https://ukraina.ru/20250421/ukrainskiy-krizis-i-agressiya-fanara-v-chem-zasluga-papy-frantsiska-i-chto-budet-posle-nego-1062664997.html

Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после него

Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после него - 21.04.2025 Украина.ру

Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после него

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. За день до кончины понтифик провел личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, провел пасхальную мессу и поприветствовал людей на площади Святого Петра

2025-04-21T19:12

2025-04-21T19:12

2025-04-21T19:12

эксклюзив

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ватикан

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Весной этого года здоровье Папы Франциска стало резко ухудшаться. Он заболел бронхитом, который перешел в двустороннюю пневмонию. Пять недель понтифик лечился в больнице и перенес за это время четыре дыхательных кризиса. Папу выписали из больницы 23 марта, но на публике он появлялся крайне редко. Последней его встречей с верующим стало пасхальное обращение с балкона над площадью Святого Петра.Хорхе Марио Бергольо, как в миру звали Папу Франциска, был избран 266-м главой Римско-католической церкви 13 марта 2013 года. Он стал первым понтификом из Латинской Америки и первым иезуитом на этом посту.Реформатор и "экуменист крови"Оказавшись во главе Римско-католической церкви и Государства-города Ватикан, Папа Франциск провел законодательную и административную реформу. Также он провел аудит ватиканских ведомств, занимающихся недвижимостью и финансами для того, чтобы добиться максимальной транспарентности их работы. Он упростил бюрократический аппарат и впервые на ряд постов в курии назначил женщин, в том числе на должность директора Ватиканских музеев и заместителя секретаря по отношениям с государствами (соответствует посту замминистра иностранных дел, - Ред.).В вопросах целибата (обета безбрачия), возможности посвящения женщин в сан, эвтаназии и абортов папа придерживался традиционных взглядов. При этом он призывал не исключать из церковной жизни разведенных и сочетавшихся повторным браком.Понтифик также критиковал концепцию современной гендерной идентичности и не одобрял однополые браки. Тем не менее, при Папе Франциске Ватикан разрешил гомосексуалистам и транссексуалам принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.В декабре этого же года католическая церковь разрешила священникам благословлять людей, состоявших в однополых отношениях. Это решение вызвало большой общественный резонанс, хотя церковь подчеркнула, что возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков.Однако заключение гражданских союзов между лицами одного пола Папа Франциск поддерживал. Он считал, что они – дети божьи, и как таковые тоже имеют право на семью.Одной из центральных тем понтификата Франциска были проблемы нетерпимости и необходимости братского сосуществования религий и конфессий. Эти вопросы он затрагивал в своей энциклопедии "Все братья", изданной в 2020 году. В 2021 году его книга была переведена на русский язык.Понтифик поддерживал контакты с представителями других христианских конфессий, с представителями других религий и с неверующими.По его собственным словам, он был приверженцем "экуменизма крови". В интервью итальянским СМИ в декабре 2013 года он объяснил этот термин следующим образом: когда в некоторых странах убивают христиан за то, что они носят крест или читают Библию, их перед этим не спрашивают, англикане ли они, лютеране, католики или православные. "Кровь смешивается", - сказал Папа Франциск.Он полагал, что христиане – это ученики Христа, а ему все равно, какой они конфессии, так как их объединяет кровь мученичества. Сегодня мы живет в "экуменизме крови", говорил Папа Франциск.Свою позицию он подтверждал в том числе через встречи с высшими церковными иерархами других конфессий. В феврале 2016 года на Кубе Франциск встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. В марте 2021 года состоялась его встреча с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али Систани. Это была первая такая встреча в истории папства, в ходе которой Франциск подчеркнул необходимость межрелигиозного диалога во имя установления мира.В октябре 2017 года папа совершил паломничество в Швецию. В ходе совместной службы с лютеранами в городе Лунд он попросил о прощении за все акты насилия, совершенные католиками в годы Реформации.Русская православная церковь неоднократно отмечала положительную роль понтифика в развитии межцерковного диалога. При этом взаимодействие РПЦ со Святым престолом было сосредоточено на практических вопросах, в то время как богословские вопросы, так же, как и тема объединения церквей, на повестке дня не стояли, заявил по случаю кончины Папы Франциска секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Не быть капелланом Запада и оставаться среди глобалистовСамо избрание Папы Франциска состоялось в 2013 году на фоне редчайшего явления в католицизме – ухода в отставку его предшественника Бенедикта XVI, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по вопросам политики и религии, обозреватель ИА REX Станислав Стремидловский."Бенедикт ушел потому, что он не мог выстроить католическую церковь так, как он хотел. Особенно его огорчала церковь в Германии. После его ухода появляется папа из Нового света, который не зависел от классических европейских центров влияния. К тому же, папа был иезуитом, а это довольно уникальный орден, который в католической церкви всегда на передовой", - рассказал эксперт.Стремидловский также отметил, что Папа Франциск возглавил католическую церковь в совершенно определенной геополитической ситуации. В это время на Ближнем Востоке началась Арабская весна, появился ИГИЛ*, напомнил он."В этот момент возник прохристианский альянс между Ватиканом, тогдашним президентом США Бараком Обамой и президентом России Владимиром Путиным. Мы появляемся в Сирии, защищаем христиан, и это очень высоко оценил понтифик. Можно сказать, что у него с Путиным сложились хорошие отношения. После начала СВО на Украине понтифик тоже совершил поступок, когда он лично прибыл в посольство России при Святом престоле, чтобы провести беседу с тогдашним послом Александром Авдеевым", - рассказал Стремидловский.По словам эксперта, пока Папа Франциск находился во главе католической церкви, произошли глобальные перемены в отношениях Ватикана с китайскими властями. Президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в США, сразу же начал обозначать свое негативное отношение к Пекину, напомнил Стремидловский. Ватикан, наоборот, пошел на улучшение диалога с Китаем, добавил эксперт.Результатом такой политики в 2018 году стало заключение временного соглашения о назначении епископов, которое сняло болезненную для Святого престола тему существования в Китае католических иерархов, не согласованных с Папой Римским, отметил Стремидловский."В первом мандате Трампа, несмотря на все попытки давления, курс Папы Франциска по отношению к Китаю оставался неизменным. Неизвестно, будет ли новый понтифик поддерживать прежнюю архитектуру китайско-ватиканских отношений, которой большое внимание уделял Франциск", - сказал эксперт.По его словам, папа из Аргентины переместил фокус католической церкви на периферию, и это была его осознанная политика. Как глава католической церкви, он не хотел выступать в роли капеллана Запада и его военно-политических структур, таких, как НАТО, подчеркнул Стремидловский."С другой стороны, понтифик действовал в условиях старого глобального мира. Если мы посмотрим на участие папы в Совете по инклюзивному капитализму при Ватикане, то это было участие на стороне глобалистов, которые тогда определяли мировую политику. В США это были демократы – Обама, Байден, а для Европы это лидеры, которые до сих пор у власти", - отметил эксперт.Сейчас, когда Трамп перестраивает США, а вслед за этим и пересматривает их глобальную роль в мире, новый папа столкнется с очень серьезными вызовами – он должен определяться, по какому курсу вести корабль глобальной католической церкви, считает Стремидловский.Эксперт коснулся отношения Папы Франциска к мировому православию. По его мнению, "у него не было фобии по отношению к православным церквям, и он был готов идти на определенные уступки."Например, по отношению к Сербской православной церкви, Папа Франциск притормаживал тему канонизации спорной фигуры хорватского кардинала Степинаца, идеолога усташского движения. В отличие от него, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI готовы были на это пойти", - напомнил он.Самым ярким моментом в истории взаимодействия Папы Франциска с Русской православной церковью Стремидловский выделил его встречу с патриархом Кириллом в Гаване в 2016 году."Это была первая встреча католического папы с русским патриархом. Вполне возможно, что через какое-то время Ватикан и Московская патриархия смогут вернуться к духу Гаваны, который тогда существовал. Сейчас, в связи с украинским кризисом, это невозможно. Католическая церковь в своей европейской части настроена против РПЦ и против России в целом", - полагает эксперт.По мнению Стремидловского, как будет после Папы Франциска складываться активность католической церкви на постсоветском пространстве, зависит от кандидатуры самого нового понтифика, от того, откуда он родом."Хорхе Марио Бергольо обращался к русской культуре, к русской истории, к Достоевскому. Что касается следующего папы, очень многое зависит от того, как он будет относиться к славянству. На постсоветском пространстве славянство имеет серьезное значение для православия, хотя прихожане РПЦ - не только славяне", - отметил он.Второй момент, который ставит католическую церковь в сложное положение на постсоветском пространстве, является агрессивная экспансионистская политика Константинопольского патриархата, который всегда имел особые отношения с Ватиканом, считает Стремидловский."На Украине Фанар повел себя очень некрасиво, а сейчас мы видим, что точно так же он себя ведет в Прибалтике, в частности в Литве, где пытаются отнять у РПЦ православные приходы, опираясь на помощь антирусских режимов. То, что между РПЦ и Фанаром сложились такие плохие отношения, будет иметь значение для Ватикана. Новому папе придется учитывать этот конфликтный потенциал", - подытожил Станислав Стремидловский.* в публикации упоминается "Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическая и запрещённая в России организация.Больше об этой теме в материале Виктории Титовой На смерть Франциска: следующий папа будет последним?

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