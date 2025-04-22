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СК России расследует преступления ВСУ в отношении жителей Белгородской области и ДНР

СК России расследует преступления ВСУ в отношении жителей Белгородской области и ДНР - 22.04.2025 Украина.ру

СК России расследует преступления ВСУ в отношении жителей Белгородской области и ДНР

Следователи СК России будут расследовать новые факты преступлений украинских военнослужащих в отношении мирных жителей Белгородской области и ДНР. Об этом 22 апреля сообщает следственное ведомство.

2025-04-22T14:28

2025-04-22T14:28

2025-04-22T14:28

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"По информации органов исполнительной власти, мирный житель погиб в результате подрыва на противопехотной мине ВСУ на кладбище в Гольмовском в ДНР", - констатировали СК РФ.Там также сообщили, что вследствие удара FPV-дрона на трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области ранен мужчина.Кроме того, в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. В результате пострадала женщина."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в российском ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа

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