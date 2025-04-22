https://ukraina.ru/20250422/zapretnye-peregovory-1062681764.html

Россия-Украина: запретные переговоры

Россия-Украина: запретные переговоры - 22.04.2025 Украина.ру

Россия-Украина: запретные переговоры

Россия предложила Украине обсудить в двустороннем режиме возможность введения моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Для такого диалога, помимо политической воли, киевскому режиму нужно еще и устранить ряд юридических препятствий

2025-04-22T17:12

2025-04-22T17:12

2025-04-22T17:39

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Предложение ПутинаВ минувшую субботу, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил в одностороннем порядке полное прекращение огня на Пасху. Перемирие действовало 30 часов и завершилось в ночь на понедельник, 21 апреля.Украинские власти сначала фактически отвергли перемирие, однако затем передумали и заявили, что ВСУ будут действовать зеркально, то есть если российская армия будет соблюдать режим тишины, то украинцы будут поступать аналогично.Подводя итоги перемирию, Путин отметил, что интенсивность огня со стороны Украины в часы прекращения огня была меньше, однако были зафиксированы многочисленные случаи нарушения перемирия с украинской стороны.Владимир Зеленский в одном из своих обращений уже после начала перемирия заявил, что предлагает России продлить прекращение огня на 30 дней, однако затем скорректировал свое предложение и выдвинул идею прекратить удары по гражданской инфраструктуре.Как отмечал Путин, киевский режим использует гражданские объекты в военных целях. В качестве примера он привел удар ВС РФ в Сумах 13 апреля, где был поражен конгресс-центр местного государственного университета. В тот момент в нем проходило награждение украинских военнослужащих, причастных к преступлениям в Курской области.Глава российского государства заявил, что Кремль изучит предложение Украины.Как заявил в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной, а его последние слова – "это его еще одно предложение".Невозможность переговоров Ответа украинской стороны на это предложение Путина пока не последовало. Мало шансов, что Зеленский или кто-то из украинского руководства готов, а главное видит смысл в таких переговорах.Киевский режим делал и продолжает делать все, чтобы свести на нет любую вероятность прямых переговоров с Кремлем и урегулировать конфликт. В ход идут все подручные средства, в том числе нецензурная брань в адрес Путина, которую из себя изрыгает Зеленский.В последний раз официальные прямые переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в марте 2022 года в Стамбуле, когда стороны практически согласовали мирный договоров, однако Киев переиграл ситуацию и продолжил боевые действия по команде Запада. Путин и Зеленский встречались вообще лишь однажды, в 2019 году в Париже в рамках Нормандского формата с участием лидеров Франции и Германии.Сегодня такой диалог маловероятен еще и потому, что Украина ввела юридические препоны для таких контактов. Когда осенью 2022 года в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал "невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным". Это решение затем своим указом утвердил Зеленский.За прошедшие с того момента несколько лет ситуация не изменилась, указ не отменен и продолжает действовать. В Кремле подчеркивали, что для решения конфликта Киеву так или иначе придется отменять этот запрет.По мере того, как ситуация для Украины на поле боя и в отношениях с США стала меняться, представители киевского режима начала маневрировать и допустили, пусть и с огромным количеством оговорок и предварительных условий, что могут пойти на переговоры с РФ.Остается обойти запрет на переговоры с Путиным. Но и тут Зеленский проявил чудеса демагогии. По его словам, сказанным 25 января этого года, запрет на переговоры с президентом России распространяется на кого угодно, только не на него. Он заявил, что принял этот указ, чтобы "остановить сепаратизм".Примечательно, что сам указ просто запрещает переговоры с Путиным без уточнения того, кому это делать все-таки можно, а кому нет.Кремль считает, что если Украина захочет прямых переговоров, то эти юридические препятствия должны быть устранены."При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - сказал 22 апреля Песков.Тем не менее, до таких переговоров дело может и не дойти. Если правы окажутся те, кто пророчит корейский сценарий в качестве решения украинского конфликта, то фиксировать Путину и Зеленскому будет нечего. Боевые действия будут на долгие годы заморожены, а все формальности будут улажены через посредников.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".

https://ukraina.ru/20250401/1062193529.html

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эксклюзив, россия, украина, кремль, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, переговоры, сво, новости сво, война на украине