https://ukraina.ru/20250421/nevypolnimo-i-nepriemlemo-ukrainskaya-elita-zanervnichala-iz-za-planov-ssha-po-krymu-1062661020.html

Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму

Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму - 21.04.2025 Украина.ру

Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму

Украинский политбомонд принялся чертить красные линии после информации о готовности США признать воссоединение Крыма с Россией

2025-04-21T17:06

2025-04-21T17:06

2025-04-21T17:31

эксклюзив

украина

крым

сша

владимир зеленский

петр порошенко

алексей гончаренко

александр дубинский

игорь мосийчук

ирина геращенко

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Право на любые альянсыЕстественно, в обсуждении преобладает точка зрения, согласно которой ни о каком признании Крыма российским речи быть не может. Некоторые выступили против особенно резко.Как, например, депутат Верховной Рады, члена фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Возмущение парламентария вызвала публикация Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждается, что американцы намерены признать российский статус Крыма в качестве одного из шагов навстречу РФ."Каналы забиты информаций WSJ о двух главных требованиях [Дональда] Трампа к Украине для заключения мирного соглашения с фиксацией по существующей линии фронта. Одно из них, это невыполнимое даже в теории и неприемлемое по сути требование признать оккупированный Крым российским, и я тоже даже обсуждать его не буду", - написал он у себя в телеграм-канале.Его коллега по парламенту, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** успокаивает: никакого требования к Киеву официально отказываться от Крыма со стороны Соединенных Штатов нет. Об этом ему якобы рассказали его источники в Белом доме.Еще один момент из статьи WSJ – это позиция Вашингтона, который готов официально закрепить отказ принимать в НАТО Украину. Гончаренко полагает, что это будет сделано в форме специального заявления, либо же через принятие отдельного документа.Что же делать нам, то есть им, вопрошает депутат. И сам дает ответ: Украина должна наплевать на мнение каких-то там американцев."Наша задача не допустить ограничения суверенитета. То есть, кто угодно может говорить все, что угодно, но мы, как страна, должны сохранить за собой право на вступление в любые военные альянсы", - пишет он в своем телеграм-канале.Гончаренко уверен, что такое требование украинская сторона должна озвучить на переговорах. Как конкретно Киев может отстаивать такую позицию в ситуации, когда эта страна целиком и полностью зависит от воли своих западных покровителей, он не уточняет.А не уточняет он этого, потому что знает, что такое битье себя в грудь сменится покорностью и согласием на принятие любых условий, что уже было продемонстрировано при попытке властей торпедировать ресурсную сделку с США. Тогда Украину на какое-то время оставили без американских разведданных, после чего представители Владимира Зеленского покаялись и изъявили желание подписать все, что им скажут.Чем Минск-2 лучше Минска-3Тем временем, понедельник, 21 апреля – шестая годовщина победы Зеленского на президентских выборах. Еще через месяц состоится годовщина его вступления в должность главы государства и пойдет седьмой год его президентства.Вместо того, чтобы использовать этот повод для критики власти, так называемая украинская оппозиция продолжает стелиться под режим. Соратница Порошенко Ирина Геращенко разразилась пространным постом в "Телеграме", в котором неуклюже попыталась выгородить своего патрона и покритиковать Зеленского. Вышло не очень.Ни Порошенко, ни Зеленский, по ее словам, не несут ответственность за то, что произошло с Украиной с 2022 года. Во всем виноват, конечно же, Владимир Путин, считает она.Депутат ставит в вину Зеленскому то, что он не подготовил армию и страну к войне. Геращенко также прокомментировала ход переговоров с США и РФ, подпустив немножечко "зрады" из-за позиции США по Крыму."Три года тяжелой войны власти активно эксплуатировали лозунг "Минска-3 (нового варианта Минских соглашений – ред.) не будет". И судя по последним новостям о переговорном процессе, это правда. Потому что в минских договоренностях была четко зафиксирована территориальная целостность Украины, Донецкая и Луганская области признавались украинскими и нигде не было ни слова об отказе от Крыма… А выполнение этих соглашений было четко привязано к санкциям", - заявила она.Геращенко пожелала нынешним украинским переговорщикам достичь такого же успеха и помнить, что территориальная целостность – красная линия для украинского общества.Компромиссы за счет УкраиныПро красные линии говорит и бывший депутат Рады, националист Игорь Мосийчук**.По его словам, признание Киевом российского статуса Крыма невозможно по нескольким причинам: никто не может спрогнозировать реакцию большинства украинцев на это решение, за этим может последовать требование признать российскими другие регионы, которые Украина считает своими, а также то, что в конституции и законодательстве страны не прописан четкий юридический механизм отчуждения своих территорий в пользу другого государства.Мосийчук подчеркивает, что правящая верхушка не заинтересована в перемирии."Владимир Зеленский и его зеленые гниды абсолютно не беспокоятся о том, сколько за это время новой бойни еще погибнет украинцев и сколько еще территорий будет потеряно, ведь для них мир и даже долгое перемирие неприемлемы по личным причинам, потому что их следствием станут выборы, потеря власти, их преследование по всему миру за мародерство и санкции и аресты, а потому они готовы воевать до последнего украинца, до последнего кусочка украинской земли", - написал он у себя в телеграм-канале.Складывающейся ситуацией воспользовался опальный депутат Рады Александр Дубинский, который давно сидит в СИЗО и умудряется оттуда вести свой телеграм-канал. Он в очередной раз раскритиковал Зеленского, политика которого привела к полной зависимости от Запада.Цель США – сделка с РФ, чтобы не допустить усиления Китая, а Украина в этой схеме выступает преградой к этому и площадкой для компромисса, заявил Дубинский. Компромисс этот будет достигнут именно за счет Украины, добавил парламентарий."А оказалась Украина в таком положении из-за некомпетентности Зеленского и его шайки. Их некомпетентность управления экономикой и всепоглощающее воровство привели к тому, что Украина не может самостоятельно обеспечивать армию. Значит, обречена проиграть, или согласиться на условия. И эту вину Зеленского нельзя ничем прикрыть. В капитуляции будет виноват не Трамп, а Зеленский, который по принципам Realpolitik не смог обеспечить надежную защиту государства", - заявил Дубинский.Зеленскому при этом оставляют роль догоняющего, резюмировал он.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Включен в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250421/spektakl-prodolzhaetsya-ukrainoy-budet-upravlyat-maloprimetnyy-chelovek-s-familiey-smit-1062642935.html

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эксклюзив, украина, крым, сша, владимир зеленский, петр порошенко, алексей гончаренко, александр дубинский, игорь мосийчук, ирина геращенко, максим бужанский