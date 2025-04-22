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Песков ответил, что именно Кремль знает о содержании мирного плана Трампа

Песков ответил, что именно Кремль знает о содержании мирного плана Трампа - 22.04.2025 Украина.ру

Песков ответил, что именно Кремль знает о содержании мирного плана Трампа

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. В любом случае, "никто бы не делал его публичным". Такое заявление в комментарии "Известиям" 22 апреля сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-04-22T17:19

2025-04-22T17:19

2025-04-22T17:29

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Он подчеркнул, что Москва продолжает работу с Вашингтоном и не склонна "загонять [диалог] в какие-то жесткие временные рамки".Также Песков отметил, что Россия развивает отношения со странами Персидского залива и другими государствами, "которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога". Пресс-секретарь лидера РФ уточнил, что саммит России и арабских стран состоится осенью, однако точные сроки будут объявлены позже.Ранее Песков уже подчеркивал, что Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным. Между тем, агентство Bloomberg сообщило, что мирный план администрации президента США Дональда Трампа предусматривает сохранение за Россией подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций: Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине.На Украине восприняли эту информацию негативно. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.Первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, может ли нынешний лидер США пойти по пути короля Румынии Михая I, развернувшего свои войска на строну победителей: Получит ли Трамп орден "Победы" от России?* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, bloomberg, нато, верховная рада