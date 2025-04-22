https://ukraina.ru/20250422/armiya-rossii-nastupaet-putin-gotov-k-peregovoram-a-zelenskiy--k-pokhoronam-itogi-22-aprelya-1062685388.html

Армия России наступает, Путин готов к переговорам, а Зеленский – к похоронам. Итоги 22 апреля

Армия России наступает, Путин готов к переговорам, а Зеленский – к похоронам. Итоги 22 апреля - 22.04.2025 Украина.ру

Армия России наступает, Путин готов к переговорам, а Зеленский – к похоронам. Итоги 22 апреля

Президент России подтвердил готовность к переговорам о перспективах вооружённого конфликта. Российская армия выбивает остатки украинских интервентов из Курской области. Владимир Зеленский готовится к траурным мероприятиям.

2025-04-22T18:02

2025-04-22T18:02

2025-04-22T18:02

аналитика

россия

сша

украина

трамп и зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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эксклюзив

сво

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Президент России Владимир Путин снова подтвердил готовность к переговорам об урегулировании украинской проблемы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину подчеркнул, что российский лидер неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной. При этом Песков отметил, что Москва не получала реакции из Киева на предложение российского президента осудить идею ограничения ударов по гражданским объектам.Тем не менее, официальный представитель Кремля, заверил, что работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведётся. Песков снова напомнил о непростых условиях обсуждения этой темы."Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков.Он отметил в общении с прессой, что прекращение ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учётом опыта пасхального перемирия. Таковое было объявлено президентом России и действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.После этого, в понедельник 21 апреля Минобороны РФ сообщило, что украинской стороной перемирие нарушалось 4900 раз. Украинская пресса заявляла о нарушениях перемирия с российской стороны. В итоге и Москва, и Киев констатировали относительный успех мирной инициативы, которую западная пресса ещё в день перемирия охарактеризовала как небольшую, но громкую дипломатическую победу Путина.Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс в эфире Fox Business позитивно отреагировала на сообщение о готовности руководства России к переговорам с украинской стороной."Это очень хороший знак", - сказала Брюс.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф снова собирается в Москву. Его ждут на текущей неделе, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.Президент США Дональд Трамп пообещал представить план урегулирования конфликта на территории Украины через три дня, сообщала западная пресса. Владимир Зеленский должен одобрить план президента США под угрозой отказа от военной, финансовой и иной помощи Вашингтона в вооружённом конфликте.В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа по урегулированию на Украине, заявил Песков в комментарии "Известиям". Он сообщил, что "даже если бы это было, никто бы не делал его публичным".Западная пресса со ссылкой на свои анонимные источники сообщает о пунктах мифического плана Трампа. В официальных сообщениях при этом фигурируют лишь намерения ограничить боевые действия."Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать её полной. Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов также остаётся в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет", - заверил Зеленский в заявлении 22 апреля.При этом, как отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Вашингтоне, украинское руководство не готово к прямым переговорам. Оно само выставило для себя правовые и иные ограничители, которые не желает устранить ради эффективности переговорного процесса.Поэтому спецпосланники президента США курсируют не только между тремя столицами, но даже между переговорными комнатами, как это было в саудовском Эр-Рияде. Трамп считает такую "челночную дипломатию" успешной и регулярно заявляет о хороших перспективах, не забывая напоминать о тяжёлом политическом наследии и дипломатической разрухе, доставшейся от байденовской администрации.Советник офиса украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил 22 апреля местной прессе о запланированном зарубежном визите Зеленского с женой. Не замеченные в ревностном почитании католических догм супруги посетят Ватикан, где на 26 апреля запланирована церемония похорон главы Римско-Католической церкви Франциска I.Армия России продолжает наступательные действия как в зоне специальной военной операции (СВО), так и в зоне проведения контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ сообщило 22 апреля об освобождении Сухой Балки в ДНР и Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.ВСУ с приданными им иностранными наёмниками пытались создать укрепрайон с центром в монастыре. Поддержку украинские интервенты получали из соседней Сумской области, как и вся вторгшаяся в Курскую область группировка. Армия России перекрыла пути снабжения и методично уничтожала огневые точки вокруг знаковой дислокации противника. Со временем к участникам горнальского сидения пришло осознание плохой перспективы, что побудило их ретироваться с немалыми потерями."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь", - сказано в сводке Минобороны РФ от 22 апреля.Там также отмечено, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.При этом потери ВСУ за минувшие стуки составили более 160 военнослужащих. Также уничтожены танк, боевая бронемашина, 10 автомобилей, САУ, три артиллерийских орудия, миномёт, ЗРК "ОСА-АКМ" и станция РЭБ, шесть пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четверо украинских военнослужащих сдались в плен.Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. На видеозаписи видна уничтоженная техника противника, брошенное в лесном массиве снаряжение, трупы интервентов и другие наглядные свидетельства бесславного бегства.СК РФ тем временем сообщал о новых приговорах украинским интервентам, пленённым в Курской области. Подсудимые признавались в террористической деятельности. На опубликованных видеозаписях они признавали свою вину."23 августа привезли в село спальное. Мы туда пришли и стреляли из гранатометов, автоматов, подствольника по домам для устрашения людей", - рассказал солдат из 92 ошб ВСУ Сергей Сафронов.По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 283 боевые бронированные машины, 2 759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня - в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США. среди потерь ВСУ также учтены 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.В результате успешных наступательных действий подразделений "Южной" группировки российских войск освобожден населенный пункт Сухая Балка в ДНР. Потери украинских формирований составили до 300 военнослужащих.Подразделения российской войсковой группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны на территориях Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, БТР М113 и броневик HMMWV производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку РСЗАО Vampire производства Чехии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.Потери ВСУ и Нацгвардии Украины в боях с подразделениями российской группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике превысили 310 военнослужащих, не считая техники. Заметные потери вооружённые формирования Украины несли в живой силе и технике также на других участках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент России в опубликованном 22 апреля приветствии участникам Международного антифашистского форума заявил о важности недопущения распространения нацизма, русофобии и других негативных идеологем."Подчеркну, сегодня важно объединять наши усилия, чтобы не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, русофобии, антисемитизма, других агрессивных идеологий, основанных на разжигании ненависти, нетерпимости, пропаганде национальной исключительности. В этом наш общий долг перед нынешним и будущими поколениями", - сказано в обращении Путина.Второй Международный Антифашистский форум начал работу 21 апреля в Москве. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в работе форума принимают участие около двухсот делегаций из почти сотни стран.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблемную тему в публикации Россия-Украина: запретные переговоры

https://ukraina.ru/20250422/novyy-provalnyy-plan-rekordnoe-dezertirstvo-vsu-i-ukrainskie-satanisty-glavnoe-na-1300-1062671840.html

https://ukraina.ru/20250422/ukraina-stala-poligonom-dlya-podgotovki-nato-k-voyne-s-rossiey---telegraph-1062675767.html

https://ukraina.ru/20250422/pribyvshie-na-butsefale-v-kurskuyu-oblast-shturmoviki-vsu-osuzhdeny-za-terrorizm-1062679740.html

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