https://ukraina.ru/20250408/1062350594.html

Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад

Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад - 08.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад

Если мы сможем собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции. Если они появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-04-08T07:00

2025-04-08T07:00

2025-04-08T07:00

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россия

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дональд трамп

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мобилизация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Николаевич, в прошлом нашем интервью вы говорили, что у нас будет больше информации о дальнейших перспективах переговорного процесса и ходе боевых действий в тот момент, когда мы пройдем три контрольные точки: середина марта, начало мая, середина лета. Середину марта мы уже прошли. Станет ли определяющей дата 18 апреля, когда истекает окончание моратория на удары по энергетике?- Середину марта мы проходили в тот момент, когда администрация Трампа пыталась добиться каких-то соглашений между Москвой и киевским режимом. Эти попытки ведутся фактически с февраля. В какой стадии сейчас приостановка боевых действий на земле? Непонятно. По ней ведутся такие переговоры, которые любят тишину. Пока нет никаких слухов по поводу того, как поведет себя Россия или Украина.Помимо 18 апреля, называлась еще одна дата – 20 апреля, когда католическая пасха совпадает с православной. Возможно, к этому моменту мы увидим некое обновление позиций всех сторон. Если этого не произойдет, США продолжат усаживать Украину и Россию за стол переговоров, пока не наступит лето. А летом может сложиться удачная ситуация, когда мы получим возможность вести маневренные боевые действия.Если бы Трамп не пытался всех помирить и склонить к сделке, к лету мы бы готовились к активизации кампании. И сейчас на Западе все чаще говорят о том, что Россия готовится к наступательным действиям. Технически это возможно.КТО в Курской области практически завершилась. Освобождаются наши серьезные резервы, которые требовались для ее проведения. Ситуация на Украине с точки зрения пополнения вооружениями и формированиями новых частей лучше не становится. Во всяком случае, у меня нет ожидания, что Киев где-то найдет дополнительную технику и людей.Да, был прогноз, что до конца лета противник на старых может вести боевые действия даже в том случае, если американский кран поставок полностью будет перекрыт. Но Европа до конца лета вряд ли успеет восполнить потери, от неполученной или недополученной техники из Вашингтона. Это было бы самоубийство или чудо, если бы Украина где-то сейчас попыталась перейти в наступление.ВКС РФ по-прежнему господствуют в воздухе. Мы освоили массовое производство планирующих модулей и многократно отработали тактику применения наших РУК (разведывательно-ударных комплексов). В этих условиях любое наступление ВСУ будет моментально погашено и захлебнется.И даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить те самые толстые красные стрелы на карте, которых мы так долго ждали.- Уточню насчет возможностей Киева. Во-первых, противник уже фактически начал отправлять в войска молодежь. Во-вторых, они делают ставку не только на дроны, но и на наземную роботизированную технику. Думаете, это принципиально ничего не изменит?- Да, некоторые американские военные утверждают, что Украине удалось набрать дополнительный личный состав. Но, скорее всего, этого хватит лишь для того, чтобы залатать какие-то дыры. Создать дополнительные части за счет ужесточения мобилизации противнику вряд ли удастся.Более того, у украинских военных накопилась определенная усталость, потому что многим из них приходится уже три года воевать без ротации. Как эти части, даже пополненные молодежью, будут воевать – это большой вопрос.То есть в лучшем случае для Киева, они за счет мобилизации 18-25 летних несколько облегчили положение своих воюющих частей. Не более того.- Вы сказали, что мы в целом готовы для ведения маневренных боевых действий. Что, помимо господства в воздухе, у нас для этого уже есть?- За последние два года наш военно-промышленный комплекс серьезно разогнался. Надеюсь, нам удастся создавать резервы по БТР и БМП.Понятно, что в эпоху дронов потери бронетанковой техники есть. Иногда мы видим неприятные видео с той стороны о том, как колонны танков начинают наступление и тут же его заканчивают. Надеюсь, это единичные случаи. Надеюсь, товарный запас бронетехники у нас есть.У нас есть части, которые не потрепаны боевыми действиями или восстановлены (как по личному составу, так и по уровню подготовки), которые на этой технике будут готовы выполнить любую задачу.Надо понимать, что если мы сможем собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции. Если они появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом.Главное, чтобы мы все грамотно сделали так, чтобы противник не знал об этом за месяц до наступления.- За счет чего можно обеспечить такую скрытность?- Наши военные учатся этому еще с советских времен. Конечно, сейчас спутников стало гораздо больше, чем в 1970е-1980е годы. И летают они не три раза в день, а десять-пятнадцать. Поэтому надо проводить ложные развертывания. Скажем, развернуть 30 бригад, из которых 20 будут игрушечными, но будут создавать радиотехническую активность так же, как настоящие.Например, еще в дремучие годы холодной войны мы ядерные ракеты демонстративно возили по проселочным дорогам Прибалтики, чтобы показать, что именно здесь развернуты ракетные бригады, хотя на самом деле они существовали только на бумаге. Но на Западе решили, что мы развернули в Прибалтике две бригады с баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.Думаю, сейчас нам есть, чему поучиться с тех времен, чтобы обмануть противника.- Может ли то, что произошло под Суджей, стать генеральной репетицией нашего летнего наступления?- Вполне может быть, учитывая взаимодействие разных родов войск. Правда, нужно понимать, что в Судже мы проводили операцию на своей земле против окруженного противника. Если мы начнем такие же участки на текущей линии соприкосновения, сам бог велел их использовать.- Судя по интерактивным картам боевых действий, сейчас на линии соприкосновения полно участков, где ВСУ находятся в полуохвате.- Надо же еще понимать, что будет после того, как мы устраним эти выступы на картах. Пойдем ли мы на Павлоград, Запорожье или даже будем форсировать Днепр под Херсоном? Я сейчас фантазирую, а вот у планов должны быть четкие основания. Пока что основание только одно: есть конституционные территории России, которые заняты ВСУ. Их надо освободить.Начало летней кампании мы увидим либо в виде занятия важного населенного пункта, либо в виде серьезного продвижения на несколько километров с целью охвата какой-то группировки противника. Такой шевележ на линии фронта может начаться уже в мае, когда установится хорошая погода.- Владимир Путин ранее заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле. На ваш взгляд, что такое "ситуация на земле": какая-то крупная победа или долгая оперативная пауза?- Это вопрос политический.Если мы стратегически готовы перейти от боевых действий к каким-то мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте. Надо облегчить нагрузку на воюющие вооруженные силы. А если мы планируем "дожимать", как об этом также говорил Путин, военным придется еще поработать.- Еще одна мобилизация с целью ротации возможна?- Российское руководство регулярно заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что в этом нет необходимости. Наверное, это так и есть. Во всяком случае, разговоры о новой волне мобилизации идут регулярно, но этого до сих пор не произошло. Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Конечно, вряд ли реальная ситуация с пополнением личного состава такая же, как в официальных цифрах. Но, если бы все было совсем иначе, со стороны властей мы бы услышали совсем другие сигналы.- Насколько я понимаю вашу позицию, вы считаете, что конфликт в этом году может быть урегулирован политическим путем?- Технически это возможно. Если США и Россия о чем-то договорятся (и Вашингтону это будет нужно), американцы заставят Украину выполнить их требования. И тогда уже послезавтра мы проснемся в ситуации прекращения огня. То есть вопрос в политическом решении между Москвой и Вашингтоном, когда Киев просто поставят перед фактом. Будем надеяться, что это так. Если же это не так, то тут могут быть различные сюрпризы, к которым наши вооружённые силы тоже готовы.- Пойдем ли мы на эскалацию, если поймем, что Трамп не хочет или не может урегулировать конфликт?- Возможно. Надеюсь, что эта эскалация будет дистанционной и бесконтактной. У нас есть запасы ракетного и дронового вооружения. А если есть резервы, эту воздушную эскалацию удастся поддержать действиями на земле.

https://ukraina.ru/20221217/1041877894.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вкс, сво, переговоры, мобилизация, павлоград, запорожье, курская область, ракеты, бронетехника, дроны