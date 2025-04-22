Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области - 22.04.2025 Украина.ру
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Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области
Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области - 22.04.2025 Украина.ру
Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области
Военными следователями СК РФ собран комплекс доказательств, на основании которых четверо украинских военнослужащих получили обвинительные приговоры за терроризм в Курской области. Об этом 22 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-22T15:04
2025-04-22T15:05
новости
курская область
россия
петренко
ск рф
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
терроризм
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СК РФ собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 225 отдельной штурмовой бригады ВФУ Артема Мироненко, Сергея Козуба, Владимира Добижи и Олега Патабенко. Они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года все четверо украинских военнослужащих с оружием РПК-74 и АК-74 на боевой машине пехоты "Брэдли" в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВСУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации."Находясь в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, они угрожали оружием местным жителям, незаконно занимали частные жилые дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - рассказала Петренко.Мироненко, Козуб, Добижа и Патабенко были задержаны российскими военнослужащими 1 октября 2024 года в ходе боевых действий."Приговором суда Мироненко назначено наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство опубликовало видеозапись из зала суда. Все подсудимые признались в терроризме.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа
https://ukraina.ru/20250422/ukrainskiy-soldat-priznalsya-v-rasstrelakh-domov-s-zhitelyami-derevni-v-kurskoy-oblasti-1062678064.html
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новости, курская область, россия, петренко, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, терроризм, кто, приговор
Новости, Курская область, Россия, Петренко, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, терроризм, КТО, приговор

Прибыли на "Брэдли" для совершения терактов: четверо штурмовиков ВСУ осуждены за деяния в Курской области

15:04 22.04.2025 (обновлено: 15:05 22.04.2025)
 
© СК РФ
© СК РФ
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Военными следователями СК РФ собран комплекс доказательств, на основании которых четверо украинских военнослужащих получили обвинительные приговоры за терроризм в Курской области. Об этом 22 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
СК РФ собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 225 отдельной штурмовой бригады ВФУ Артема Мироненко, Сергея Козуба, Владимира Добижи и Олега Патабенко. Они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года все четверо украинских военнослужащих с оружием РПК-74 и АК-74 на боевой машине пехоты "Брэдли" в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВСУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
"Находясь в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, они угрожали оружием местным жителям, незаконно занимали частные жилые дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - рассказала Петренко.
Мироненко, Козуб, Добижа и Патабенко были задержаны российскими военнослужащими 1 октября 2024 года в ходе боевых действий.
"Приговором суда Мироненко назначено наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
Следственное ведомство опубликовало видеозапись из зала суда. Все подсудимые признались в терроризме.
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14:45
Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской областиУкраинский военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов рассказал российским следователям о расстрелах домов с мирными жителями в деревне Спальное Курской области. Видеозапись дачи показаний военнопленного опубликовал Следственный комитет России.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа
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