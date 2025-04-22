https://ukraina.ru/20250422/dron-vsu-ubil-voditelya-kamaza-v-belgorodskoy-oblasti-1062679897.html

Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области

Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области - 22.04.2025 Украина.ру

Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области

Водитель грузовика погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2025-04-22T15:50

2025-04-22T15:50

2025-04-22T15:50

новости

краснояружский район

белгородская область

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"В Краснояружском районе вражеский дрон ударил по КАМАЗу. Погиб водитель, - рассказал губернатор. - Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение".Гладков сообщил также, что о информации от районной администрации района мужчина на собственном грузовике ехал в своё хозяйство на хуторе Красноорловский. Он отказался перевозить скот в безопасное место и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить скотину."Так как проезд в Краснояружский район запрещен и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом, детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям. К большому горю, эта поездка закончилась трагедией", - констатировал губернатор.В своём телеграм-канале он снова призвал всех воздержаться от подобных поездок и оставаться в безопасности.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Североатлантический альянс поставляет дроны для ВСУ, комплектующие для их производства и обучает как сборщиков таких изделий, так и военнослужащих вооружённых формирований Украины, применяющих БПЛА против мирного населения.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также 22 апреля сообщалось, что Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре

https://ukraina.ru/20250422/pribyvshie-na-butsefale-v-kurskuyu-oblast-shturmoviki-vsu-osuzhdeny-za-terrorizm-1062679740.html

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новости, краснояружский район, белгородская область, вячеслав гладков, кто, военные преступления, всу, дроны, сельское хозяйство, мирные жители