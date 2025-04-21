Дмитрий Дробницкий: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет
19:30 21.04.2025 (обновлено: 20:19 21.04.2025)
© Нина ЗотинаДмитрий Дробницкий интервью
© Нина Зотина
Если подвести итог, то Трамп пришел с инициативами помирить, как он говорит, Россию и Украину, хотя на самом деле мирить нужно было Запад и Россию. И его никто не послушался. Выглядит это так. Я думаю, что до осени это все будет существовать в таком виде, после чего Трампу предъявят счет. И теперь вопрос в том, может ли Трамп построить контригру
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
- Дмитрий Олегович, президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. При этом пасхальное перемирие было ожидаемо сорвано ВСУ. Что будет говорить Трамп, если его прогнозы не сбудутся и в этот раз?
- Ровно то же самое, что он говорил в пасхальные выходные, и то, что говорил госсекретарь Марко Рубио, улетая из Парижа: если получается, мы в деле, если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых надо сосредоточиться.
Надо понимать, что этот ультиматум тоже не финальная позиция. Это попытка попугать. Но это очень слабая позиция. Трамп намеренно обходит вопрос, что будет с помощью Украине, если сделка не состоится. Действительно ли все поставки прекратят, а это не так просто. В некотором смысле это нереализуемая угроза. Очевидно, что все давно шло к ультиматуму Рубио. Его надо было объявлять еще 21 января, после инаугурации Трампа.
Сейчас очевидно, что конфликт не прекратится независимо от того, сохранят ли США свое присутствие в нем или выйдут из него. Конфликт будет тлеть, слишком много людей в нем заинтересовано.
Я часто слышу прогнозы о некоем инерционном сценарии. То есть когда пропали надежды на то, что Трамп сейчас со всеми договориться, пропала связанная с этим эйфория, появился этот сценарий. Мол, Украину все равно заставят, Лондон согласится с условиями США, и Украину так или иначе уломают. Да, процесс при этом будет небыстрый, перемирие будет периодически нарушаться. Но вопрос, в качестве чего сохранится Украина? Как нацистское террористическое государство, которое недовольно условиями мира и поддерживается всеми глобалистскими силами. Украина не успокоится, у нее нет экономики, только война.
Вчера, 12:56Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?Дональд Трамп крайне торопится запустить перемирие на Украине к своему стодневному юбилею к 30 апреля. Именно с целью реализовать эти планы и надеть на себя, что называется, медали и эполеты, он и отправил важнейших участников своей команды Рубио и Уиткоффа на переговоры в Париж с Макроном.
Не спорю, невозможные сценарии очень часто реализуются. Победа Трампа в 2016 году была из этой серии, хотя я считал это возможным. А инерционный сценарий — это когда все само собой успокаивается, потому что большинство видит больше выгод в прекращении большого конфликта, нежели преимуществ. Но как демонтировать то, что уже создано? Это как в случае с созданной в свое время Аль-Каидой*. Создали, а потом пришли к выводу, что она больше не нужна, и с ней до сих пор разбираются.
Большие, накачанные ресурсами структуры быстро не исчезают. Что с этим делать, я не очень понимаю. Это излучение оптимизма непонятно на чем основано. Отсюда у Трампа два пути. Либо действительно уходить, либо обвинять в срыве, так сказать, переговорного процесса Россию и менять ракурс. И то, и другое для него не слишком хорошо. Один из вариантов хуже для трампизма, другой вариант хуже лично для Трампа.
То, что Трамп попадет в такую ситуацию, было очевидно с самого начала. Не надо было в это вообще лезть. Может ли он сейчас вынырнуть как-то из этого дела и прямо заявить, что "враги Америки тянут мир к Третьей мировой войне", или нет, я не знаю. Потому что уж очень много всего было сказано. Я остаюсь сдержанным пессимистом.
- Сколько еще таких попыток, вбросов про скорые перемирия может сделать Трамп?
- Это ведь не вбросы Трампа. Это журналисты каждый день задают вопросы Трампу и его окружению. Поскольку Трамп и его команда, в отличие от Байдена, достаточно открыты для прессы. А что они ответят? "Никогда" или "извините, мы не справились"? Поэтому они говорят, что решение очень близко.
Это то, что в Америке называется self-inflicted wound – сам себе нанес рану. Трамп ввязался в дело, с которым он, очевидно, не может справиться. Это не значит, что трампизм совсем в лужу. Я бы еще внимательно посмотрел на визит Вэнса в Ватикан, на то, что будет происходить на торговом треке и на Ближнем Востоке. Но пока все это выглядит как очень серьезная потеря темпа на внешнем контуре.
Если подвести итог, то Трамп пришел с инициативами помирить, как он говорит, Россию и Украину, хотя на самом деле мирить нужно было Запад и Россию. И его никто не послушался. Выглядит это так. Я думаю, что до осени это все будет существовать в таком виде, после чего Трампу предъявят счет. И теперь весь вопрос в том, может ли Трамп построить некую контригру.
- Папа Римский умер после визита Вэнса в Ватикан. Повредило ли это планам Трампа?
- Нет. Это называется "И в гроб сходя, благословил". Тем не менее, борьба за Святой Престол идет. Не просто так Вэнс там побывал и со всеми встречался. И побывал он там не в качестве вице-президента США, а в качестве представителя влиятельных консервативных католических кругов Америки. Может быть, в ближайшее десять лет мы увидим раскол католической церкви. То есть, визит этот был вовремя. Ребята играют сильно. Другое дело, что они недооценили силы, которые играют против них.
У нас почему-то думают, что если в Вашингтоне не стали бить стекла на второй день после инаугурации Трампа, то все смирились с его властью. Ничего подобного. Наоборот. Его противники поняли, что он может закопать себя на украинском треке – и пока он себя и закапывает.
Тем не менее, игра еще не закончилась. Посмотрим, что дальше будет.
Я думаю, что в ближайшее время Трамп будет придерживаться линии поведения, которую весьма точно описала Фиона Хилл в своем недавнем интервью The New York Times: "Трамп сейчас вне зависимости от того, идет конфликт или нет, будет задвигать Украину на второй план и развивать сотрудничество с Россией". Очевидно, что такая работа ведется.
- Интерес Трампа к Запорожской АЭС укладывается в эту концепцию?
- Нет. Запорожская АЭС – это то же самое, что и редкоземельные металлы Украины – фигня на постном масле. Это все из серии "Киев, подчинись мне. Расторгни вассальную клятву с Лондоном и демократами. Приди в лоно истинного трампизма". Кто там будет управлять Запорожской АЭС? Да, были потуги у "Вестингауза" заняться украинской атомной энергетикой, но сейчас – это вообще нереальная вещь. В Афганистан проще инвестировать, чем в это.
Что касается сотрудничества с Россией, то это прежде всего – инвестиции в Арктику. А вот это уже вопрос неоднозначный. Нужно нам на это идти – не знаю. Но въехать в Арктику вместе с Россией — это первое, что будет сделано, если начнутся первый контакты по большим сделкам. Учитывая, что товарооборот между РФ и США – очень маленький.
- Можно ли сказать, что ЦРУ переживает системный кризис, если оно всерьез занимается проблемами НЛО и поисками Ковчега Завета?
- На самом деле ЦРУ никогда не была могущественной организацией. Единственный раз, когда оно близко подошло к субъектности, был в 1970-х годах, когда Никсон пытался использовать ЦРУ против своих политических противников, что привело к отставке самого Никсона. И на этом все. Более того, американские силовики никогда не были глубинным государством.
То есть ЦРУ не может переживать кризис, потому что ЦРУ – это ничто.
У нас в стране эта организация страшно раздута. Та же армейская разведка гораздо более влиятельная (спутниковой группировкой она оперирует). Посмотрите на разведсообщество США из 15 составляющих. Даже если выдернуть оттуда ФБР и ЦРУ, у них остается 13 серьезных служб.
Поэтому занятия ЦРУ розысками НЛО – это замечательно. Они могут найти каких-то рептилоидов, но это к делу отношения не имеет.
Повторюсь, когда мы говорим о ЦРУ как о настоящем теневом правительстве США – это чисто советское восприятие, которое подпитывалось американскими леваками вроде Оливера Стоуна. Тот же USAID – гораздо более влиятельная структура.
18 апреля, 19:30Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей командыПриглашение Уиткоффа в Питер означало, что российское руководство понимает те сложности, с которыми нам пришлось столкнуться в процессе консультации, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
- Есть мнение, что Трамп по своему психотипу – это совмещение Ельцина и Жириновского. Согласны ли вы с такой оценкой?
- Категорически не согласен. Если мы говорим о психотипах, а не о карикатурной картинке, то они совершенно непохожи. Да и Ельцин с Жириновским – более сложные личности, чем их принято изображать.
Трамп – это типичное англосаксонское явление. Прямо сейчас его поведение определяет впадение в прелесть в христианском смысле этого слова. Он искренне верит, что его Бог поставил на место правителя Америки, а все его враги – враги Бога. Он лично воспринимает очень многие вещи. Этому способствует его нарциссическая натура. И он весь мир видит сквозь эту призму.
Только не он сам эту призму нарисовал – ему ее нарисовали. Причем ему это внушали еще на первом сроке. Именно этим представлением определяется его мировоззрение сегодня. О том, что Бог его выбрал для осуществления великой миссии. И это не такое уж безопасное мировоззрение.
* Организация запрещена в России
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