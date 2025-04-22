https://ukraina.ru/20250422/pochemu-zelenskogo-zhdt-fonarnyy-stolb-na-kreschatike-ukrainskie-eksperty-o-perspektivakh-strany-1062651047.html

Почему Зеленского ждёт фонарный столб на Крещатике. Украинские эксперты о перспективах страны

Почему Зеленского ждёт фонарный столб на Крещатике. Украинские эксперты о перспективах страны - 22.04.2025 Украина.ру

Почему Зеленского ждёт фонарный столб на Крещатике. Украинские эксперты о перспективах страны

На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, что стало первопричиной конфликта, и устранима ли она. Обсуждают и вопрос, может ли Америка бросить... Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T05:37

2025-04-22T05:37

2025-04-22T05:37

эксклюзив

сво

украина

владимир зеленский

россия

сша

дональд трамп

переговоры

андрей золотарев

кость бондаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46cb66a8d809fd63ea1ccb9f101daff6.jpg

На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, что стало первопричиной конфликта, и устранима ли она. Обсуждают и вопрос, может ли Америка бросить Украину, и если может, то чем это закончится для Киева и для руководства киевского режима.Россия считает первопричиной конфликта желание НАТО расширить свое влияние, увеличить количество стран-участниц блока за счет постсоветских республик, в частности? Украины, отметил покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. В эфире ютуб-канала Politeka он напомнил, что РФ вела переговоры с руководством НАТО в декабре 2021-январе 2022 года, но эти переговоры закончились провалом."Соответственно, война в Украине стала прямым следствием именно этого переговорного процесса. Второй момент: на который уже потом обращала внимание РФ, это заявление... относительно того, что Украина может выйти из Будапештского меморандума, а значит, сделать заявку на восстановление своего ядерного потенциала", - сказал политолог, добавив, что эти две позиции Москва неоднократно подчеркивала в ходе войны, "апеллировала к ним именно как к тем причинам, которые вызвали войну".Кроме того, продолжил Бондаренко, РФ не раз подчеркивала, что ей не нравятся "тональность, настроения, а также сама природа нынешней украинской власти, которая сформировалась после Майдана, а также после выборов 2019 года – она хотела бы видеть в Киеве более лояльный к России, более способный к переговорному процессу и добрососедству режим".Что касается позиции США, то они готовы выйти из игры и предоставить Украине самой решать свои вопросы, но при этом в Вашингтоне не собираются забывать об украинских недрах и о ста миллиардах долларов, которые Киев должен будет выплатить в качестве компенсации (плюс 4% годовых)."Соответственно, надеяться на помощь со стороны США Украине уже просто будет невозможно, Украине придется тогда решать (вопрос – Ред.) относительно своего будущего. Тем более, если вдруг США удастся убедить Францию и Великобританию тоже выйти из игры. Другого выхода, как пойти на драконовские соглашения… фактически капитулировать в войну – ну, попросту не будет", - обрисовал Бондаренко перспективу киевского режима.Он также отметил, что США не раз давали понять, что вопрос украинского конфликта для них не основной, более важным является проблема Китая, а также доминирования в Тихоокеанском регионе и на мировых рынках.Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна потратила три года и миллиарды долларов на поддержку Киева, но теперь есть другие задачи, на которых нужно сфокусироваться. А спецпредставитель Трампа Кит Келлог в связи с этим сказал в эфире Fox News, что в США устали от того, что происходит на Украине.О чем это говорит? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что сценарий "Америке надоело" далеко не нов - ведь в свое время Америке "надоело" в Китае в конце 40-х годов, в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке… Однако, по словам эксперта, "это не поднимает престиж, не поднимает уважение к стране – это для США может обернуться колоссальными геополитическими проблемами"."И из желающих попробовать США на слабо может выстроиться очередь. Думаю, Вашингтону это надо меньше всего", - пояснил Золотарев. По его мнению, по этой причине "не может Вашингтон взять и так просто хлопнуть дверью, и поручить Украину Европе".Политтехнолог отметил, что тогда зависает вопрос с тем, что Трамп считает долгом Украины (100 млрд долларов на данный момент), а это приведет к внутриполитическим проблемам в США, поскольку американские демократы уже пришли в себя и "начинают активно Трампа покусывать".Поэтому вряд ли случится так, что Трамп просто развернется и бросит Украину, считает Золотарев.А вот находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский считает, что "если США выйдут из урегулирования по Украине, то выйдут окончательно - без того, чтобы дать Зеленскому море оружия и денег"."Европа в этой ситуации может только похлопать по плечу и выразить озабоченность. После чего придется отменять бронь - сначала гражданам, потом ТЦК и мусорам, затем призвать 18-ти летних, и в конце висеть на фонарном столбе на Хрещатике", - написал нардеп в своем блоге, добавив, что он с удовольствием проследит за этим из тюрьмы.Дубинский пояснил: "Для того, чтобы понять логику Трампа, нужно понять, что его цель - это не соглашение с Украиной, а соглашение с РФ с целью не допустить усиления связей с Китаем. Украина - это препятствие на пути этого соглашения, которое превратилось в площадку для поиска компромисса. Компромисса, безусловно, за счет Украины, которую вынуждают принять одновременно и условия США, и условия РФ".По мнению опального политика, Украина оказалась в таком положении "из-за некомпетентности Зеленского и его шайки".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации"

https://ukraina.ru/20250421/kto-na-samom-dele-gotovil-voynu-rossii-s-ukrainoy-o-sozdanii-sekretnoy-bazy-nato-v-mariupole-1062638947.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, россия, сша, дональд трамп, переговоры, андрей золотарев, кость бондаренко, александр дубинский, политика, эксперты, новости сво, война на украине, трамп и зеленский, сизо, fox news, нато