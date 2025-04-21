https://ukraina.ru/20250421/dmitriy-drobnitskiy-esli-tramp-prodolzhit-zakapyvat-sebya-v-ukrainskoy-probleme-osenyu-emu-predyavyat-1062652101.html

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет - 21.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет

Если подвести итог, то Трамп пришел с инициативами помирить, как он говорит, Россию и Украину, хотя на самом деле мирить нужно было Запад и Россию. И его никто не послушался. Выглядит это так. Я думаю, что до осени это все будет существовать в таком виде, после чего Трампу предъявят счет. И теперь вопрос в том, может ли Трамп построить контригру

2025-04-21T19:30

2025-04-21T19:30

2025-04-21T20:19

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

джей ди вэнс

дмитрий дробницкий

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. При этом пасхальное перемирие было ожидаемо сорвано ВСУ. Что будет говорить Трамп, если его прогнозы не сбудутся и в этот раз?- Ровно то же самое, что он говорил в пасхальные выходные, и то, что говорил госсекретарь Марко Рубио, улетая из Парижа: если получается, мы в деле, если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых надо сосредоточиться.Надо понимать, что этот ультиматум тоже не финальная позиция. Это попытка попугать. Но это очень слабая позиция. Трамп намеренно обходит вопрос, что будет с помощью Украине, если сделка не состоится. Действительно ли все поставки прекратят, а это не так просто. В некотором смысле это нереализуемая угроза. Очевидно, что все давно шло к ультиматуму Рубио. Его надо было объявлять еще 21 января, после инаугурации Трампа.Сейчас очевидно, что конфликт не прекратится независимо от того, сохранят ли США свое присутствие в нем или выйдут из него. Конфликт будет тлеть, слишком много людей в нем заинтересовано.Я часто слышу прогнозы о некоем инерционном сценарии. То есть когда пропали надежды на то, что Трамп сейчас со всеми договориться, пропала связанная с этим эйфория, появился этот сценарий. Мол, Украину все равно заставят, Лондон согласится с условиями США, и Украину так или иначе уломают. Да, процесс при этом будет небыстрый, перемирие будет периодически нарушаться. Но вопрос, в качестве чего сохранится Украина? Как нацистское террористическое государство, которое недовольно условиями мира и поддерживается всеми глобалистскими силами. Украина не успокоится, у нее нет экономики, только война.Не спорю, невозможные сценарии очень часто реализуются. Победа Трампа в 2016 году была из этой серии, хотя я считал это возможным. А инерционный сценарий — это когда все само собой успокаивается, потому что большинство видит больше выгод в прекращении большого конфликта, нежели преимуществ. Но как демонтировать то, что уже создано? Это как в случае с созданной в свое время Аль-Каидой*. Создали, а потом пришли к выводу, что она больше не нужна, и с ней до сих пор разбираются.Большие, накачанные ресурсами структуры быстро не исчезают. Что с этим делать, я не очень понимаю. Это излучение оптимизма непонятно на чем основано. Отсюда у Трампа два пути. Либо действительно уходить, либо обвинять в срыве, так сказать, переговорного процесса Россию и менять ракурс. И то, и другое для него не слишком хорошо. Один из вариантов хуже для трампизма, другой вариант хуже лично для Трампа.То, что Трамп попадет в такую ситуацию, было очевидно с самого начала. Не надо было в это вообще лезть. Может ли он сейчас вынырнуть как-то из этого дела и прямо заявить, что "враги Америки тянут мир к Третьей мировой войне", или нет, я не знаю. Потому что уж очень много всего было сказано. Я остаюсь сдержанным пессимистом.- Сколько еще таких попыток, вбросов про скорые перемирия может сделать Трамп?- Это ведь не вбросы Трампа. Это журналисты каждый день задают вопросы Трампу и его окружению. Поскольку Трамп и его команда, в отличие от Байдена, достаточно открыты для прессы. А что они ответят? "Никогда" или "извините, мы не справились"? Поэтому они говорят, что решение очень близко.Это то, что в Америке называется self-inflicted wound – сам себе нанес рану. Трамп ввязался в дело, с которым он, очевидно, не может справиться. Это не значит, что трампизм совсем в лужу. Я бы еще внимательно посмотрел на визит Вэнса в Ватикан, на то, что будет происходить на торговом треке и на Ближнем Востоке. Но пока все это выглядит как очень серьезная потеря темпа на внешнем контуре.Если подвести итог, то Трамп пришел с инициативами помирить, как он говорит, Россию и Украину, хотя на самом деле мирить нужно было Запад и Россию. И его никто не послушался. Выглядит это так. Я думаю, что до осени это все будет существовать в таком виде, после чего Трампу предъявят счет. И теперь весь вопрос в том, может ли Трамп построить некую контригру.- Папа Римский умер после визита Вэнса в Ватикан. Повредило ли это планам Трампа?- Нет. Это называется "И в гроб сходя, благословил". Тем не менее, борьба за Святой Престол идет. Не просто так Вэнс там побывал и со всеми встречался. И побывал он там не в качестве вице-президента США, а в качестве представителя влиятельных консервативных католических кругов Америки. Может быть, в ближайшее десять лет мы увидим раскол католической церкви. То есть, визит этот был вовремя. Ребята играют сильно. Другое дело, что они недооценили силы, которые играют против них.У нас почему-то думают, что если в Вашингтоне не стали бить стекла на второй день после инаугурации Трампа, то все смирились с его властью. Ничего подобного. Наоборот. Его противники поняли, что он может закопать себя на украинском треке – и пока он себя и закапывает.Тем не менее, игра еще не закончилась. Посмотрим, что дальше будет.Я думаю, что в ближайшее время Трамп будет придерживаться линии поведения, которую весьма точно описала Фиона Хилл в своем недавнем интервью The New York Times: "Трамп сейчас вне зависимости от того, идет конфликт или нет, будет задвигать Украину на второй план и развивать сотрудничество с Россией". Очевидно, что такая работа ведется.- Интерес Трампа к Запорожской АЭС укладывается в эту концепцию?- Нет. Запорожская АЭС – это то же самое, что и редкоземельные металлы Украины – фигня на постном масле. Это все из серии "Киев, подчинись мне. Расторгни вассальную клятву с Лондоном и демократами. Приди в лоно истинного трампизма". Кто там будет управлять Запорожской АЭС? Да, были потуги у "Вестингауза" заняться украинской атомной энергетикой, но сейчас – это вообще нереальная вещь. В Афганистан проще инвестировать, чем в это.Что касается сотрудничества с Россией, то это прежде всего – инвестиции в Арктику. А вот это уже вопрос неоднозначный. Нужно нам на это идти – не знаю. Но въехать в Арктику вместе с Россией — это первое, что будет сделано, если начнутся первый контакты по большим сделкам. Учитывая, что товарооборот между РФ и США – очень маленький.- Можно ли сказать, что ЦРУ переживает системный кризис, если оно всерьез занимается проблемами НЛО и поисками Ковчега Завета?- На самом деле ЦРУ никогда не была могущественной организацией. Единственный раз, когда оно близко подошло к субъектности, был в 1970-х годах, когда Никсон пытался использовать ЦРУ против своих политических противников, что привело к отставке самого Никсона. И на этом все. Более того, американские силовики никогда не были глубинным государством.То есть ЦРУ не может переживать кризис, потому что ЦРУ – это ничто.У нас в стране эта организация страшно раздута. Та же армейская разведка гораздо более влиятельная (спутниковой группировкой она оперирует). Посмотрите на разведсообщество США из 15 составляющих. Даже если выдернуть оттуда ФБР и ЦРУ, у них остается 13 серьезных служб.Поэтому занятия ЦРУ розысками НЛО – это замечательно. Они могут найти каких-то рептилоидов, но это к делу отношения не имеет.Повторюсь, когда мы говорим о ЦРУ как о настоящем теневом правительстве США – это чисто советское восприятие, которое подпитывалось американскими леваками вроде Оливера Стоуна. Тот же USAID – гораздо более влиятельная структура.- Есть мнение, что Трамп по своему психотипу – это совмещение Ельцина и Жириновского. Согласны ли вы с такой оценкой?- Категорически не согласен. Если мы говорим о психотипах, а не о карикатурной картинке, то они совершенно непохожи. Да и Ельцин с Жириновским – более сложные личности, чем их принято изображать.Трамп – это типичное англосаксонское явление. Прямо сейчас его поведение определяет впадение в прелесть в христианском смысле этого слова. Он искренне верит, что его Бог поставил на место правителя Америки, а все его враги – враги Бога. Он лично воспринимает очень многие вещи. Этому способствует его нарциссическая натура. И он весь мир видит сквозь эту призму. Только не он сам эту призму нарисовал – ему ее нарисовали. Причем ему это внушали еще на первом сроке. Именно этим представлением определяется его мировоззрение сегодня. О том, что Бог его выбрал для осуществления великой миссии. И это не такое уж безопасное мировоззрение.* Организация запрещена в РоссииТакже на эту тему Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины

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https://ukraina.ru/20250418/vladimir-bruter-tramp-ne-obsuzhdaet-realnye-predlozheniya-o-mire-potomu-chto-boitsya-poloviny-svoey-1062610210.html

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Денис Рудометов

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