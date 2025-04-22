Россия-Украина: запретные переговоры - 22.04.2025 Украина.ру
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Россия-Украина: запретные переговоры
Россия-Украина: запретные переговоры - 22.04.2025 Украина.ру
Россия-Украина: запретные переговоры
Россия предложила Украине обсудить в двустороннем режиме возможность введения моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Для такого диалога, помимо политической воли, киевскому режиму нужно еще и устранить ряд юридических препятствий
2025-04-22T17:12
2025-04-22T17:39
эксклюзив
россия
украина
кремль
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
переговоры
сво
новости сво
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Предложение ПутинаВ минувшую субботу, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил в одностороннем порядке полное прекращение огня на Пасху. Перемирие действовало 30 часов и завершилось в ночь на понедельник, 21 апреля.Украинские власти сначала фактически отвергли перемирие, однако затем передумали и заявили, что ВСУ будут действовать зеркально, то есть если российская армия будет соблюдать режим тишины, то украинцы будут поступать аналогично.Подводя итоги перемирию, Путин отметил, что интенсивность огня со стороны Украины в часы прекращения огня была меньше, однако были зафиксированы многочисленные случаи нарушения перемирия с украинской стороны.Владимир Зеленский в одном из своих обращений уже после начала перемирия заявил, что предлагает России продлить прекращение огня на 30 дней, однако затем скорректировал свое предложение и выдвинул идею прекратить удары по гражданской инфраструктуре.Как отмечал Путин, киевский режим использует гражданские объекты в военных целях. В качестве примера он привел удар ВС РФ в Сумах 13 апреля, где был поражен конгресс-центр местного государственного университета. В тот момент в нем проходило награждение украинских военнослужащих, причастных к преступлениям в Курской области.Глава российского государства заявил, что Кремль изучит предложение Украины.Как заявил в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной, а его последние слова – "это его еще одно предложение".Невозможность переговоров Ответа украинской стороны на это предложение Путина пока не последовало. Мало шансов, что Зеленский или кто-то из украинского руководства готов, а главное видит смысл в таких переговорах.Киевский режим делал и продолжает делать все, чтобы свести на нет любую вероятность прямых переговоров с Кремлем и урегулировать конфликт. В ход идут все подручные средства, в том числе нецензурная брань в адрес Путина, которую из себя изрыгает Зеленский.В последний раз официальные прямые переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в марте 2022 года в Стамбуле, когда стороны практически согласовали мирный договоров, однако Киев переиграл ситуацию и продолжил боевые действия по команде Запада. Путин и Зеленский встречались вообще лишь однажды, в 2019 году в Париже в рамках Нормандского формата с участием лидеров Франции и Германии.Сегодня такой диалог маловероятен еще и потому, что Украина ввела юридические препоны для таких контактов. Когда осенью 2022 года в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал "невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным". Это решение затем своим указом утвердил Зеленский.За прошедшие с того момента несколько лет ситуация не изменилась, указ не отменен и продолжает действовать. В Кремле подчеркивали, что для решения конфликта Киеву так или иначе придется отменять этот запрет.По мере того, как ситуация для Украины на поле боя и в отношениях с США стала меняться, представители киевского режима начала маневрировать и допустили, пусть и с огромным количеством оговорок и предварительных условий, что могут пойти на переговоры с РФ.Остается обойти запрет на переговоры с Путиным. Но и тут Зеленский проявил чудеса демагогии. По его словам, сказанным 25 января этого года, запрет на переговоры с президентом России распространяется на кого угодно, только не на него. Он заявил, что принял этот указ, чтобы "остановить сепаратизм".Примечательно, что сам указ просто запрещает переговоры с Путиным без уточнения того, кому это делать все-таки можно, а кому нет.Кремль считает, что если Украина захочет прямых переговоров, то эти юридические препятствия должны быть устранены."При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - сказал 22 апреля Песков.Тем не менее, до таких переговоров дело может и не дойти. Если правы окажутся те, кто пророчит корейский сценарий в качестве решения украинского конфликта, то фиксировать Путину и Зеленскому будет нечего. Боевые действия будут на долгие годы заморожены, а все формальности будут улажены через посредников.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".
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Павел Котов
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эксклюзив, россия, украина, кремль, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, переговоры, сво, новости сво, война на украине
Эксклюзив, Россия, Украина, Кремль, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, переговоры, СВО, новости СВО, война на Украине

Россия-Украина: запретные переговоры

17:12 22.04.2025 (обновлено: 17:39 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Россия предложила Украине обсудить в двустороннем режиме возможность введения моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Для такого диалога, помимо политической воли, киевскому режиму нужно еще и устранить ряд юридических препятствий
Предложение Путина
В минувшую субботу, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил в одностороннем порядке полное прекращение огня на Пасху. Перемирие действовало 30 часов и завершилось в ночь на понедельник, 21 апреля.
Украинские власти сначала фактически отвергли перемирие, однако затем передумали и заявили, что ВСУ будут действовать зеркально, то есть если российская армия будет соблюдать режим тишины, то украинцы будут поступать аналогично.
Подводя итоги перемирию, Путин отметил, что интенсивность огня со стороны Украины в часы прекращения огня была меньше, однако были зафиксированы многочисленные случаи нарушения перемирия с украинской стороны.
Владимир Зеленский в одном из своих обращений уже после начала перемирия заявил, что предлагает России продлить прекращение огня на 30 дней, однако затем скорректировал свое предложение и выдвинул идею прекратить удары по гражданской инфраструктуре.
Как отмечал Путин, киевский режим использует гражданские объекты в военных целях. В качестве примера он привел удар ВС РФ в Сумах 13 апреля, где был поражен конгресс-центр местного государственного университета. В тот момент в нем проходило награждение украинских военнослужащих, причастных к преступлениям в Курской области.
Глава российского государства заявил, что Кремль изучит предложение Украины.
"С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", - сказал он.
Как заявил в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной, а его последние слова – "это его еще одно предложение".
Невозможность переговоров
Ответа украинской стороны на это предложение Путина пока не последовало. Мало шансов, что Зеленский или кто-то из украинского руководства готов, а главное видит смысл в таких переговорах.
Киевский режим делал и продолжает делать все, чтобы свести на нет любую вероятность прямых переговоров с Кремлем и урегулировать конфликт. В ход идут все подручные средства, в том числе нецензурная брань в адрес Путина, которую из себя изрыгает Зеленский.
В последний раз официальные прямые переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в марте 2022 года в Стамбуле, когда стороны практически согласовали мирный договоров, однако Киев переиграл ситуацию и продолжил боевые действия по команде Запада. Путин и Зеленский встречались вообще лишь однажды, в 2019 году в Париже в рамках Нормандского формата с участием лидеров Франции и Германии.
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Переговоры России и Украины в Стамбуле
Сегодня такой диалог маловероятен еще и потому, что Украина ввела юридические препоны для таких контактов. Когда осенью 2022 года в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал "невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным". Это решение затем своим указом утвердил Зеленский.
За прошедшие с того момента несколько лет ситуация не изменилась, указ не отменен и продолжает действовать. В Кремле подчеркивали, что для решения конфликта Киеву так или иначе придется отменять этот запрет.
По мере того, как ситуация для Украины на поле боя и в отношениях с США стала меняться, представители киевского режима начала маневрировать и допустили, пусть и с огромным количеством оговорок и предварительных условий, что могут пойти на переговоры с РФ.
Остается обойти запрет на переговоры с Путиным. Но и тут Зеленский проявил чудеса демагогии. По его словам, сказанным 25 января этого года, запрет на переговоры с президентом России распространяется на кого угодно, только не на него. Он заявил, что принял этот указ, чтобы "остановить сепаратизм".
Примечательно, что сам указ просто запрещает переговоры с Путиным без уточнения того, кому это делать все-таки можно, а кому нет.
Кремль считает, что если Украина захочет прямых переговоров, то эти юридические препятствия должны быть устранены.
Грег Вайнер интервью
1 апреля, 04:49
Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороныСША — экономика, России — политика. Так Москва и Вашингтон могут разделить сферы влияния на Украине. Между тем Трамп может очень сильно обидеться на Владимира Зеленского и отозвать план перемирия, а также выкрутить руки ЕС, чтобы остановить поддержку ВСУ.
"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - сказал 22 апреля Песков.
Тем не менее, до таких переговоров дело может и не дойти. Если правы окажутся те, кто пророчит корейский сценарий в качестве решения украинского конфликта, то фиксировать Путину и Зеленскому будет нечего. Боевые действия будут на долгие годы заморожены, а все формальности будут улажены через посредников.
О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".
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