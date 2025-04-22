Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области
15:04 22.04.2025 (обновлено: 15:05 22.04.2025)
© СК РФ
© СК РФ
Военными следователями СК РФ собран комплекс доказательств, на основании которых четверо украинских военнослужащих получили обвинительные приговоры за терроризм в Курской области. Об этом 22 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
СК РФ собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 225 отдельной штурмовой бригады ВФУ Артема Мироненко, Сергея Козуба, Владимира Добижи и Олега Патабенко. Они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года все четверо украинских военнослужащих с оружием РПК-74 и АК-74 на боевой машине пехоты "Брэдли" в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВСУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
"Находясь в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, они угрожали оружием местным жителям, незаконно занимали частные жилые дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - рассказала Петренко.
Мироненко, Козуб, Добижа и Патабенко были задержаны российскими военнослужащими 1 октября 2024 года в ходе боевых действий.
"Приговором суда Мироненко назначено наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
Следственное ведомство опубликовало видеозапись из зала суда. Все подсудимые признались в терроризме.
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