https://ukraina.ru/20250422/ankit-shakh-vens-i-modi-obyazatelno-obsudyat-konflikt-na-ukraine-v-khode-peregovorov-v-indii-1062680985.html

Анкит Шах: Вэнс и Моди обязательно обсудят конфликт на Украине в ходе переговоров в Индии

Анкит Шах: Вэнс и Моди обязательно обсудят конфликт на Украине в ходе переговоров в Индии - 22.04.2025 Украина.ру

Анкит Шах: Вэнс и Моди обязательно обсудят конфликт на Украине в ходе переговоров в Индии

Граждане Индии в украинском конфликте скорее видят попытку США ослабить экономику Западной Европы, нежели "нападение" России на Украину. Зеленского индийцы воспринимают как крайне вредного персонажа и для Украины, и для России.

2025-04-22T16:27

2025-04-22T16:27

2025-04-22T16:29

интервью

индия

украина

сша

джей ди вэнс

владимир зеленский

дональд трамп

россия

посредник

переговоры

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Об этом доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке, рассказал в интервью изданию Украина.ру.Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Индию провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, по итогам которых стороны объявили о "значительном прогрессе" в разработке торгового соглашения. Об этом сообщил телеканал CNBC 21 апреля со ссылкой на участников встречи. Стороны, по данным указанного СМИ, подтвердили намерение нарастить объем двусторонней торговли с нынешних 190 до 500 миллиардов долларов к 2030 году.— Доктор Шах, как в Индии встретили Вэнса и его семью?— Инициатива семейного приглашения Вэнсов исходила лично от Моди. Ведь нам, индийцам, небезразлично, что вторая леди США Уша Вэнс — дочь нашего народа. В аэропорту их встретил высокопоставленный министр и чета весело проводила время в Бхарате. Премьер принял гостей в своей резиденции и пообщался с их детьми. Малышам подарили павлиньи перья, показав, как этими орудиями письма пользовались в древности. Было так же организовано посещение Джайпура и Агры. А поселили Вэнса с семьей во дворце Рамбаг — это памятник нашей архитектуры.— Как Индия пытается избежать американских тарифов?— Поскольку наша экономика не ориентирована на экспорт, нас мало волнует тарифный вопрос. Объем внутреннего потребления защищает нас от колебаний во внешнем мире. На переговорах по торговому соглашению мы обсуждаем с американцами взаимодействие в сфере товаров и сбыта.— Какие темы сейчас являются наиболее важными для США и Индии? — Центральным вопросом для обеих держав является двустороннее соглашение о свободной торговле. Оба лидера обсудили перспективы дальнейшего развития партнерства в этой сфере. На фоне девяностодневной отсрочки по тарифам, индо-американские переговоры быстро продвигаются в позитивном русле. В скором времени Индию посетит лично президент Трамп. Отключение Запада от китайских поставок можно будет сбалансировать участием Дели в системе глобального снабжения.— Действительно, США и Индия намерены к 2030 году довести объем двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов. Получается Индия будет основным выгодополучателем от китайско-американской торговой войны?— Мы не верим в эффективность стратегии "Китай+1". И решительно не разделяем однобокий подход к мировой торговле. Дели желает более равномерного (демократичного) распределения производственных мощностей во избежание кризисных ситуаций с продовольствием, как это было в ряде стран в период Covid-19. Мы стремимся к наращиванию мощностей, но не за счет экологии и ущемления прав трудящихся. В этом контексте китайцы для нас дурной пример.Обязанности необходимо пропорционально распределить между всеми странами-производителями, дабы снизить ущерб для природных ресурсов и окружающей среды каждой из них, а не взваливать основное бремя на отдельные государства. Нас не прельщает перспектива состариться прежде, чем разбогатеть, которой тешится ослепленный погоней за долларом Китай.— Как считаете, будут ли Вэнс и Моди за кулисами обсуждать тему Украины и решения украинского кризиса?— Конфликт на Украине обязательно будет одним из пунктов дискуссии. Бхарат надеется на скорое решение данной проблемы с учетом интересов Москвы во избежание дальнейших проблем.— Учитывая тесные связи Индии и США, Индии и России, могут ли Нью-Дели пригласить стать посредником в переговорах между Россией и Украиной?— Моди — лидер, мыслящий глобально. В тонком деле переговоров ему нет равных. Он, пожалуй, единственный лидер, способный разъяснять другим странам вопросы любой сложности в такой форме, чтобы это не повлекло усугубления ситуации. Бхарат остается неизменным сторонником диалога, к которому настойчиво приглашает обе стороны конфликтов любого рода. А хотят ли они [Россия и США] видеть Дели в роли посредника, это уже им самим решать.— Как изменилось в Индии число тех, кто поддерживает Россию и СВО. Их стало больше или меньше?— Индусы с пониманием относятся к отстаиванию исконно русских территорий, несмотря на известную двойственность российской позиции в нашем пограничном споре с Пекином.— Много ли индийцев сейчас поддерживают Украину и Зеленского?— Моим согражданам в этом конфликте видится скорее попытка США ослабить экономику Западной Европы, нежели "нападение" России на Украину. А, учитывая ключевую роль Зеленского в провоцировании данного конфликта, он воспринимается нами как крайне вредный персонаж и для Украины, и для России.Действительно, Зеленский ищет новые способы затянуть войну на Украине. Об этом в интервью Анны Черкасовой с политологом Юрий Светов: Россия хочет мира, но Украина возродила "Шарлемань" и будет биться до конца.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, индия, украина, сша, джей ди вэнс, владимир зеленский, дональд трамп, россия, посредник, переговоры, сво