Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области - 22.04.2025 Украина.ру
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Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области
Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области - 22.04.2025 Украина.ру
Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области
Водитель грузовика погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2025-04-22T15:50
2025-04-22T15:50
новости
краснояружский район
белгородская область
вячеслав гладков
кто
военные преступления
всу
дроны
сельское хозяйство
мирные жители
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"В Краснояружском районе вражеский дрон ударил по КАМАЗу. Погиб водитель, - рассказал губернатор. - Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение".Гладков сообщил также, что о информации от районной администрации района мужчина на собственном грузовике ехал в своё хозяйство на хуторе Красноорловский. Он отказался перевозить скот в безопасное место и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить скотину."Так как проезд в Краснояружский район запрещен и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом, детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям. К большому горю, эта поездка закончилась трагедией", - констатировал губернатор.В своём телеграм-канале он снова призвал всех воздержаться от подобных поездок и оставаться в безопасности.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Североатлантический альянс поставляет дроны для ВСУ, комплектующие для их производства и обучает как сборщиков таких изделий, так и военнослужащих вооружённых формирований Украины, применяющих БПЛА против мирного населения.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также 22 апреля сообщалось, что Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
https://ukraina.ru/20250422/pribyvshie-na-butsefale-v-kurskuyu-oblast-shturmoviki-vsu-osuzhdeny-za-terrorizm-1062679740.html
краснояружский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, краснояружский район, белгородская область, вячеслав гладков, кто, военные преступления, всу, дроны, сельское хозяйство, мирные жители
Новости, Краснояружский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, КТО, Военные преступления, ВСУ, дроны, Сельское хозяйство, мирные жители

Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области

15:50 22.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Водитель грузовика погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"В Краснояружском районе вражеский дрон ударил по КАМАЗу. Погиб водитель, - рассказал губернатор. - Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение".
Гладков сообщил также, что о информации от районной администрации района мужчина на собственном грузовике ехал в своё хозяйство на хуторе Красноорловский. Он отказался перевозить скот в безопасное место и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить скотину.
"Так как проезд в Краснояружский район запрещен и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом, детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям. К большому горю, эта поездка закончилась трагедией", - констатировал губернатор.
В своём телеграм-канале он снова призвал всех воздержаться от подобных поездок и оставаться в безопасности.
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
15:36
Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризмЧетверо украинских военнослужащих из 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ осуждены за применение оружия против мирных жителей Курской области. Об этом 22 апреля сообщил Следственный комитет России.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Североатлантический альянс поставляет дроны для ВСУ, комплектующие для их производства и обучает как сборщиков таких изделий, так и военнослужащих вооружённых формирований Украины, применяющих БПЛА против мирного населения.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также 22 апреля сообщалось, что Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
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НовостиКраснояружский районБелгородская областьВячеслав ГладковКТОВоенные преступленияВСУдроныСельское хозяйствомирные жители
 
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16:01Как иранская сделка может повлиять на войну на Украине? В Киеве озвучили свои страхи
15:50Дрон ВСУ убил водителя КАМАЗа в Белгородской области
15:36Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм
15:06Глобализация и проституция. Что стоит за отставкой Клауса Шваба
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