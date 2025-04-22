https://ukraina.ru/20250422/voda-zhil-i-kurorty-problemy-donbassa-i-puti-ikh-resheniya---nikitina-1062681507.html

Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина

Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина - 22.04.2025 Украина.ру

Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил в Донецке с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017 г.г.) Еленой Никитиной. Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T17:03

2025-04-22T17:03

2025-04-22T17:03

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил в Донецке с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017 г.г.) Еленой Никитиной. Она рассказала о том, что сейчас происходит в ДНР, как жителям Республики, потерявшим свои дома и квартиры во время боевых действий, компенсируют получение нового жилья, объяснила, от чего зависит постоянная подача воды в Донецке и как решать проблемы с водоснабжением региона. Кроме того, Никитина рассказала, как будет выглядеть Приазовье в ближайшем будущем и когда поезда из Донецка поедут в другие регионы России. #Никитина #Донецк #Макеевка #ДНР #Донбасс #СВО #война #Россия #Украина ТГ-канал Елены Никитиной: https://t.me/nikitina_e_n Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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