https://ukraina.ru/20250422/1062658139.html

Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа

Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа - 22.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа

Трамп хочет к 30 апрелю (его сто дней президентства) прекратить боевые действия. А мы продолжаем вести игру, которую вели последние два месяца: "Если не будет перемирия ни на месяц, ни на дольше, то в глазах Трампа в этом должна быть виновата не Россия, а Украина", считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2025-04-22T07:00

2025-04-22T07:00

2025-04-22T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ ночь на 21 апреля истек срок 30-часового пасхального перемирия в зоне украинского конфликта, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Украина, поначалу отвергнув инициативу Москвы, призвала продлить перемирие на 30 дней.- Дмитрий, какие слова должна найти наша дипломатия, чтобы тактично послать Украину с таким предложением?- Давайте по порядку.С формальной точки зрения пасхальное перемирие было инициативой Путина. То есть это не оппонент нас об этом просил. Но с точки зрения дипломатии это очень похоже на то, что мы выбили еще неделю переговоров.Дело в том, что Трамп хотел не пасхального перемирия, а длительного перемирия на пасху (месяц плюс). То есть мы вроде бы и желание белодомовского сидельца удовлетворили, и свои интересы соблюли. А что касается того, чтобы продлить эти два дня хотя бы на месяц – этот вопрос будет решаться на этой неделе. На этой неделе могут состояться теоретически ключевых событий по украинскому кризису.Я понимаю, что все устали от всех этих переговоров, когда каждая встреча объявляется судьбоносной, но заканчивается в духе "договорились договариваться". Все стороны довольны друг другом, никто никому не хамит, но всем хочется хотя бы промежуточных итогов этого диалога и какой-то конкретики.Понятно, что Трамп хочет к 30 апрелю (его сто дней президентства) прекратить боевые действия и будет давить на всех в духе "Давайте еще поднатужьтесь". А мы продолжаем вести игру, которую вели последние два месяца: "Если не будет перемирия ни на месяц, ни на дольше, то в глазах Трампа в этом должна быть виновата не Россия, а Украина".И пока есть все предпосылки к тому, что к концу этой недели Украина будет еще более виноватой.- Почему вы так думаете?- Меня натолкнула на эту мысль последняя публикации газеты The Wall Street Journal. В данной ситуации ей можно верить, потому что из всех серьезных американских изданий оно ближе всего к администрации Трампа.Так вот она пишет, что на этой неделе до встречи в Лондоне между украинцами, европейцами и американцами, Киев должен будет согласиться на отказ от членства в НАТО и от Крыма. Это вроде бы немного, но лиха беда начало. Пока же все заявления киевского режима о том, что "мы ни одного квадратного сантиметра русским не отдадим".Тут есть еще один момент.Есть такой мерзкий депутат Рады Алексей Гончаренко* (одессит и бывший член Партии Регионов). Я его иногда слушаю, поскольку, по моим ощущениям, он явно работает на Лондон (это британский агент). Как вы знаете, позиция Великобритании "Чем дольше длится война, тем лучше" не меняется. Так вот заявления Гончаренко в духе "Ничего отдавать России нельзя и нельзя отказываться от вступления в НАТО, но обещать можно все, что угодно" перекликается со знаменитым лозунгом "Обещайте все, что угодно, а вешать будем потом".Так вот Москва в связи с этим тоже может заявить: "Одних обещаний недостаточно. Украина должна изменить конституцию. Все, что мы требуем в рамках СВО – зависит от Киева и требует времени".Повторюсь, если мы сумеем убедить Трампа в том, что именно Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход.- Выходит, мы тянем время в расчете на то, чтобы Трамп… А что должен сделать Трамп?- Да все тянут время. Зеленский тоже тянет время с подписанием договора об украинских недрах. Он должен поставить свою подпись, потому что его в угол зажали. Но он хочет поставить подпись после того, как Трамп с Россией рассорится. Пока Трамп с нами ссориться не хочет. А что будет дальше – бог его знает. Никто же не отменял ястребиное лобби в Вашингтоне, к которому, в частности, относится госсекретарь Рубио.- И все-таки, чего мы хотим от Трампа в отношении Украины? Чтобы он ее мягко слил? Чтобы он ее слил жестко? Или чтобы вообще перестал ей интересоваться и дал нам добить ее?- Мы ведем Трампа к тому, чтобы США признали все российские территориальные приобретения, а дальше мы бы вместе осваивали Марс и добывали редкоземы в российской Запорожской области. Было бы идеально, чтобы у нас были со Штатами рабочие отношения. Не потому, что нам так нужна Америка, а потому, что когда у нас конфронтация с Америкой, то это очень опасно.Надеюсь, США перестанут лезть на Украину и дадут нам доделать то, что мы там делаем. Без американского вмешательства этот процесс пойдет быстрее.То есть для нас промежуточный вин-вин, это когда США перестают давать Украине разведданные, Уиткофф летает в Москву, а Дмитриев в Вашингтоне открывает широкие перспективы торгового сотрудничества. Мне кажется, наша дипломатия пытается вырулить именно на такое положение вещей.- Это в идеале. А фактически мы к чему можем вырулить?- Я же будущее предсказывать не умею. Мы имеем только те крохи информации, которые есть на поверхности. На самом же деле у Путина и Трампа через Уиткоффа давно идет диалог. Ближе к выходным мы опять будем ожидать новостей о переговорах. Что они успели обсудить к тому моменту – мы не знаем. Уиткофф-то как раз выбран на должность переговорщика только потому, что он личный друг Трампа и точно не будет сливать информацию. Если бы этот диалог был по официальным государственным каналам, мы бы давно в очередную холодную войну скатились. Потому что уж очень многие хотят этот российско-американский диалог опрокинуть.- На ваш взгляд, будет ли летняя кампания на фронте в том виде, в котором мы ее представляем? А то администрация Трампа недавно заявила, что "если Россия сейчас пойдет в новое наступление, это будет означать, что она не готова к миру".- До лета еще дожить надо.Если уж мы и рассуждаем в циничных категориях "тянуть время", то мы тянем время для решения каких-то первоочередных задач на фронте. Например, освободить Покровск. Это минимум. А так все будет зависеть от того, сколько мы еще сможем поддерживать нормальный диалог с США и у кого хватит военных ресурсов.Ресурсы у Украины заканчиваются регулярно, но она все еще жива (смеется).* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

https://ukraina.ru/20250419/bogdan-bezpalko-tramp-obyavit-paskhalnoe-peremirie-svoey-pobedoy-no-vsu-vse-ravno-otkroyut-ogon-1062625193.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, алексей гончаренко, нато, the wall street journal, украина.ру, дипломатия, сво, переговоры