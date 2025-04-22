https://ukraina.ru/20250422/narushenie-trebovaniy-bezopasnosti-minoborony-rf-rasskazalo-o-vzryve-vo-vladimirskoy-oblasti-1062686641.html
"Нарушение требований безопасности": Минобороны РФ рассказало о взрыве во Владимирской области
"Нарушение требований безопасности": Минобороны РФ рассказало о взрыве во Владимирской области - 22.04.2025 Украина.ру
"Нарушение требований безопасности": Минобороны РФ рассказало о взрыве во Владимирской области
Детонация боеприпасов на складе воинской части во Владимирской области произошла из-за возгорания, ставшего следствием нарушений требований безопасности. Об этом 22 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-22T18:26
2025-04-22T18:26
2025-04-22T18:26
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"Двадцать второго апреля 2025 года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе", - сказано в официальном сообщении.Ликвидация возгорания осуществлена штатными пожарными расчетами воинской части и МЧС, отметили в Минобороны."По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами", - констатировали в министерстве.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Армия России наступает, Путин готов к переговорам, а Зеленский – к похоронам. Итоги 22 апреля
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новости, россия, мчс, склады, боеприпасы, пожар, пожаротушение, пожарная безопасность, чп, происшествия, минобороны рф
Новости, Россия, МЧС, склады, боеприпасы, пожар, пожаротушение, пожарная безопасность, ЧП, происшествия, Минобороны РФ
"Нарушение требований безопасности": Минобороны РФ рассказало о взрыве во Владимирской области
Детонация боеприпасов на складе воинской части во Владимирской области произошла из-за возгорания, ставшего следствием нарушений требований безопасности. Об этом 22 апреля сообщило Минобороны РФ.