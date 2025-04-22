https://ukraina.ru/20250422/1062667720.html

Юрий Светов: Россия хочет мира, но Украина возродила "Шарлемань" и будет биться до конца

Юрий Светов: Россия хочет мира, но Украина возродила "Шарлемань" и будет биться до конца - 22.04.2025 Украина.ру

Юрий Светов: Россия хочет мира, но Украина возродила "Шарлемань" и будет биться до конца

Нам не нужно западное признание Крыма российским, но важно довоевать то, что не довоевали в 1945 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Юрий Светов.

2025-04-22T06:00

2025-04-22T06:00

2025-04-22T06:00

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Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил перемирие на Пасху сроком до 21 апреля. Владимир Зеленский заявил, что Киев к перемирию готов, но готовность главы киевского режима осталась лишь на словах. По данным Минобороны России было зафиксировано 4900 случаев нарушения режима тишины украинцами.— Юрий Ильич, для кого было сделано пасхальное перемирие, как вы считаете: для нас самих, для Запада или для украинского народа?— Это было послание и для нас, и для всего мира. Потому что последнюю неделю активно шли обвинения в адрес России, что Украина рвется заключить мир, а мы все это якобы отвергаем; шли призывы к Трампу обратить на это внимание.Трамп заявил, что, если никто не соглашается [на мирные условия], то США умывают руки и прочее. И Владимир Путин сделал достаточно неожиданный шаг. Я сужу по себе, потому что не ожидал, что мы пойдем на такое непростое решение как перемирие.Но мы это сделали — показали, что можем. Первый раз мы продемонстрировали готовность к перемирию, когда РФ и США договорились о моратории на атаки по энергообъектам. Мы его соблюдали, а украинцы нарушали. Сейчас мы снова пошли на трудное решение, и объявили пасхальное перемирие.— Почему вы считаете, что пасхальное перемирие, оказалось трудным для нас решением?— Потому что мы атакуем, мы идем вперед. А эта остановка дала возможность украинской армии перевезти раненых, перегруппировать войска, и так далее. Естественно, мы тоже воспользовались перемирием, хотя для нас это было сложнее, потому что украинцы продолжали атаки.Но Зеленскому выгодно, если мы остановимся, поэтому он радостно предложил, чтобы все это продлилось еще на 30 дней, чтобы прекратились удары баллистическими ракетами, которыми мы бьем по противнику. А он будет нас атаковать другими методами, которые у него есть.— Может ли наш жест доброй воли в сторону миротворчества убедить Зеленского и Европу, которые до сих пор не проявляли особого желания, пойти на компромисс для заключения мирной сделки?— Мы не настроены на миротворчество. Это ошибочное мнение. Мы настроены на мир, который должен быть заключён на тех условиях, которые сформировала Российская Федерация. То есть устранение первопричин конфликта на Украине, денацификация, демилитаризация, отказ от вступления Украины в НАТО и признание реальности на земле. Вот первопричины, о которых с нами никто не хочет говорить. Запад продолжает делать вид, что он этого не слышит.Пресс-секретарь Европейской комиссии, представляющая госпожу Урсулу фон дер Ляйен, заявила: мы требуем от России немедленно прекратить все военные действия без всяких условий. Вот то, что они трактуют как миротворчество.То есть мы должны сделать вид, что с 2014 года не шло уничтожение людей, которые живут в Донбассе и Луганске — ничего не было. Мы на это не можем пойти. Мы, повторюсь, говорим о мире, который будет прочный и гарантированный. А они говорят о сделке.— Тем не менее, аналитики The Wall Street Journal утверждают, что предложение кратковременного перемирия — это легкая победа для Владимира Путина. Почему на Западе пришли к такому выводу?— Давайте не будем обольщаться тому, что говорят на Западе. Они там по-разному говорят… Прежде всего, мы должны все решения и действия определять с точки зрения эффективности и важности для себя. Для нас это важно, да. Наш президент показал, что он готов от имени России говорить о совершенно незаурядных действиях ради того, чтобы достигнуть тех целей, о которых мы заявили.При этом, давайте вспомним, что сказал на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров — не военный человек, а дипломат. Он заявил, что мы предлагаем дипломатическое решение проблемы. Но они не хотят слышать. Значит военным путем будем действовать. Опять же президент Путин сказал, что мы их добьем.— Как, в свою очередь, нам относиться к обсуждениям в западных медиа о том, что в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной США могут признать российский контроль над Крымом?— Наплевать нам на это — признают или нет Крым российским. Вы знаете, американские дельцы, в том числе Трамп, это любители вести переговоры так: то, что мое, это мое; а то, что ваше, мы обсудим. Ну, не признают они Крым, и что?Посмотрите, Япония уже 80 лет не признает факта того, что часть Сахалина и Курилы являются российскими, твердит все время о каком-то мирном договоре. Но это им нужно, а мы без этого мирного договора прекрасно проживем. Так и здесь. Будем жить, обустраивать Новороссию, Крым. Это земли, которые на основе доброй воли и заявлений людей вошли в Российскую Федерацию. Это важнее того, что скажет Трамп, Макрон или Стармер.— Юрий Ильич, если мы не будем заключать мирных сделок, даже несмотря на победы на фронте, как мы будем разрешать украинский конфликт?— Я человек миролюбивый. Мне бы хотелось, чтобы все это как можно быстрее закончилось. Но я понимаю, что без нашей победы на поле боя ничего не будет. Мы довоевываем то, что не довоевали в 1945 году.Напомню, что мы тогда жалели, говорили о немецком народе, о том, что гитлеры приходят и уходят. Но оказывается, гитлеры уходят, а потом появляются мерцы, которые говорят, что Германия должна взять на себя ту роль, которую она уже брала, развязывая Первую и Вторую мировые войны.Мне вспоминаются знаменитые слова великого немецкого драматурга Бертольта Брехта о фашизме: еще плодоносит чрево, которое вырастило гадину. Это повторилось, к сожалению: выросла новая гадина в лице Зеленского и его команды. Ежели мы не выжжем под корень это, оно возродится снова через некоторое время.— Почему же за время конфликта Россия не ликвидировала Владимира Зеленского?— Я не президент Российской Федерации, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Как диванный стратег, я говорю: да, я бы это сделал. Но у высшего руководства, видимо, есть иные соображения и иные взгляды на ситуацию. Я голосовал за президента Путина, я доверяю его действиям.— А вы не допускаете, что в будущем киевский режим рухнет и проблема Украины исчезнет сама собой? Посмотрите, что происходит внутри этой страны, она уже самоуничтожается...— В преддверии 80-летия Победы я читаю разные книги, исследования, посвященные ситуации, которая была в Германии в апреле-мае 1945 года. Тогда тоже казалось, что гитлеровцы сдадутся. Но этого не происходило, их можно было уничтожить только оружием.Молодые немцы в составе Фольксштурма бились до последнего. А Гитлера защищала до последнего дивизия "Шарлемань", сформированная из французов. [Тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Названа в честь Карла Великого. Дивизия "Шарлемань" была сформирована из добровольцев, граждан Франции. Вела боевые действия в начале 1945 года в Померании, затем участвовала в обороне Берлина].Боюсь, что на Украине тоже выращены высокомотивированные люди, которые считают, что необходимо вести войну с Россией до конца. И дивизий, подобных "Шарлемань", в виде наемников, специалистов, волонтеров со всего мира, на Украине полно. Поэтому нам предстоит жестокая борьба.— А чем будем биться? Зеленский продлил военное положение на Украине, продлил мобилизацию. У нас нет всеобщей мобилизации нет, а люди и ресурсы рано или поздно закончатся...— Как показала современная война, здесь работают другие вещи. Да, без того, чтобы нога солдата не ступила на определенную часть земли, она не будет освобождена. Но бьются другими способами, в первую очередь, идет сражение мозгами.В начале СВО мы где-то отставали с беспилотниками и другими вещами, но сейчас наверстываем. У нас работают и государственный Военно-промышленный комплекс, и частные компании. В России много умных и рукастых людей. И если наш Верховный главнокомандующий не объявляет мобилизацию, значит, мы решаем вопросы в рамках СВО и без этого. Если я не ошибаюсь, 400 тысяч добровольцев пришли в армию. Или посмотрите на соотношение погибших со стороны Украины и России при недавнем обмене телами: более 900 украинских солдат и в 20 раз меньше российских бойцов. В любом случае мы сделаем все, что необходимо для победы.Проблема псхального перемирия в том, что на Западе и Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Об этом в интервью Дениса Рудометова с экспертом Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь.

https://ukraina.ru/20230524/1046539463.html

https://ukraina.ru/20250419/1062615902.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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