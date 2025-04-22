https://ukraina.ru/20250422/glavnoe-za-noch-22-aprelya-1062668950.html

Главное за ночь 22 апреля

Главное за ночь 22 апреля - 22.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 22 апреля

ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и пригородах Киева. Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T08:09

2025-04-22T08:09

2025-04-22T08:09

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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Днепропетровске и пригородах Киева.ПВО за ночь уничтожила 10 украинских БПЛА: пять - над Крымом, три – над Белгородской областью и два - над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ окружают украинскую группировку в курском селе Горналь, информировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.Пятнадцать человек, включая двоих детей, погибли за неделю от ударов Киева по РФ. Более 80 получили ранения, рассказал Родион Мирошник.ВСУ с момента вступления в силу моратория на удары по энерегообъектам более 140 раз обстреляли объекты энергетики в субъектах РФ, сообщил Мирошник.Киев во время перемирия публиковал фейки о якобы нарушении бойцами РФ режима прекращения огня в зоне ответственности ЛНР, указал военный эксперт Марочко.Нарушения со стороны Украины пасхального перемирия говорят о том, что Владимир Зеленский продолжит срывать любые мирные инициативы, отметил член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Подробнее о перемирии - в материале Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, родион мирошник, владимир зеленский, украина, алексей марочко, снг, госдума, вооруженные силы украины