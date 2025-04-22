Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил в Донецке с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017 г.г.) Еленой Никитиной. Она рассказала о том, что сейчас происходит в ДНР, как жителям Республики, потерявшим свои дома и квартиры во время боевых действий, компенсируют получение нового жилья, объяснила, от чего зависит постоянная подача воды в Донецке и как решать проблемы с водоснабжением региона.
Кроме того, Никитина рассказала, как будет выглядеть Приазовье в ближайшем будущем и когда поезда из Донецка поедут в другие регионы России.
#Никитина #Донецк #Макеевка #ДНР #Донбасс #СВО #война #Россия #Украина
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Кроме того, Никитина рассказала, как будет выглядеть Приазовье в ближайшем будущем и когда поезда из Донецка поедут в другие регионы России.
#Никитина #Донецк #Макеевка #ДНР #Донбасс #СВО #война #Россия #Украина
ТГ-канал Елены Никитиной: https://t.me/nikitina_e_n
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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