Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм - 22.04.2025 Украина.ру
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Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм
Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм - 22.04.2025 Украина.ру
Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм
Четверо украинских военнослужащих из 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ осуждены за применение оружия против мирных жителей Курской области. Об этом 22 апреля сообщил Следственный комитет России.
2025-04-22T15:36
2025-04-22T15:36
новости
курская область
россия
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потери всу
терроризм
мирные жители
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Судом признаны достаточными собранные СК РФ доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 92-й ошб ВСУ Сергея Сафронова, Ярослава Мазура, Дмитрия Огаренко и Кирилла Комарова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие и суд установили, что в августе 2024 года Сафронов, Мазур, Огаренко и Комаров, вооруженные автоматами и пулемётами на бронетранспортерах БТР-4Е "Буцефал" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в целях совершения террористических актов в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ)."Находясь в населенном пункте Спальное Суджанского района Курской области, указанные лица оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также минировали дороги, территории вблизи занимаемых позиций и препятствовали эвакуации гражданского населения", - рассказали в следственном ведомстве.Все четверо фигурантов были задержаны военнослужащими ВС РФ в ходе боевых действий.По приговору суда Сафронову и Огаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет каждому, Мазуру и Комарову - по 16 лет лишения свободы. Первые три года осужденные будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.Тем временем Минобороны РФ сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли свыше 75,5 тыс военнослужащих.Также 22 апреля стало известно, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Общие потери ВСУ за время боев на том участке фронта превысили 200 солдат.Подробности в публикации Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00
https://ukraina.ru/20250422/pribyli-na-bredli-dlya-soversheniya-teraktov-chetvero-shturmovikov-vsu-osuzhdeny-za-deyaniya-v-kurskoy-1062678983.html
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новости, курская область, россия, ск рф, кто, всу, приговор, потери всу, терроризм, мирные жители, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, СК РФ, КТО, ВСУ, приговор, потери ВСУ, терроризм, мирные жители, Военные преступления

Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм

15:36 22.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Четверо украинских военнослужащих из 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ осуждены за применение оружия против мирных жителей Курской области. Об этом 22 апреля сообщил Следственный комитет России.
Судом признаны достаточными собранные СК РФ доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 92-й ошб ВСУ Сергея Сафронова, Ярослава Мазура, Дмитрия Огаренко и Кирилла Комарова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствие и суд установили, что в августе 2024 года Сафронов, Мазур, Огаренко и Комаров, вооруженные автоматами и пулемётами на бронетранспортерах БТР-4Е "Буцефал" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в целях совершения террористических актов в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ).
"Находясь в населенном пункте Спальное Суджанского района Курской области, указанные лица оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также минировали дороги, территории вблизи занимаемых позиций и препятствовали эвакуации гражданского населения", - рассказали в следственном ведомстве.
Все четверо фигурантов были задержаны военнослужащими ВС РФ в ходе боевых действий.
По приговору суда Сафронову и Огаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет каждому, Мазуру и Комарову - по 16 лет лишения свободы. Первые три года осужденные будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.
15:04
Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской областиВоенными следователями СК РФ собран комплекс доказательств, на основании которых четверо украинских военнослужащих получили обвинительные приговоры за терроризм в Курской области. Об этом 22 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Тем временем Минобороны РФ сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли свыше 75,5 тыс военнослужащих.
Также 22 апреля стало известно, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Общие потери ВСУ за время боев на том участке фронта превысили 200 солдат.
Подробности в публикации Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00
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