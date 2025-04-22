https://ukraina.ru/20250422/globalizatsiya-i-prostitutsiya-chto-stoit-za-otstavkoy-klausa-shvaba-1062678274.html

Глобализация и проституция. Что стоит за отставкой Клауса Шваба

Глобализация и проституция. Что стоит за отставкой Клауса Шваба - 22.04.2025 Украина.ру

Глобализация и проституция. Что стоит за отставкой Клауса Шваба

Немецкий экономист Клаус Шваб – основатель и бессменный председатель Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявил, что намерен уйти в отставку... Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T15:06

2025-04-22T15:06

2025-04-22T15:15

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Немецкий экономист Клаус Шваб – основатель и бессменный председатель Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявил, что намерен уйти в отставку со всех постов в этой неправительственной организации.Он сообщил об этом на внеочередном заседании правления ВЭФ, которое состоялось 20 апреля, мотивируя свое желание уйти на пенсию возрастным фактором."По мере вступления в 88-й год жизни я решил уйти с поста председателя и члена совета попечителей форума с немедленным вступлением решения в силу", – сказал по итогам заседания Шваб.Тем не менее, эта отставка, совпавшая со смертью 88-летнего Папы Франциска, сходу обросла ворохом конспирологических слухов, которые в очередной раз предвещают наступление последних времен.Потому что фигура Клауса Шваба, которого часто именуют отцом современной глобализации, уже много лет находится в центре различных теорий заговора – где его принято преподносить как демоническую фигуру, стоящую за проектами уничтожения человечества.На чем же основаны подобные представления?Всемирный экономический форум, основанный по инициативе Шваба в далеком 1971 году, изначально являлся чем-то вроде неформального клуба представителей мирового финансового истеблишмента, претендовавшего на то, чтобы оказывать решающее влияние на глобальную экономику и политические процессы.Богатые и очень богатые участники ВЭФ, в основном представители транснациональных корпораций со штаб-квартирами в Соединенных Штатах Америки и Европе, ежегодно собирались на фешенебельном альпийском курорте, чтобы планировать будущее нашей цивилизации, исходя при этом из собственных хотелок и корыстных интересов.Именно там, в Давосе, впервые обсудили контуры неолиберального проекта, который продвигался Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер. В девяностые годы, после развала Советского Союза, он победил в масштабах целой планеты – как тогда представлялось многим, окончательно и навечно.Эта модель предусматривала создание глобального свободного рынка товаров и услуг, без ограничений для передвижения рабочей силы и финансовых капиталов. А сама она должна была функционировать под эгидой привилегированной группы империалистических государств в лице членов военного блока НАТО и их ближайших союзников.В рамках данной системы производственные мощности переносились в страны третьего мира, где население было готово трудиться на так называемых потогонных предприятиях, нанимаясь за ничтожную плату. А те, кто не сумел устроиться даже на эти фабрики, сами отправлялись в Америку и Европу, пополняя армию трудовых мигрантов.Победа неолиберализма была победой кучки сверхбогачей, навязавшими миру свой собственный глобальный порядок, где количество миллиардеров постоянно увеличивалось одновременно с разорением и обнищанием миллиардов людей.А говорящие головы правящего класса вроде Клауса Шваба и Фрэнсиса Фукуямы выступали перед публикой чем-то вроде его идеологических теоретиков.Чтобы отвлечь людей от проблемы растущего социального неравенства, они забрасывали в информационное пространство скандальные инициативы. В частности, рассуждали о неизбежном торжестве так называемого трансгуманизма и необходимости радикального сокращения населения Земли во имя восстановления экологического баланса, нарушенного антропогенным развитием.Подобные заявления создали Швабу репутацию всемогущего мизантропа, который готовится очистить планету от засилья "лишних" людей. Хотя, на самом деле, основатель Всемирного экономического форума всего лишь требовал от плебса терпеть его положение, угрожая, что в противном случае хозяева когда-нибудь заменят рабочих на роботов.Однако проживающий в Швейцарии немецкий экономист на самом деле никогда не являлся закулисным повелителем мира. Он даже не смог защититься от пранкеров Лексуса и Вована, которые сумели дозвониться до Клауса Шваба под именем скандального французского писателя Жака Аттали.Глава ВЭФ доверительно рассказал им о том, что опасается дальнейшего сближения Москвы и Пекина, которое угрожает доминированию коллективного Запада. А также предположил, что украинский конфликт может быть завершен путем заморозки – по так называемому корейскому образцу."У Украины нет возможности победить, и Запад должен помешать России победить. Мы должны создать такую беспроигрышную ситуацию, не допустить нашего поражения. Киссинджер выступал за замораживание войны. И я подвожу все к компромиссу, когда все должно завершиться", – рассказал своим собеседникам Шваб.Эти откровения, прозвучавшие летом прошлого года, стали для него немалым конфузом, на который вдобавок наложился еще один, гораздо более громкий скандал.Журналисты американского издания Wall Street Journal пообщались с десятками бывших и действующих сотрудников Всемирного экономического форума, включая тех, кто работал в этой структуре еще с восьмидесятых годов.Эти люди пожаловались на процветающий в ней расизм, а также на постоянные сексуальные домогательства со стороны менеджеров и влиятельных гостей давосского форума. Причем, несколько женщин обвинили в харрасменте самого Клауса Шваба, долгое время создававшего себе репутацию примерного семьянина.До последнего времени руководство ВЭФ старательно отвергало все подобные обвинения. Однако совсем недавно неблаговидную тему снова затронули в британском таблоиде Daily Mail. Там рассказали, что в период проведения форума в Давосе регулярно проходят закрытые секс-вечеринки, обслуживающие его высокопоставленных участников.Туда привозят сотни проституток из разных стран. Причем рекрутирующие их компании, специализирующиеся на оказании эскортных услуг, предварительно заключают с девушками юридически оформленные договора о неразглашении информации – чтобы секс-работницы держали язык за зубами и не рассказывали об интимных пристрастиях своих вип-клиентов.Именно эта утечка, а вовсе не возраст, и решила судьбу Клауса Шваба. Учитывая значительный резонанс от постоянных разоблачений, соратники по элитному деловому клубу досрочно отправили его на покой. Чтобы журналисты не продолжали копаться в грязном белье этого несостоявшегося погубителя рода людского.А человечество непременно переживет и Всемирный экономический форум, и его основателя, и бесчеловечную систему неолиберального капитализма, созданную при их активном участии.Читайте статью Татьяны Стоянович "Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе"

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эксклюзив, украина, давос, нато, европа, маргарет тэтчер, фрэнсис фукуяма, рональд рейган, запад