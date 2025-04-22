https://ukraina.ru/20250422/1023380650.html

Гетман Вадим: создатель финансовой системы Украины

Гетман Вадим: создатель финансовой системы Украины - 22.04.2025 Украина.ру

Гетман Вадим: создатель финансовой системы Украины

22 апреля 1998 года в своём подъезде был убит Вадим Петрович Гетман на тот момент возглавлявший биржевой комитет Украинской межбанковской валютной биржи. Этот человек внёс огромный вклад в становление финансовой системы Украины и дал путёвку в жизнь Виктору Ющенко, а его смерть предопределила второй срок президента Кучмы

2025-04-22T16:00

2025-04-22T16:00

2025-04-22T15:11

история

украина

леонид кучма

виктор ющенко

1990-е

история

история украины

нбу

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/14/1062628962_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_60e1f9f5144ea24db43d6f10eef65cf0.jpg.webp

Гетман был, по отзывам знавших его людей, человеком "открытым". Настолько "открытым", что, например, никто толком не знает, когда и где он родился. Даже "Википедия" приводит три даты (18 января, 11 и 12 июля) и два места (райцентр Оржица и село Снитин Лубенского района). Сходятся источники только в том, что это было примерно в 1935 году и совершенно точно в Полтавской области. Причём все эти версии исходили от самого Вадима Петровича.Или ещё один забавный момент — он поступил на географический факультет Киевского университета, но окончил, внезапно, Киевский финансово-экономический институт.Гетман много лет работал в финансовых органах Запорожской области, а в 1975 был назначен первым заместителем главы государственного комитета по ценам УССР.В 1987 он стал главой правления Агропромышленного банка УССР (с 1990 — банк "Украина"). После распада СССР Гетман добился отделения украинской конторы Агропромбанка от всесоюзного, основав, таким образом, первый на Украине коммерческий банк, который возглавлял до марта 1992 года.После него главной правления этого банка стал Виктор Ющенко, при котором, в 2001 году, банк успешно разорился. СМИ неоднократно проводили расследования махинаций вокруг банка в 1988-93 годах, к которым был причастен Ющенко, однако последствий это не имело.Гетман же в марте 1992 года был избран главой правления Национального банка Украины. В этом качестве принял активное участие в разработке введения украинской валюты. Первые украинские гривны, напечатанные в 1992-1995 годах и введённые в оборот в 1996 году, выходили с подписью Вадима Гетмана. С этим было связано множество однотипных эпизодов:- Кто тут нарисован?- Вот же написано — это гетман Вадим!(На купюрах были изображены руководители украинского государства, включая гетманов Ивана Мазепу и Богдана Хмельницкого, а также главу Центральной Рады Михаила Грушевского, которого в 1996 году многие украинцы ещё не знали).Углубившись в создание Украинской межбанковой валютной биржи (УМВБ), Вадим Гетьман покинул в январе 1993-го свой пост. Его преемником на посту главы Нацбанка стал Виктор Ющенко.В начале 1990-х Гетьман начал активно заниматься политикой.В 1990 он был избран народным депутатом от Уманского (№ 425) избирательного округа в Черкасской области, получив 90% голосов во втором туре (выборы в мажоритарных округах тогда проводились в два тура, если ни один из кандидатов не набрал свыше 50% голосов). В парламенте член КПСС Гетман входил в партийное большинство – "группу 239".В марте 1994 Вадим Гетман во второй раз был избран депутатом, на этот раз как беспартийный от Тальновского (№ 426) избирательного округа (51% голосов избирателей в первом туре), тоже на Черкащине.В 1997 году ему была присуждена премия "Парламентарий 1996 года". Вклад Гетмана в формирование законодательной базы украинской финансовой системы действительно трудно переоценить.В марте 1998 Гетман опять баллотировался в бывшем Тальновском округе, но набрав лишь 21,85% голосов, отстав от победителя (первого заместителя министра информации Михаила Онуфрийчука) менее чем на 4%.22 апреля 1998 Вадим Гетман был застрелен в лифте киевского дома, где он проживал.Подозреваемого в его убийстве задержали лишь в 2002 году. Им оказался некий Сергей Кулев (на момент убийства ему было 29 лет), приговорённый, в конечном итоге, к пожизненному заключению. Считается, что Кулев входил в так называемую "Банду Кушнира" — загадочную преступную группировку из Донецка. Её обвинили почти во всех резонансных преступлениях, бывших в стране в 1994-2000 годах. Следствие доказало (?) причастность Евгения Кушнира к 23-м заказным убийствам, включая удачные покушения на депутата Евгения Щербаня и президента футбольного клуба "Шахтёр" Ахатя Брагина (якобы — в интересах Лазаренко). При этом Кушнир, до ареста и суда, был в регионе малоизвестен, хотя его группа и имела репутацию отморозков. И, всё же, есть подозрения, что милиция и прокуратура просто нашли идеальный способ избавиться от "висяков".С мотивацией убийства так и осталось всё неясно.В качестве заказчика следствием был определён Павел Лазаренко, который к этому моменту давно уже находился в американской тюрьме и ответить ничего не мог. Версия эта неоднократно подвергалась сомнению — у Лазаренко не было явных причин конфликтовать с покойным.По неофициальной версии, Гетман имел отношение к приватизационным процессам и мог помешать какой-то особо заковыристой сделке. Что это за сделка, и кто мог быть заинтересован в смерти Гетмана — не говорится.Другую версию опубликовала журналистка Алина Стрижак. Экс-премьер Виталий Масол сказал ей:"Вадим, кстати, моим соседом по Конче был (элитный дачный посёлок Конча-Заспа под Киевом — прим. ред.). Убил его Ющенко. Жена Гетмана на похоронах кричала: "Это ты его убил!". А Ющенко, как всегда, делал вид, что ничего не заметил. А они дружили. Деньги не поделили. Банк Украина развалили, а там же был не один миллиард. В офшоре сто миллионов было. Деньги, которые гастарбайтерам давали, все через "Украину" шли".Это откровение тоже вызывает сомнения — на протяжении многих лет можно было убедиться в совершеннейшей беззубости Ющенко-правителя. Другое дело, что тут могли быть затронуты интересы более решительных людей, связанных с Ющенко (в том же интервью упоминался банкир Виктор Жердицкий).Ещё один вариант — заказчиком выступали люди из окружения Ющенко, а цель была политическая — Гетман своим авторитетом, якобы, затенял будущего президента… Поверить в это трудно хотя бы потому, что именно Гетман видел в Ющенко будущего президента и активно его продвигал.Покойный Вячеслав Черновол придерживался прямо противоположной версии — Гетьман подталкивал Ющенко к участию в президентских выборах 1999 года, а это могло прервать политическую карьеру Леонида Кучмы (кстати, по данным социологов, рейтинг Ющенко тогда был весьма высок).Независимо от того, справедлива ли последняя версия, точно можно сказать одно — смерть Гетмана действительно сильно задержала приход Ющенко в публичную политику.

https://ukraina.ru/20230902/1049089638.html

https://ukraina.ru/20210916/1032258640.html

https://ukraina.ru/20230908/1049267554.html

https://ukraina.ru/20240223/1033343450.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

история, украина, леонид кучма, виктор ющенко, 1990-е, история украины, нбу, финансы