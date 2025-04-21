https://ukraina.ru/20250421/na-smert-frantsiska-sleduyuschiy-papa-budet-poslednim-1062660660.html

На смерть Франциска: следующий папа будет последним?

На смерть Франциска: следующий папа будет последним? - 21.04.2025 Украина.ру

На смерть Франциска: следующий папа будет последним?

Смерть Папы Римского оставила католическую церковь на перепутье. Реформы 266-го главы католической церкви Франциска (до интронизации - аргентинца Хорхе Марио... Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T17:28

2025-04-21T17:28

2025-04-21T17:28

эксклюзив

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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Смерть Папы Римского оставила католическую церковь на перепутье. Реформы 266-го главы католической церкви Франциска (до интронизации - аргентинца Хорхе Марио Бергольо), его усилия по демократизации церковных канонов, миротворческая деятельность могут быть как продолжены его преемником, так и радикально свёрнуты. Так, многие эксперты допускают, что на смену Франциску придёт более жёсткий лидер католического мира, а либерализация папской политики будет заменена консервативной повесткой. Последняя встреча Франциска с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом может сигнализировать именно об этом. Ватикан и его лидеры в более широком смысле очень чувствительны к смене мировой повестки, а она нынче такова, что возврат к традиционным ценностям стал мейнстримом как в политическом смысле, так и общественном.Что касается самого Франциска, то его миротворческая роль была чётко обозначена при жизни и при его папстве. Он называл себя "пастырем, который должен пахнуть овцами", что символизировало его близость к народу. Франциск призывал отказаться от гонки вооружений и ядерного оружия, считая это ключом к глобальной безопасности.В 2023 году Папа отправил кардинала Маттео Зуппи с миротворческой миссией на Украину и в Россию. Зуппи встречался с Владимиром Зеленским и Сергеем Лавровым, обсуждая обмен пленными и возвращение детей с оккупированных территорий. Во время эскалации конфликта в секторе Газа в 2025 году Папа призывал к прекращению насилия, подчеркивая необходимость защиты гражданского населения. Кардинал Питер Турксон, посланник Франциска, участвовал в диалоге между враждующими группами в Южном Судане, демонстрируя роль Ватикана как нейтрального посредника. Папа Франциск в отношениях с Россией пытался соблюсти баланс, сохранив контакты с РПЦ. Владимир Путин отмечал его вклад в развитие диалога между церквями.Но в истории папство далеко не всегда было миротворцем. Крестовые походы, поддержка колонизации, участие в войнах (например, Папа Юлий II, XVI век), отмежевание во время Холокоста (так, папу Пия XII критиковали за пассивность). Какой была эпоха Франциска, а также кто займёт Святой престол в Ватикане – анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Кто следующий папа? Или… последний?" — к объявлению о смерти Франциска. С момента объявления о смерти папы римского Франциска главный вопрос для всей католической церкви формулируется традиционно: кто следующий папа?В связи с этим, многие обратили внимание на случившуюся необыкновенно вовремя аудиенцию у Франциска вице-президента США Джей Ди Вэнса. По-видимому, Вэнс был последним из великих мира сего, кого благословил ушедший раб рабов Божьих. Сильное достижение для человека, обратившегося в католическую веру лишь в 2019 году (под влиянием Питера Тиля, к слову). Можно предположить, что на переговорах Вэнса с госсекретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Галлахером обсуждались не только разногласия между Вашингтоном и Ватиканом по поводу нелегальных мигрантов, но и вопрос о преемнике Франциска. Впрочем, вряд ли речь шла о ком-то из американских кардиналов, которые не обладают для этого достаточным весом, да и просто не соответствуют "историческому моменту". В связи с этим, приковывает внимание фигура главного визави Вэнса — 70-летнего кардинала Паролина, считающегося продолжателем дела Франциска по реформированию католической церкви — в том числе в пику американским католикам-консерваторам. Отмечается также, что и по украинскому вопросу взгляды Паролина, считающего, будто Украина "имеет право на территориальную целостность"и что никакое мирное соглашение не должно быть навязано Киеву, весьма сильно отличаются от нынешней позиции США и, в частности, от взглядов того же Вэнса, чьё отношение к киевскому режиму и лично к Зеленскому хорошо известно.В этом смысле следует констатировать, что отход Франциска в мир иной случился в крайне удобное время для кругов, ориентирующихся на глобалистский план "вечной войны", которая не исчерпывается только Украиной. Вполне вероятное избрание Паролина новым понтификом, очевидно, лишь подкрепит эту уверенность.И немного конспирологии, соответствующей моменту. В заявлении Ватикана по случаю визита Вэнса, среди прочего, выражена надежда на "спокойное сотрудничество между Государством и Католической церковью в Соединённых Штатах" — serene collaboration. Весьма любопытная формулировка для "венецианского" Паролина, отсылающая к Serenìsima Repùblega de Venèsia — Венецианской республике, многовековому символу глобалистской "чёрной олигархии", антихристианской и антигуманистической по сути. Впрочем, вот уже 12 лет, как Пьетро Паролин — житель Рима. Вполне достаточный срок, чтобы считаться римлянином… К ужасу толкователей знаменитого "Пророчества св. Малахии о верховных понтификах", согласно которому последним папой станет Пётр Римлянин (Petrus Romanus): "Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец".Общественный деятель Максим ГольдарбУшел человек, который искренне желал Украине мира, который чувствовал её боли, который насквозь видел её врагов и разрушительную роль Зеленского и его боссов. Которого укрсми и высшие чиновники Зеленского, да и сам Зеленский, за его попытки образумить руководство Украины полоскали и поливали грязью, обвиняли во всех бедах и предательстве. Который, несмотря ни на что, твердо следовал своим принципам и вере. Даже перед смертью он думал о нашей стране: "Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира!.. Пусть в этом Юбилейном году Пасха также будет достойной возможностью для освобождения военнопленных и политзаключенных." Я православный, но искренне уважаю этого понтифика, жизнь которого, на мой взгляд, была потрачена на привнесение в человечество чего-то доброго и честного.Политолог Михаил ПавливПапа Франциск умер, но все зло православию исходило не от него, а от "глубинного Ватикана", и в этом смысле ничего не поменяется. Их цель остается прежней - уничтожить православие на Украине и подчинить ее христиан апостольскому престолу.Политолог Малек ДудаковСмерть папы Франциска обострит нынешние культурные войны в католической церкви - причём сразу по обе стороны Атлантики. Символичным стало то, что одним из последних на аудиенции у почившего папы был Джей Ди Вэнс. Он называет себя ‘постлиберальным католиком’ - во многих вопросах Вэнс расходился с Франциском. Такой консервативный католицизм сейчас набирает силу в стане республиканцев. Отставной кардинал в США Рэймонд Бёрк является ярым критиком реформ Франциска. Его в ответ даже лишили положенных по сану привилегий в Ватикане. Бёрк тесно связан со многими американскими правыми.Другой влиятельный консервативный католик– глава американской ветви ордена Opus Dei Леонард Лео. Он помогает вести консервативную контрреволюцию Трампа в США и бороться с воукизмом (стремлением придавать различным меньшинствам характер привилегированных групп - прим. ред). Именно Лео приложил руку к формированию католического большинства в Верховном суде. Сейчас 7 из 9 судей в главном судебном органе Америки - католики, шесть из них имеют правые взгляды. Нынешний губернатор Флориды Рон Десантис - тоже консервативный католик. С подачи Леонарда Лео он устроил большую образовательную реформу в штате и ограничил продвижение расово-гендерной повестки. А из колледжей Флориды убираются ‘антиамериканские и антихристианские’ курсы. Сейчас на стороне консервативных кардиналов будет администрация Трампа, которая не против иметь на посту следующего папы в Ватикане кого-то близкого себе по взглядам. Но это наверняка вызовет негативную реакцию среди многих либеральных кардиналов в Европе. Так что мы можем увидеть открытие ещё и религиозного фронта противостояния между командой Трампа и европейцами.Политолог Юрий БаранчикДумаю, сейчас следует соблюсти традицию "De mortuis nil nisi bonum" — "О мёртвых ничего, кроме хорошего". Папа Франциск пытался сохранить нейтралитет и призывал к миру братские народы России и Украины. К неудовольствию украинской стороны, он заявлял, что "лай НАТО у ворот России" мог спровоцировать начало СВО. Кроме того, он говорил, что конфликт на Украине - это результат столкновения интересов нескольких "империй", а не только действий России, и назвал это началом "Третьей мировой войны". Во время видеообращения к российской католической молодежи на X Всероссийской встрече в Санкт-Петербурге Франциск говорил, что нельзя забывать о наследии "великой России", упомянув Петра I и Екатерину II как символы "просвещённой Империи" с великой культурой и человечностью.Остается надеяться, что новый Папа Римский будет более мудро подходить к процессу урегулирования конфликта на Украине и активно обращать внимание на дискриминацию граждан Украины по признаку веры со стороны киевских властей.Читайте также: Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля

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