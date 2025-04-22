https://ukraina.ru/20250422/fariseyskoe-triedinstvo-1062668536.html

Фарисейское триединство

Фарисейское триединство - 22.04.2025 Украина.ру

Фарисейское триединство

Чем ближе конец боевых действий, тем больше на Украине и в её ближайших окрестностях, включая Западную Европу, появляется "простивших", "понявших", "осознавших". Именно в таком порядке.

2025-04-22T03:55

2025-04-22T03:55

2025-04-22T03:55

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Вначале из "не забудем, не простим", "хороших русских не бывает", "убить всех, включая уже не живущих и ещё не рождённых" вскормленные майданом ситуативные украинские нацисты (не убеждённые нацисты "по призванию", а именно ситуативные нацисты ради выгоды) "милостиво согласились" "простить русских", если они закончат боевые действия на украинских условиях. Затем они же "осознали", что с майданом "всё не однозначно" и его "идеи" не являются абсолютной истинной. Теперь они начинают вопить, что их обманули (они такие наивные и доверчивые), что мы "братские народы" и должны любить друг друга, прощать друг другу, помогать друг другу.Эту идею охотно поддерживает та часть украинской эмиграции в Россию, для которой "братский украинский народ" (с собственными государством и территорией) является такой же кормовой базой, как для Зеленского. Просто свою войну за власть на Украине они в своё время проиграли и с тех пор хотят переиграть. Не имея собственных сил, хотят переиграть с помощью России, пользуясь тяжёлым положением Москвы, перед которой маячит перспектива взвалить на себя побеждённую Украину, они пытаются убедить Кремль, что если Украину отдать им, то "будет как при СССР и даже лучше".Не случайно все они, и бывшие украинские буржуазные националисты, и украинские буржуи-интернационалисты, внезапно полюбили СССР, Сталина и КПСС. Главное для них сохранить хоть какую-то (пусть и неполноценную) украинскую государственность и идею отдельной (пусть "братской" но непременно отдельной) украинской "нации". Больше им руководить нечем, в России своих руководителей хватает. Сохранив же "нацию", как идею, при благоприятных условиях они вновь смогут развернуться во всю ширь своего кармана.Как показывает практика, украинцы легко вербуются из русских, переезжающих в южные губернии, если в оных губерниях сохранилась достаточная легальная база местного украинства. Ну а чем больше уркаинцев – тем выше влияние украинских руководителей в разного рода "союзных" (по нынешним временам интеграционных) структурах, тем полнее их бездонный карман.По этому поводу и истерики вокруг фильтрации в Шереметьево, мешающей резко увеличить численный состав, а значит внутриполитический (внутрироссийский) вес и влияние украинской диаспоры. По этому же поводу и всё более настойчивые требования "понять и простить" ситуативных нацистов – они же, мол, братский народ, просто ошиблись малость, но "блудный сын" вернулся и требует почёта и уважения. В этом, кстати, разница между "прозревшими" и персонажем притчи.Блудный сын пришёл на отчий порог раскаявшийся, но готовый к тому, что его прогонят, так как он слишком много горя принёс родным. Отцовское всепрощение его обрадовало, но не отменило тяжести его проступка и необходимости деятельного искупления в будущем.Ситуативные нацисты требуют (именно требуют) братской любви и материальной поддержки на основании своего якобы раскаяния. Впрочем не все они даже берут на себя труд заявить о раскаянии, многие предъявляют России претензии в том, что она их (граждан другого государства, которые сами выбрали иную судьбу) "плохо спасала", "недостаточно настойчива" была, "мало денег" платила, чуть не скрывала свои достоинства от них. Ситуативные нацисты считают, что Россия им задолжала, так как раньше считали, что им должны Европа, США и весь мир.Корень, идейная база всех этих ожиданий и требований – миф о трёх братских народах. Причём это ещё узкая трактовка.В 2010-13 годах в Киеве я знал одного пожилого приятного человека, абсолютно русского по всем внешним признакам (образование, культура, язык), обуреваемого идеей панславянского единства. Он даже с упорством, достойным лучшего применения, пытался раскрутить Славянскую партию (на одном её собрании я, по его приглашению, побывал и увидел там человек 15 активистов, преимущественно в возрасте около 60-и и старше, которые, по сути, и составляли партию).Бандеровцев этот человек не любил, но считал нужным поддерживать идею триединой братсконародности, так как считал, что только таким образом можно будет создать панславянскую конфедерацию. На мои настойчивые вопросы зачем нам разлагать русский народ на некие "братские" (которые уже сейчас готовы ему в горло вцепиться), ради какой-то эфемерной славянской конфедерации, которой никогда не будет, а если и будет, то создано славянское единство будет только силой единого русского народа и никак иначе, он каждый раз огорчённо заявлял, что вот я не понимаю, а славянское единство (отсутствие которого, заметьте, констатировал ещё Константин Багрянородный в Х веке) – это очень важно. Ради этого, мол, надо поддерживать идею независимой Украины.Это я к тому, что сторонники братсконародного триединства вовсе не обязательно какие-то там клыкастые враги или хитрейшие воры, есть и вполне благонамеренные люди, обуреваемые неадекватной времени сверхидеей, ради которой они готовы принести на алтарь что угодно, включая собственную русскую национальную идентичность. Именно поэтому с первого раза (а часто и с двадцать первого) бывает трудно определить, кто живший на Украине русский, а кто русскоговорящий украинец.Я не злой человек и не сторонник насильственных мер. Я не считаю, что надо насильно записывать в русские, тех, кто захотел стать украинцем или панславянином. Надо дать возможность каждому желающему определиться: русские пусть остаются русскими, а те, кто желает быть украинцем, могут оставаться украинцами. Более того, я даже считаю, что украинцы могут создать собственное государство, если у них, конечно, получится.Только они не братский народ. Хоть и бывшие русские. Просто народ. Народов братских вообще не бывает. Сербы и хорваты, которых долгое время отличали друг от друга только вера и алфавит, так вдохновенно резали друг друга во всех войнах, сотрясавших мир и Балканы, что даже вышедшие из одного семитского корня и с бешенным упорством пытающиеся выжить друг друга из Палестины арабы с евреями обзавидовались. И таких примеров братсконародности в мировой истории не счесть, причём новые (македонцы против болгар, черногорцы против сербов, босняки против сербов и хорватов) только множатся.Если какая-то группа людей хочет выделиться из своего народа и создать собственную нацию – она имеет на это полное право. Но при чём здесь братскость? Эдак все люди братья, поскольку когда человечество несколько десятков тысячелетий назад проходило очередное "бутылочное горлышко" вся его глобальная популяция сократилась до пары тысяч человек (меньше, чем квартир, в самом многокватирном доме Москвы) – всё разнообразие племён и народов появилось в последние пятьдесят тысяч лет.Просто желающие отделиться становятся другим народом и… отправляются искать себе новую родину, как делали это желающие стать другим народом и три, и две тысячи лет назад, и позже. Русские не обязаны отдавать тем, кто не хочет быть русскими русские земли и помогать им в обустройстве. Мы не знаем точно, что погнало предков современных венгров с Урала в Паннонию, но они прибыли туда, обустроились и сейчас там Венгрия, хоть до них там жили и герулы, и гунны, и лангобарды, и авары, и даже славяне. Жили многие, а родину обрели венгры, остальных почти всех нет, а лангобарды растворились в современных итальянцах, дав своё имя Северной Италии.В конце XIX века будущие украинцы, населявшие австрийскую Галицию, массами переселялись в Канаду, жили там компактными общинами, сохраняли язык и культуру, до сих пор продолжают играть существенную роль в общественной и политической жизни, в общем, вместе с англичанами, французами, эскимосами и индейцами могут претендовать на вклад в создание современного канадского государства. Канадские украинцы, кстати, считают себя вправе говорить от имени всего украинства. Так может быть тем, кто не хочет быть русским есть смысл попытать счастье за океаном, в родственной среде, может быть там у них "братский" (или даже единый) народ?С моей точки зрения, прежде чем говорить о братстве и долгах нам следует размежеваться. Ещё раз повторяю, братских народов не существует. Есть русский народ, сложившийся из многих племён и народностей. От него, как и от других народов, могут отделяться не желающие быть русскими, что они и делают. Только нельзя быть сразу и русским и "братским". Либо русский, либо не русский, а где проходят границы русских земель решает русское государство.Русские живут на русских землях, а "братья" на братских землях (например в Канаде). И никто, никому, ничего не должен. В противном случае, количество "братьев", которых надо всенепременно ублажать, чтобы они не обиделись, будет постоянно расти, а количество русских сокращаться. В конечном итоге, когда умрёт последний русский, о братьях станет некому заботиться и как им после этого выживать.Можем ли мы допустить такое безответственное отношение к тем, кто ещё недавно составлял с нами один народ? Нет, не можем. Пусть учатся самостоятельно выживать уже сейчас. У кого получится, тот станет другим народом, а у кого не выйдет – не судьба, мало ли было желающих стать другим народом, которые так и растворились в тумане истории и следа от них не осталось, и памяти.О том, чем отличаются русские от русскоязычных - в статье Александра Дмитриевского "Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, украина, россия, москва, ростислав ищенко, владимир зеленский, иосиф сталин