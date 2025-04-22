Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине - 22.04.2025 Украина.ру
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Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине
Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине - 22.04.2025 Украина.ру
Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине
Американский лидер устал от затянувшегося украинского кризиса и сделал свои предложения по прекращению огня, а также по территориальному вопросу. Согласятся ли на них стороны конфликта, станет известно уже скоро
2025-04-22T14:58
2025-04-22T15:16
эксклюзив
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
сделка
войска
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Президент США Дональд Трамп накануне обещал в кратчайшие сроки опубликовать свой план по урегулированию конфликта на Украине.На переговорах в Париже 17 апреля американская делегация уже представила общие контуры будущей мирной сделки, которая, если верить агентству Bloomberg, предусматривает сохранение за Россией подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций.В преддверии встречи представителей США, Великобритании, Франции и Украины в Лондоне, которая, как сообщил Владимир Зеленский, начнутся 23 апреля, газета The New York Post узнала новые детали плана Трампа от высокопоставленного представителя Белого дома."Хотя условия ещё не утверждены окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, они могут включать развёртывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня. "Самое сложное — как выглядят силы безопасности. Мы называем это "силами обеспечения устойчивости", — сказал чиновник", - говорится в статье.Кроме того, рассматривается вопрос о создании отдельной миротворческой силы в составе РФ, Украины и третьего государства, не входящего в НАТО, для мониторинга за линией фронта и гарантии, что обе стороны конфликта сложили оружие.В свою очередь Соединённые Штаты могут принять участие в этом процессе финансово вместе с третьей страной, а не как военная сила.Однако Россия неизменно выступала против размещения иностранных войск на Украине, особенно из стран НАТО, расценивая это как угрозу для собственной безопасности.По завершении переговоров в Париже появилась информация, что США в рамках мирной сделки по Украине готовы признать Крым частью России, что Трамп категорически отрицал в первый президентский срок.По словам источника The New York Post, в ходе переговоров с американской делегацией представителей Киева больше всего беспокоила сухопутная часть соглашения, т.е. признание суверенитета РФ над подконтрольными ей частями Украины."[Украина] готова отказаться от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре". "Де-факто" означает, что мы признаём, что русские оккупируют эту землю, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать её навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаём, что [русские] забирают эту землю, и мы никогда больше её не увидим", — сказал чиновник Белого дома.Официально Трамп ничего не говорил о признании российского статуса Крыма. Журналисты прямо спросили его об этом, но президент США ушёл от ответа, лишь пообещав предоставить полную информацию в течение ближайших дней, и по традиции похвалился "очень хорошими встречами" с Украиной и Россией.При этом в тех публикациях СМИ, которые разошлись в конце прошлой недели, ничего не говорится о том, что и Киев вслед за Вашингтоном должен признать полуостров частью РФ, хотя это сложившаяся реальность.Российская сторона, включая президента страны Владимира Путина, всегда подчёркивала, что для неё приоритетное значение имеет не территорий, а проблемы людей, которые на них проживают.Банковая, естественно, отрицает возможность каких-либо территориальных уступок. Руководство любой страны не готово взять и отдать свои регионы, это понятно, но для Украины, как предупредил в эфире интернет-канала Politeka политолог Константин Бондаренко, это может привести к очень серьёзному внутреннему противостоянию, вплоть до бунта и конфликта как между регионами, так и между политическими партиями. Вопрос границ будет самым сложным для Украины в рамках урегулирования конфликта, подчеркнул эксперт.Но решить его, судя по всему, всё-таки придётся."По слухам из верхушки "Слуг", встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жёстком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам сделки по минералам и перемирию. Позиция США: или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов. Зеленского не пригласили целенаправленно - он американцам неприятен, и никто не хочет выслушивать бред, который тот несёт. За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - написал в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО.На текущей неделе состоятся не только переговоры западных чиновников с украинскими визави. В Россию собирается спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который курирует диалог с Москвой, чтобы представить российской стороне "последнее, самое выгодное предложение ,которое, по словам официальных лиц, может включать смягчение санкций".В последнее время именно Уиткофф играет ключевую роль с американской стороны в процессе урегулирования украинского конфликта, а спецпредставитель по Украине Кит Келлог, которому поручено общение с Киевом и Европой, отошёл в тень, но всё же из информационного пространства не пропал.Комментируя в эфире Fox News слова госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине, он заявил: "Его слова были жёсткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит".Как анонсировал Келлог, на переговорах в Париже представителям США, Европы и Украины удалось достичь определённого прогресса по вопросу прекращении огня, в Лондоне они намерены закрепить эти договорённости.И как всегда в воздухе повисает масса вопросов по поводу того, насколько описанные условия, если они действительно есть в разработанном американской администрации плане, приемлемы для обеих сторон конфликта. В частности, размещение иностранных войск - для России, территориальные уступки - для Украины.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который вёл переговоры с представителями американской администрации в Вашингтоне, в своём телеграм-канале перепостил статью "Российской газеты", сделав акцент на тезисах, согласно которым представленный в Лондоне план урегулирования может оказаться совершенно неприемлемым для России, поскольку присутствующие украинские чиновники превратят наработки американцев в очередную нереалистичную бумажку — "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится.Своим мнением на этот счёт в эфире британского телеканала Sky News поделился эксперт в области американской политики, внешней политики и международной безопасности Джо Сиракуза: "В теории военный конфликт на Украине уже закончился. Вопрос только в том, когда он завершится на практике. Прекращение огня — это неплохое начало. Вероятность установления постоянного режима прекращения огня высока, но процесс может затянуться на месяцы, а то и годы — совсем как во времена Вьетнамской войны".Так или иначе, Трамп говорит украинцам и русским: либо вы договариваетесь, либо я умываю руки, добавил профессор, при этом от поддержки Киева президент США в значительной степени уже отказался."Единственным препятствием остаётся Зеленский. Не удивлюсь, если он исчезнет со сцены, а его место займёт кто-то другой и попытается заключить сделку. Американцы больше не станут делать ставку на Украину. Украина проиграла. Придётся ей соглашаться на максимально выгодную в данный момент сделку. А Путин уже может пойти и, что называется, обналичить фишки. Ему больше нечего выигрывать, у него под контролем четыре области и Крым, а с ними и 20% населения [Украины]; Украина не вступит в НАТО и останется нейтральной территорией. Путин добился всего, чего хотел, как мне кажется. Теперь у него будет желание договариваться с США и избавляться, наконец, от санкций", - заявил Сиракуза.Читайте также: Не только государство. Почему украинское постмайданное общество не примет мир с Россией
https://ukraina.ru/20250415/zapad-ponimaet-tolko-silu-ekspert-o-tom-pochemu-rf-nuzhno-maksimalno-zhestko-chertit-krasnye-linii-1062529410.html
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Эксклюзив, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, сделка, войска, территориальные потери, Андрей Ермак, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Спецоперация, Лондон, Марко Рубио, Александр Дубинский, СВО, новости СВО, война на Украине, bloomberg, Верховная Рада

Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине

14:58 22.04.2025 (обновлено: 15:16 22.04.2025)
 
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Американский лидер устал от затянувшегося украинского кризиса и сделал свои предложения по прекращению огня, а также по территориальному вопросу. Согласятся ли на них стороны конфликта, станет известно уже скоро
Президент США Дональд Трамп накануне обещал в кратчайшие сроки опубликовать свой план по урегулированию конфликта на Украине.
На переговорах в Париже 17 апреля американская делегация уже представила общие контуры будущей мирной сделки, которая, если верить агентству Bloomberg, предусматривает сохранение за Россией подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций.
В преддверии встречи представителей США, Великобритании, Франции и Украины в Лондоне, которая, как сообщил Владимир Зеленский, начнутся 23 апреля, газета The New York Post узнала новые детали плана Трампа от высокопоставленного представителя Белого дома.
"Хотя условия ещё не утверждены окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, они могут включать развёртывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня. "Самое сложное — как выглядят силы безопасности. Мы называем это "силами обеспечения устойчивости", — сказал чиновник", - говорится в статье.
Кроме того, рассматривается вопрос о создании отдельной миротворческой силы в составе РФ, Украины и третьего государства, не входящего в НАТО, для мониторинга за линией фронта и гарантии, что обе стороны конфликта сложили оружие.
В свою очередь Соединённые Штаты могут принять участие в этом процессе финансово вместе с третьей страной, а не как военная сила.
Однако Россия неизменно выступала против размещения иностранных войск на Украине, особенно из стран НАТО, расценивая это как угрозу для собственной безопасности.
- РИА Новости, 1920, 15.04.2025
15 апреля, 20:00
"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линииЕсли бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
По завершении переговоров в Париже появилась информация, что США в рамках мирной сделки по Украине готовы признать Крым частью России, что Трамп категорически отрицал в первый президентский срок.
По словам источника The New York Post, в ходе переговоров с американской делегацией представителей Киева больше всего беспокоила сухопутная часть соглашения, т.е. признание суверенитета РФ над подконтрольными ей частями Украины.
"[Украина] готова отказаться от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре". "Де-факто" означает, что мы признаём, что русские оккупируют эту землю, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать её навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаём, что [русские] забирают эту землю, и мы никогда больше её не увидим", — сказал чиновник Белого дома.
Официально Трамп ничего не говорил о признании российского статуса Крыма. Журналисты прямо спросили его об этом, но президент США ушёл от ответа, лишь пообещав предоставить полную информацию в течение ближайших дней, и по традиции похвалился "очень хорошими встречами" с Украиной и Россией.
При этом в тех публикациях СМИ, которые разошлись в конце прошлой недели, ничего не говорится о том, что и Киев вслед за Вашингтоном должен признать полуостров частью РФ, хотя это сложившаяся реальность.
Российская сторона, включая президента страны Владимира Путина, всегда подчёркивала, что для неё приоритетное значение имеет не территорий, а проблемы людей, которые на них проживают.
Банковая, естественно, отрицает возможность каких-либо территориальных уступок. Руководство любой страны не готово взять и отдать свои регионы, это понятно, но для Украины, как предупредил в эфире интернет-канала Politeka политолог Константин Бондаренко, это может привести к очень серьёзному внутреннему противостоянию, вплоть до бунта и конфликта как между регионами, так и между политическими партиями. Вопрос границ будет самым сложным для Украины в рамках урегулирования конфликта, подчеркнул эксперт.
Но решить его, судя по всему, всё-таки придётся.
"По слухам из верхушки "Слуг", встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жёстком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам сделки по минералам и перемирию. Позиция США: или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов. Зеленского не пригласили целенаправленно - он американцам неприятен, и никто не хочет выслушивать бред, который тот несёт. За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - написал в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО.
Максим Бардин интервью
17 апреля, 19:35
Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя УкраинуО чем в Париже будут договариваться Марко Рубио и Стивен Уиткофф, не ясно Ведь главы Франции и Британии, генсек НАТО и председатель Еврокомиссии — это преграды на пути личных амбиций Трампа. Пока лидер США не разберется с ними, никакие соглашения ему не помогут.
На текущей неделе состоятся не только переговоры западных чиновников с украинскими визави. В Россию собирается спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который курирует диалог с Москвой, чтобы представить российской стороне "последнее, самое выгодное предложение ,которое, по словам официальных лиц, может включать смягчение санкций".
В последнее время именно Уиткофф играет ключевую роль с американской стороны в процессе урегулирования украинского конфликта, а спецпредставитель по Украине Кит Келлог, которому поручено общение с Киевом и Европой, отошёл в тень, но всё же из информационного пространства не пропал.
Комментируя в эфире Fox News слова госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине, он заявил: "Его слова были жёсткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит".
Как анонсировал Келлог, на переговорах в Париже представителям США, Европы и Украины удалось достичь определённого прогресса по вопросу прекращении огня, в Лондоне они намерены закрепить эти договорённости.
И как всегда в воздухе повисает масса вопросов по поводу того, насколько описанные условия, если они действительно есть в разработанном американской администрации плане, приемлемы для обеих сторон конфликта. В частности, размещение иностранных войск - для России, территориальные уступки - для Украины.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который вёл переговоры с представителями американской администрации в Вашингтоне, в своём телеграм-канале перепостил статью "Российской газеты", сделав акцент на тезисах, согласно которым представленный в Лондоне план урегулирования может оказаться совершенно неприемлемым для России, поскольку присутствующие украинские чиновники превратят наработки американцев в очередную нереалистичную бумажку — "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится.
Николай Азаров интервью - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
07:18
Николай Азаров: Если Россия и США договорятся, через десять лет Украину будет не узнатьТак называемая Верховная Рада подавляющим большинством, 357 голосов, проголосовала за продление военного положения до 9 августа, причем за месяц до истечения предыдущего срока. Это было демонстративное решение на фоне переговоров США, одного из виновников конфликта, и России.
Своим мнением на этот счёт в эфире британского телеканала Sky News поделился эксперт в области американской политики, внешней политики и международной безопасности Джо Сиракуза: "В теории военный конфликт на Украине уже закончился. Вопрос только в том, когда он завершится на практике. Прекращение огня — это неплохое начало. Вероятность установления постоянного режима прекращения огня высока, но процесс может затянуться на месяцы, а то и годы — совсем как во времена Вьетнамской войны".
Так или иначе, Трамп говорит украинцам и русским: либо вы договариваетесь, либо я умываю руки, добавил профессор, при этом от поддержки Киева президент США в значительной степени уже отказался.
"Единственным препятствием остаётся Зеленский. Не удивлюсь, если он исчезнет со сцены, а его место займёт кто-то другой и попытается заключить сделку. Американцы больше не станут делать ставку на Украину. Украина проиграла. Придётся ей соглашаться на максимально выгодную в данный момент сделку. А Путин уже может пойти и, что называется, обналичить фишки. Ему больше нечего выигрывать, у него под контролем четыре области и Крым, а с ними и 20% населения [Украины]; Украина не вступит в НАТО и останется нейтральной территорией. Путин добился всего, чего хотел, как мне кажется. Теперь у него будет желание договариваться с США и избавляться, наконец, от санкций", - заявил Сиракуза.
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14:58Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине
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