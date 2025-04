https://ukraina.ru/20250422/otkaz-kieva-ot-territorii-i-samoe-vygodnoe-predlozhenie-dlya-rossii-novye-detali-plana-trampa-po-1062676740.html

Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине

Американский лидер устал от затянувшегося украинского кризиса и сделал свои предложения по прекращению огня, а также по территориальному вопросу. Согласятся ли на них стороны конфликта, станет известно уже скоро

Президент США Дональд Трамп накануне обещал в кратчайшие сроки опубликовать свой план по урегулированию конфликта на Украине.На переговорах в Париже 17 апреля американская делегация уже представила общие контуры будущей мирной сделки, которая, если верить агентству Bloomberg, предусматривает сохранение за Россией подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций.В преддверии встречи представителей США, Великобритании, Франции и Украины в Лондоне, которая, как сообщил Владимир Зеленский, начнутся 23 апреля, газета The New York Post узнала новые детали плана Трампа от высокопоставленного представителя Белого дома."Хотя условия ещё не утверждены окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, они могут включать развёртывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня. "Самое сложное — как выглядят силы безопасности. Мы называем это "силами обеспечения устойчивости", — сказал чиновник", - говорится в статье.Кроме того, рассматривается вопрос о создании отдельной миротворческой силы в составе РФ, Украины и третьего государства, не входящего в НАТО, для мониторинга за линией фронта и гарантии, что обе стороны конфликта сложили оружие.В свою очередь Соединённые Штаты могут принять участие в этом процессе финансово вместе с третьей страной, а не как военная сила.Однако Россия неизменно выступала против размещения иностранных войск на Украине, особенно из стран НАТО, расценивая это как угрозу для собственной безопасности.По завершении переговоров в Париже появилась информация, что США в рамках мирной сделки по Украине готовы признать Крым частью России, что Трамп категорически отрицал в первый президентский срок.По словам источника The New York Post, в ходе переговоров с американской делегацией представителей Киева больше всего беспокоила сухопутная часть соглашения, т.е. признание суверенитета РФ над подконтрольными ей частями Украины."[Украина] готова отказаться от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре". "Де-факто" означает, что мы признаём, что русские оккупируют эту землю, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать её навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаём, что [русские] забирают эту землю, и мы никогда больше её не увидим", — сказал чиновник Белого дома.Официально Трамп ничего не говорил о признании российского статуса Крыма. Журналисты прямо спросили его об этом, но президент США ушёл от ответа, лишь пообещав предоставить полную информацию в течение ближайших дней, и по традиции похвалился "очень хорошими встречами" с Украиной и Россией.При этом в тех публикациях СМИ, которые разошлись в конце прошлой недели, ничего не говорится о том, что и Киев вслед за Вашингтоном должен признать полуостров частью РФ, хотя это сложившаяся реальность.Российская сторона, включая президента страны Владимира Путина, всегда подчёркивала, что для неё приоритетное значение имеет не территорий, а проблемы людей, которые на них проживают.Банковая, естественно, отрицает возможность каких-либо территориальных уступок. Руководство любой страны не готово взять и отдать свои регионы, это понятно, но для Украины, как предупредил в эфире интернет-канала Politeka политолог Константин Бондаренко, это может привести к очень серьёзному внутреннему противостоянию, вплоть до бунта и конфликта как между регионами, так и между политическими партиями. Вопрос границ будет самым сложным для Украины в рамках урегулирования конфликта, подчеркнул эксперт.Но решить его, судя по всему, всё-таки придётся."По слухам из верхушки "Слуг", встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жёстком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам сделки по минералам и перемирию. Позиция США: или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов. Зеленского не пригласили целенаправленно - он американцам неприятен, и никто не хочет выслушивать бред, который тот несёт. За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - написал в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО.На текущей неделе состоятся не только переговоры западных чиновников с украинскими визави. В Россию собирается спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который курирует диалог с Москвой, чтобы представить российской стороне "последнее, самое выгодное предложение ,которое, по словам официальных лиц, может включать смягчение санкций".В последнее время именно Уиткофф играет ключевую роль с американской стороны в процессе урегулирования украинского конфликта, а спецпредставитель по Украине Кит Келлог, которому поручено общение с Киевом и Европой, отошёл в тень, но всё же из информационного пространства не пропал.Комментируя в эфире Fox News слова госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине, он заявил: "Его слова были жёсткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит".Как анонсировал Келлог, на переговорах в Париже представителям США, Европы и Украины удалось достичь определённого прогресса по вопросу прекращении огня, в Лондоне они намерены закрепить эти договорённости.И как всегда в воздухе повисает масса вопросов по поводу того, насколько описанные условия, если они действительно есть в разработанном американской администрации плане, приемлемы для обеих сторон конфликта. В частности, размещение иностранных войск - для России, территориальные уступки - для Украины.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который вёл переговоры с представителями американской администрации в Вашингтоне, в своём телеграм-канале перепостил статью "Российской газеты", сделав акцент на тезисах, согласно которым представленный в Лондоне план урегулирования может оказаться совершенно неприемлемым для России, поскольку присутствующие украинские чиновники превратят наработки американцев в очередную нереалистичную бумажку — "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится.Своим мнением на этот счёт в эфире британского телеканала Sky News поделился эксперт в области американской политики, внешней политики и международной безопасности Джо Сиракуза: "В теории военный конфликт на Украине уже закончился. Вопрос только в том, когда он завершится на практике. Прекращение огня — это неплохое начало. Вероятность установления постоянного режима прекращения огня высока, но процесс может затянуться на месяцы, а то и годы — совсем как во времена Вьетнамской войны".Так или иначе, Трамп говорит украинцам и русским: либо вы договариваетесь, либо я умываю руки, добавил профессор, при этом от поддержки Киева президент США в значительной степени уже отказался."Единственным препятствием остаётся Зеленский. Не удивлюсь, если он исчезнет со сцены, а его место займёт кто-то другой и попытается заключить сделку. Американцы больше не станут делать ставку на Украину. Украина проиграла. Придётся ей соглашаться на максимально выгодную в данный момент сделку. А Путин уже может пойти и, что называется, обналичить фишки. Ему больше нечего выигрывать, у него под контролем четыре области и Крым, а с ними и 20% населения [Украины]; Украина не вступит в НАТО и останется нейтральной территорией. Путин добился всего, чего хотел, как мне кажется. Теперь у него будет желание договариваться с США и избавляться, наконец, от санкций", - заявил Сиракуза.Читайте также: Не только государство. Почему украинское постмайданное общество не примет мир с Россией

