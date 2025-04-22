https://ukraina.ru/20250422/pribyli-na-bredli-dlya-soversheniya-teraktov-chetvero-shturmovikov-vsu-osuzhdeny-za-deyaniya-v-kurskoy-1062678983.html

Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области

Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области - 22.04.2025 Украина.ру

Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области

Военными следователями СК РФ собран комплекс доказательств, на основании которых четверо украинских военнослужащих получили обвинительные приговоры за терроризм в Курской области. Об этом 22 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-22T15:04

2025-04-22T15:04

2025-04-22T15:05

новости

курская область

россия

петренко

ск рф

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

мирные жители

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_0:12:1261:721_1920x0_80_0_0_7104da6e331593e7618e74ced9131f71.jpg

СК РФ собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 225 отдельной штурмовой бригады ВФУ Артема Мироненко, Сергея Козуба, Владимира Добижи и Олега Патабенко. Они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года все четверо украинских военнослужащих с оружием РПК-74 и АК-74 на боевой машине пехоты "Брэдли" в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВСУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации."Находясь в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, они угрожали оружием местным жителям, незаконно занимали частные жилые дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - рассказала Петренко.Мироненко, Козуб, Добижа и Патабенко были задержаны российскими военнослужащими 1 октября 2024 года в ходе боевых действий."Приговором суда Мироненко назначено наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство опубликовало видеозапись из зала суда. Все подсудимые признались в терроризме.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа

https://ukraina.ru/20250422/ukrainskiy-soldat-priznalsya-v-rasstrelakh-domov-s-zhitelyami-derevni-v-kurskoy-oblasti-1062678064.html

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, петренко, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, терроризм, кто, приговор