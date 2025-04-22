https://ukraina.ru/20250422/nikolay-azarov-esli-rossiya-i-ssha-dogovoryatsya-cherez-desyat-let-ukrainu-budet-ne-uznat-1062666960.html

Николай Азаров: Если Россия и США договорятся, через десять лет Украину будет не узнать

Николай Азаров: Если Россия и США договорятся, через десять лет Украину будет не узнать - 22.04.2025 Украина.ру

Николай Азаров: Если Россия и США договорятся, через десять лет Украину будет не узнать

Так называемая Верховная Рада подавляющим большинством, 357 голосов, проголосовала за продление военного положения до 9 августа, причем за месяц до истечения предыдущего срока. Это было демонстративное решение на фоне переговоров США, одного из виновников конфликта, и России.

2025-04-22T07:18

2025-04-22T07:18

2025-04-22T07:18

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.- Николая Янович, хотелось бы начать с такой темы, как 80-летие Победы. Сколько на Украине осталось тех, для кого важна эта дата? Такое ощущение, что наследники бойцов Красной Армии, партизан не только переписывают историю, но еще и не оказывают сопротивление ТЦК, предпочитая скрываться?- Этот праздник всегда будет святым для большинства украинского народа. Не стоит думать, что задавленный диктатурой народ утратил историческую память.Значительная часть украинского населения была угнана в Германию на работу. Это несколько миллионов человек. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 7,5 миллионов человек. Это не то, что из себя сегодня представляют войска киевского режима. Партизанское соединение Ковпака прошло по занятой противником территории от Путивля до Карпат. Можно вспомнить подпольщиков Донбасса, "Молодую гвардию".Еще до недавнего времени возложение венков к могиле неизвестного солдата в парке Славы в Киеве, привлекало десятки тысяч людей. Но режим зверствует, люди боятся и нельзя их в этом упрекать. Поэтому я твердо верю, убежден, что как только режим сменится, этот святой праздник будут отмечать.- Вы являетесь сопредседателем Клуба народного единства. Что это за платформа, в чем ее цель, чем отличается от предыдущих проектов, связанных с украинским вопросом?- Этот клуб объединяет людей, разделяющих общие позиции. И свои позиции они стремятся сделать достоянием многих людей. Прежде всего это борьба за мир. Я помню многомиллионные движения в различных странах мира, и в Советском Союзе, и в США, и в Великобритании, и во Франции. Эти комитеты по борьбе за мир имели огромное политическое значение. Так произошло, потому что после Карибского кризиса народы мира, особенно его лучшая часть, философы, политики, люди культуры, поняли, что они подошли очень близко к черте, за которой земная цивилизация может исчезнуть. После распада СССР эти движения сошли на нет.Сейчас же после прихода к власти в США новых людей, которые разделяют обеспокоенность по поводу возможной ядерной войны, появилась возможность вовлечь массы людей вот в это движение за мир. Вот это одна из главных целей. ВВторая цель – добиться мира невозможно без народного единства. И поэтому это движение охватывает не столько Украину, сколько все те страны, в которых эти цели найдут понимание. Кстати, в заседании первого клуба участвовали представители 14 стран.Третий момент, чрезвычайно важный. После любого военного конфликта существует атмосфера ненависти друг к другу, обид, взаимных претензий. На Украине убитых и инвалидов больше миллиона человек. Для населения на территории, контролируемой киевским режимом, которое с трудом насчитывает 20 миллионов, это огромная цифра.Если взять родственников этих людей и так далее, это будет уже 5-6 миллионов человек. Это актив, который киевская пропаганда, киевский режим будут использовать для сохранения ненависти к российскому народу, к России как стране. То есть нам очень важно сейчас разъяснить, используя все абсолютно методы и средства, что является коренной причиной конфликта, кто виноват, кто затягивает мирные решения.Например, так называемая Верховная Рада подавляющим большинством, 357 голосов, проголосовала за продление военного положения до 9 августа, причем за месяц до истечения предыдущего срока. Это было демонстративное решение на фоне переговоров США, одного из виновников конфликта, и России.Наше движение не претендует ни на какие политические роли, это не партия. Оно не будет бороться за власть и посты. Его задача объединить людей ради установления мира. И после установления мира - реабилитация наших народов, освобождение их от чувства ненависти.- В информационном пространстве много разговоров о сделке по Украине. Есть ли у вас видение того, как может выглядеть подобная сделка в нынешних условиях с учетом соблюдения нашей позиции?- Терминология Трампа, которую он ввел еще во время своего первого срока, именуя любое соглашение сделкой, мне не нравится. Сделка имеет исключительно экономический характер, а здесь же речь идет о политическом соглашении. Предлагается договориться об устойчивом мире. И не только между Россией и Украиной, а устойчивом мире и в Европе, и в целом на планете. Трамп это понимает, и коммерческая терминология меня коробит.У истоков этого конфликта стояли американцы. И американское посольство было штабом этого Майдана. Оттуда исходили все указания, планирование операций, американцы снабжали оппозицию результатами прослушек наших разговоров. Поэтому какой смысл разговаривать с Порошенко* и Зеленским? Не они же хозяева ситуации. Если только по линии USAID за 2021-2024 годы было израсходовано 30,6 миллиарда долларов на поддержку информационных провоенных кампаний.Поэтому мир наступит только тогда, когда Россия и США найдут общий язык. При администрациях Обамы и Байдена это было невозможно. Зеленский уже получил серьезную оплеуху от американцев, но ему подыгрывают британцы и Евросоюз, которые используют Украину уже не только против России, но и против Трампа.Поэтому задача России и США договориться устранить эту раковую опухоль, которая пустила метастазы во все организационные структуры Украины. Если задача решается, то можно проводить через какой-то переходной период свободные выборы и менять политический режим. Задача трудная, потому что Трамп заменил только верхушку власти. Например, заменили главу Госдепа, а руководители департаментов, помощники заместителей государственного секретаря продолжают проводить байденовскую линию. Даже все службы американского посольства, которое и является руководящим органом киевского режима, антитрамповские. Максимум у Трампа есть год, в течение которого он более или менее может принимать самостоятельные решения.- У себя в ТГ-канале вы написали, что несмотря на реальные потери в экономике, в людях, в промышленности, в субъектности страны, для Украины еще не все потеряно. Насколько долгим, насколько сложным может оказаться процесс восстановления?- Украина имеет опыт восстановления своих экономик после гражданской и Великой Отечественной войн.Даже сейчас после 11 лет разрухи она располагает огромными ресурсами для восстановления страны. Ими надо грамотно распорядиться. Я не верю ни в какие объемы помощи. Недавно такая прозвучала оценка, что ЕС обязан выделить порядка 2 триллионов евро на восстановление Украины. И содержать Украину, выделяя ежегодно порядка 100 миллиардов евро, это все абсолютно абсурдные цифры.Напомню, что наш конфликт с Европейским Союзом начался, когда мы договаривались о подписании соглашения с гораздо более скромных цифр. Мы говорили о том, что нам необходимо на переход на европейские стандарты порядка 16 миллиардов евро.И в течение 10 лет нам вполне достаточно было бы 160 миллиардов евро для того, чтобы провести серьезные структурные реформы экономики, провести модернизацию промышленности и так далее.Второе обстоятельство, очень серьезно осложняющее жизнь, это огромнейшие долги. Государственный долг превышает 185 миллиардов евро превышает, а это долг не только перед правительствами, но и перед частными корпорациями, и который будет взыскиваться с Украины.Вместе с тем Украина располагает огромными ресурсами. Это прежде всего, конечно, плодородная земля Украины, климат, месторождения полезных ископаемых.На восстановление Украины уйдут десятки лет. Вот так давайте рассуждать. Но через 10-20 лет, если она будет двигаться в правильном направлении, Украину будет не узнать. Вот это надо твердо помнить.*Признан террористом и экстремистомОб условиях мирного соглашения Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму

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https://ukraina.ru/20250418/kakim-mozhet-byt-soglashenie-mezhdu-rossiey-i-ssha-i-v-chm-sut-peregovorov-po-ukraine--azarov-1062613006.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, николай азаров, дональд трамп, петр порошенко, ес, украина.ру, красная армия, украина-ес