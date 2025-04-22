https://ukraina.ru/20250422/orban-poydet-po-state-iz-za-ukrainy-vengriyu-mogut-lishit-prava-golosa-v-es-1062686343.html

Орбан пойдет по статье. Из-за Украины Венгрию могут лишить права голоса в ЕС

Орбан пойдет по статье. Из-за Украины Венгрию могут лишить права голоса в ЕС - 22.04.2025 Украина.ру

Орбан пойдет по статье. Из-за Украины Венгрию могут лишить права голоса в ЕС

Жесткая позиция Венгрии по отношению к Украине может лишить эту страну права голоса в Евросоюзе

2025-04-22T18:31

2025-04-22T18:31

2025-04-22T18:31

эксклюзив

венгрия

украина

виктор орбан

роберт фицо

урсула фон дер ляйен

ес

европарламент

the guardian

будапешт

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Члены объединения более серьезно, чем когда-либо, рассматривают, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии – лишение права голоса в соответствии с статьей седьмой договора ЕС, пишет британский The Guardian.По информации источников издания, данная инициатива на сегодняшний день находится на начальной стадии рассмотрения. Государства-члены "сыты по горло Орбаном", и уже есть 19 правительств, которые готовы сделать шаг для запуска процедуры по статье 7 договора о ЕС, утверждают они.В то же время другие источники подчеркивают, что реализация инициативы будет затруднительна, так как процедура требует единогласного решения оставшихся 26 стран-членов ЕС. Одним из главных союзников Виктора Орбана здесь является премьер-министр Словакии Роберт Фицо, считают они.Однако Орбан своим поведением только приближает "момент расплаты", так как он препятствует решению вопросов, которые, по мнению большинства стран ЕС, являются "жизненно важными", отмечает издание."Некоторые считают, что расплата наступит, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России", — отмечается в публикации.По словам высокопоставленного чиновника ЕС, опрошенного британским изданием, если бы Венгрия почувствовала, что у нее есть поддержка США по этому вопросу, она бы заблокировала решение о продлении санкций против России. Это поставило бы Венгрию фактически вне союза, подчеркнул он.Партнеров Будапешта по Евросоюзу еще больше раздражает позиция венгерского руководства по вопросу выделения финансовой поддержки Киеву и возможному вступлению Украины в ЕС, утверждает The Guardian.Издание напоминает, что в Венгрии 14 апреля стартовал общенациональный референдум, посвященный вопросу вступления Украины в ЕС. Участие в нем добровольно, бюллетени рассылаются гражданам по почте. Крайний срок для возврата заполненных бюллетеней – 20 июня.Вопрос, который венгерское правительство вынесло на общенародное голосование, звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе?". Гражданам предлагаются на выбор два ответа – "да" и "нет".Параллельно с этим на улицах Будапешта появились рекламные плакаты с портретами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, выступающего за скорейшее предоставление членства Украине в ЕС, и Владимира Зеленского. На плакатах изображён призыв к венгерским гражданам: "Давайте не позволим им решать за нас!", пишет газета.По словам британских журналистов, правительство Орбана после запуска кампании не стоит в стороне, а призывает людей голосовать, пугая их тем, что в случае вступления Украины в ЕС все деньги Венгрии уйдут на эту страну.В статье 7 Договора об Европейском союзе, которой западные издания очередной раз пугают Венгрию, прописана процедура для приостановления действия определенных прав государств-членов. И хотя права отдельного государства в составе объединения могут быть приостановлены, не существует механизма для его исключения из ЕС.Статья применяется в тех случаях, когда другие члены Евросоюза считают, что один из них постоянно нарушает основополагающие ценности объединения, указанные в статье 2 Договора. Среди них – уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и уважение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам.При этом для выявления нарушения требуется единогласие всех членов ЕС, кроме потенциального нарушителя. Для введения санкций нужно только квалифицированное большинство и одобрение двух третей депутатов Европейского парламента.На практике эту процедуру соблюсти чрезвычайно сложно. Евросоюз неоднократно пытался запустить её против Венгрии. В частности, в 2015 году механизмы из статьи 7 хотели запустить против Будапешта из-за отношения к мигрантам и проблем с верховенством закона в стране.В 2018 году Европейский парламент обвинил Венгрию в нарушении основных ценностей ЕС и потребовал принятия мер. Тогда Виктора Орбана поддержали депутаты Европарламента от британской Консервативной партии, а также Народная партия Испании.В 2020 году лидеры фракций в Европейском парламенте требовали активации процедуры по статье 7 против венгерского правительства за его действия в период пандемии коронавируса. В январе 2024 года, когда Венгрия заблокировала единогласную поддержку Украины со стороны ЕС, в Европарламенте снова обсуждалось использование статьи 7 против Будапешта."Задействовать седьмую статью еще никому не удавалось, ни против Венгрии, ни против других стран ЕС. Все это страшилка. Никто никого лишать права голоса не будет, так как это просто нереально", - рассказал в интервью Украина.ру экс-депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач.По его словам, это не удается из-за того, что сама процедура очень сложная и длительная. Сначала Еврокомиссия принимает соответствующее решение, затем все это проводится через Европарламент, напомнил Ковач."Словакия всегда будет голосовать против, но некоторые другие страны тоже. Я считаю, что Италия, как и Словакия, не захочет в этом участвовать. Просто нет реальных возможностей, чтобы задействовать статью 7 ни против Венгрии, ни против Польши, в отношении которой ранее тоже пытались ввести эти меры", - отметил эксперт.Ковач считает, что статья в британском издании, в которой говорится о том, что Венгрия все ближе моменту, когда ее лишат права голоса в ЕС, является частью кампании по запугиванию Виктора Орбана. Её целью также является заставить премьер-министра Венгрии вести себя так, как хочется Брюсселю, полагает эксперт.Но на практике Венгрию за ее бунтарское поведение наказывают не статьей 7 Договора о ЕС, а задерживанием денежных выплат, которые ей полагаются, подчеркнул Ковач. По его данным, страна недополучила уже около 38 млрд евро из европейских фондов."Уже третий год Венгрия вносит средства в Евросоюз, но обратно их не получает. Это наказание, которое уже отражается на уровне жизни населения", - рассказал Ковач.При этом эксперт подчеркнул, что Виктор Орбан, который постоянно находится в состоянии войны с бюрократией в Брюсселе, всегда находит компромисс с ними, когда дело доходит до голосования о самым насущным вопросам, касающимся украинского конфликта или поддержки России."Орбан играет между огнем и Евросоюзом, балансирует между Брюсселем и Москвой, стараясь извлечь из этого максимальную выгоду. Но его позиция по поводу недопустимости принятия Украины в ЕС искренняя. Орбан действительно против этого. С другой стороны, если бы это произошло, венгры в Закарпатье могли бы почувствовать облегчение", - подытожил Бела Ковач.О взглядах Виктора Орбана на будущее Европы в статье Татьяны Стоянович Конец полувекового доминирования Запада. Орбан пригласил Европу шагнуть в новый мир

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эксклюзив, венгрия, украина, виктор орбан, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, ес, европарламент, the guardian, будапешт