Таинственная компанияНа прошлой неделе представители Киева и Вашингтона подписали меморандум, видимо тот самый документ, который не подписали в своем время Трамп и Зеленский. Какие-либо детали сделки там не раскрываются, речь идет скорее о декларации о намерениях.Поэтому до сих пор не понятно, что из себя представляет эта сделка и к чему она приведет. Ожидается, что в ближайшее время переговоры двух стран продолжаться и стороны выйдут на подписание итогового документа.Примечательно, что от имени Украины переговоры по сделке уполномочена частная фирма."Мы занимаемся вопросом подбора юридической компании. Мы выбрали, в принципе, три ключевых компании, которые согласились работать и хотят работать и помогать, и представлять Украину. Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются именно условия", - заявлял Зеленский 4 апреля.Украинский журналист Влад Сидоренко попытался выяснить, кому же доверено представлять национальные интересы страны, однако успехом эта затея не увенчалась.Сначала его отфутболивали разные ведомства, от правительства до Верховной Рады. В конечном итоге в Минюсте он выяснил, что дедлайн по выбору компании прошел 15 апреля, указывалось, что эта компания должна иметь опыт работы с Украиной и разбираться в законодательстве США, но что за фирма была выбрана так и не понятно.Известно также, что соответствующий конкурс не проводился, а выбор прошел по упрощенной процедуре, введенной в 2022 году. По словам журналиста, работа компании обойдется украинскому бюджету в 3 млн долларов. "Обратите внимание, что эта таинственная компания, которую выбрал Минюст и про которую не хочет рассказывать, привлекается не к анализу законодательства, контрактов/документов/каких-то пунктов, а именно для: "...защиты национальных интересов (Украины) во время процедуры переговоров с Американской стороной". Мне очень интересно, как иностранная юридическая компания (!) может защищать (!) национальные интересы иностранного государства (!) по выбору Минюста <…>", - написал Сидоренко в своем телеграм-канале.В МИД Украины, продолжил он, про иностранную компанию в контексте ресурсной сделки ничего не известно.Журналист подчеркнул, что ради этой сделки Украине придется изрядно перетряхнуть свое законодательство, возможно, что и Конституцию.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией"

https://ukraina.ru/20250422/po-puti-mikhaya-i-nikonov-otvetil-ukraineru-poluchit-li-tramp-orden-pobedy-ot-rossii-1062674483.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, ресурсы, сделка, владимир зеленский