https://ukraina.ru/20250422/v-italii-govoryat---da-na-ukraine-natsizm-no-eto-khoroshiy-natsizm-pochemu-andrea-luchidi-ostalsya-zhit-v-1062664238.html

"В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ

"В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ - 22.04.2025 Украина.ру

"В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ

Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T07:06

2025-04-22T07:06

2025-04-22T07:06

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россия

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Нестандартный итальянецНесколько дней назад в рамках Московского международного кинофестиваля показали фильм "Реверс", одним из героев которого является Андреа Лучиди. Это документальный фильм об иностранных журналистах на Донбассе."Я просто помогал людям, которые его сняли, — говорит Лучиди. — Для меня он был очень важен, потому что авторы рассказали историю Андреа Роккелли".Роккелли был фотокорреспондентом и вместе с российским журналистом Андреем Мироновым погиб на Донбассе под обстрелом украинского миномета в 2014 году."К сожалению, сегодня в Италии есть журналисты из Украины, которые имеют тесные связи с СБУ, и которые говорят, что Роккелли был пророссийским, работал в зоне военных действий без аккредитации на Украине, поэтому украинские военные не сделали ничего противозаконного", - отметил Лучиди.В Италии проходил судебный процесс против сержанта Нацгвардии Украины Виталия Маркива — он одновременно гражданин и Украины, и Италии. Суд первой инстанции признал его виновным в убийстве журналистов Роккелли и Миронова и дал 24 года тюрьмы. Процесс привлек большое внимание, украинские активисты в Италии пикетировали суд, требовали освободить Маркива, называли дело против него пророссийским заговором. В итоге апелляция в целом признала украинских военных виновными в гибели гражданских, но конкретно Маркива оправдала из-за процедурных проблем. Украинское посольство очень быстро эвакуировало Маркива на Украину, где его встретили как героя. Семья же Роккелли не получила ничего."Этот фильм было бы неплохо показать и в Италии, — считает Андреа. — В Луганске живет мой коллега Винченцо Лоруссо — он организует в Италии показы фильмов RT и это каждый раз большая проблема. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно неоднократно заявляла, что это российская пропаганда, нарушающая санкции, и требовала от местных властей, в городе, где проходили показы, запретить мероприятие. И полиция действительно заблокировала пару показов, но Винченцо в целом организовал более 100 мероприятий".Осенью прошлого года, опасаясь политических преследований со стороны итальянских силовиков, Андреа Лучиди попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство. В конце зимы этого года он его получил."Я нестандартный итальянец. Например, мой отец считает очень странным, что бывают итальянцы, которые не хотят жить там, где родились. Для него правильно, если человек умирает в 200 метрах от места рождения. Я не такой. Мне нравится исследовать новые места, новые культуры, новых людей. Я уже жил в Германии. Поэтому для меня не было проблемой поселиться в Луганске. Просто быт и бюрократия, но не глобальная проблема. Я могу в России готовить итальянскую пасту точно так же, как в Италии. Я могу без проблем делать все, что я привык и все, что мне нравится. Все очень дружелюбно".Плохой и хороший нацизмыАндреа Лучиди родился в городе Чивитавеккья на Тирренском море, в 80 км от Рима. В 20 лет он отправился на военную службу в ВДВ в Пизе. Там же поступил в университет. Изучал современную историю Европы. Магистратуру закончил в университете Болоньи, а вторую — в Германии, в Университете Билефельда."Я бывал в России неоднократно. Впервые — в 2017 году, затем ежегодно приезжал в отпуск".В 2018-2019 годах благодаря полученной стипендии стажировался в Санкт-Петербургском государственном университете и читал там курс немецкого языка на факультете социологии. Затем вернулся в Италию, чтобы защитить в Милане диссертацию по Ваффен-СС и коллаборационистам в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Две главы диссертации Андреа посвятил коллаборационистам на Украине и в Прибалтике.Русский язык начинал учить еще в Германии и немного в Санкт-Петербурге во время стажировки. Но тогда он был не очень важен, потому что в университете курсы были на английском и немецком. По-русски просто не нужно было говорить."Всерьез за изучение русского языка я взялся только после того, как поехал на Донбасс. Я просто не мог без него там жить и работать", — объяснил Андреа."Как историк и специалист по истории добровольцев Ваффен-СС и коллаборационистов Советского Союза, я интересовался конфликтом на Украине с 2015 года. И когда я увидел, что европейские СМИ рассказывают о Донбассе и России, я подумал, что раз я разбираюсь в теме, то могу донести до людей правду. Я поехал в Луганск".До того у Андреа почти не было журналистского опыта. Но он писал научные статьи. И, конечно, рассказывал о конфликте на Донбассе и проблеме неонацизма на Украине в рамках своей диссертационной работы."Для диссертационной комиссии было большим сюрпризом, когда я показал фотографии украинских военных с нацистской символикой, символику "Азова"*. В итальянских и германских медиа они просто такого не видели".Но тогда в Европе такая информация хоть и удивляла, ее все же воспринимали без агрессии. В конце концов, в то время, в 2018-2020 годах, в Европейском парламенте много говорили об исторической памяти и проблеме фашизма. Иногда о проблеме неонацизма на Украине писали даже большие газеты вроде Corriere della Sera или La Repubblica, академические издания затрагивали данный вопрос и заявляли, что это реальная проблема на Украине. А вот после 2022 года нарративы сильно изменились. Теперь в Европе говорить о неонацизме на Украине нежелательно."Хотя европейские власти и итальянские политики иногда говорят, что на Украине есть нацизм, но это хороший нацизм, — говорит Андреа. — Я помню, как весной 2022 года один крупный итальянский журналист на телевидении назвал командира "Азова"*, который был на "Азовстали", нацистом. Да, мы знаем, что он нацист, но он хороший нацист, потом что сражается против агрессора, против России, ради защиты украинских детей. Поэтому, он хоть и нацист, но хороший человек. Когда я смотрел эту программу, у меня было такое чувство, что в Евросоюзе уже реабилитировали нацизм"."Новый кремлевский пропагандист"В ноябре 2022 года Андреа Лучиди поехал в Луганск.— Как тебя приняли?— Ну конечно всем было очень интересно. Ха-ха, итальянец на Донбассе! Меня тут же спросили — Вы здесь, потому что Вы хотите рассказать правду или ложь? Это было забавно. Но люди, которых я встречал, всегда были открыты и готовы рассказать свои истории. За восемь лет конфликта на Донбассе, за восемь лет гражданской войны там было не так много иностранных журналистов. Поэтому для людей очень важно высказаться.Первым человеком, с которым он пообщался в Луганске, был таксист. Он говорил, что после вступления в состав России жить стало лучше, зарплата выросла, стало легче с водой, начали ремонт всего на свете."На следующий день, в ноябре 2022 года, я уже был в Донецке и видел людей, которые сидят без воды, без света, без ничего. Видел центры эвакуации, в которых люди ждали автобусы для отправки вглубь России. Я помню 65-летнюю женщину, которая была в ужасе — что будет с ее домом и домами других людей, если в них зайдут украинские войска".Андреа начал публиковать все увиденное в Telegram и на Youtube-канале, а потом его материалами заинтересовалось итальянское интернет-телевиденье. Например, его репортажи транслировали Visionе TV и национальный итальянский телеканал BioBlue. Но это, конечно, не мейнстримные каналы. Государственному телевидению он тоже предлагал материалы с другой стороны фронта, материалы, которых нет в итальянском государственном медиапространстве. Но ему так и не ответили."Зато меня заметили итальянские и европейские власти: "Вот, смотрите, новый пропагандист, Кремль платит ему за дезинформацию". Я был шокирован. Откуда они взяли, что я работаю на Кремль? Просто потому, что я публиковал репортажи из Донбасса? Но ведь там побывало очень много журналистов из Италии и из других европейских стран. Получается, ты не кремлевский пропагандист только если ты настроен антироссийски? Корреспондента телеканала "Ла Сетте" тоже назвали пропагандистом Кремля после его поездки на Донбасс. Раз ты поехал на Донбасс, значит ты сразу пропагандист?"Андреа считает происходящее информационной войной. Но он убежден, что объективных претензий к нему быть не может, поскольку он показывает исключительно то, что видит. Те же журналисты, которые никогда не были на Донбассе и никогда не были в России, но при этом называют его кремлевским пропагандистом, делают это исключительно из-за своих политических предпочтений, из-за того, что они поддерживают украинскую версию событий.— Так кто из нас пропагандист? Я знаю, что я работаю честно, без лжи, без фейков, потому что я просто документирую, что вижу?— Странный подход. Журналисты, например, Аль-Джазиры много раз бывали и в Донецке, и в других местах, делали там репортажи, и никто их не представляет как агентов Кремля.— Потому что Аль-Джазира из нейтральной страны, которая не поддерживает ни Россию, ни Украину. Европейский Союз поддержал Украину, поэтому там есть очень строгая политическая линия по поводу того, что можно говорить, а что нельзя.Италия — родина фашизма, но большинство итальянцев любит РоссиюАндреа очень нравиться, что в России зимой очень тепло в домах. В Италии не так, там по закону максимальная температура в доме в зимний период не может превышать 18 градусов."Отопление — для богатых", — говорит он. На напоминание о том, что в Италии и так тепло, он отвечает — все относительно."В моем родном городе зимой бывает 8-10 градусов на улице. А в доме 13-15 градусов может быть. Это, конечно, не русская зима, но все равно холодно. Особенно, если в домах нормально не работает отопление. Поэтому мне очень нравится российское централизованное отопление".Но больше всего он впечатлен российской политикой исторической памяти. По словам Андреа, в Италии с этим совсем плохо."Италия — родина фашизма. В Италии пытаются отменить историю партизан-антифашистов, 80% из которых были коммунистами, а еще среди них было 5 тысяч советских граждан. Этот факт сейчас представляют как пророссийский нарратив".Зато с 2007 года ежегодно проходит памятное мероприятие в честь Бенито Муссолини, где разрешено демонстрировать фашистский салют. Его проводит неофашистская организация "Дом Паунда", названная в честь профашистского американского поэта Эзры Паунда. И эта организация выступает за Украину.Также ведет себя и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, публичные выступления которой так напоминают пламенные речи дуче. Чаще всего европейские ультраправые политики ведут себя более аккуратно в вопросе отношений с Россией, но не она."Мелони, — объясняет Андреа Лучиди, — из того политического лагеря, представители которого считают, что атлантизм — это новый Золотой Век. Она очень проамериканский и проевросоюзовский политик. Но в ее коалиции есть весьма пророссийские партии, та же Лига Севера. Просто они не могут сегодня публично сказать, что выступают против санкций. Сейчас нельзя. Италия находится в Европейском Союзе и это будто тюрьма для нашей страны, где нет полной свободы во внешнеполитических решениях. Возьмем, например, Венгрию. Виктор Орбан неоднократно выступал против санкций и заявлял, что украинское правительство препятствует мирному процессу, но по факту Венгрия всегда голосует за продление санкций. А без единогласного решения санкции продлить нельзя. Видите, даже если Орбану не нравятся санкции, его правительство вынуждено голосовать за них. То же самое и с Италией".В то же время, Андреа утверждает, что у большинства населения Италии нет никакой русофобии, большая часть итальянского народа против антироссийских санкций и за нормальные отношения между Россией и Италией."Они видят, во что обходятся санкции против России. Цена на газ в два-три раза выше, цена на электроэнергию выше. Нам говорят, что мы платим эту цену для войны против России. Но мы, итальянские граждане, ничего не сделали против России, почему мы должны платить за американскую и украинскую войну против России? Есть исследование, которое показало, что 65% итальянцев против санкций, что они хотят нормальных отношений с Россией, а не войну. Евросоюз и итальянское правительство говорят, что нужна новая программа вооружения для ЕС, а 60-70% населения против. У нас есть проблемы в здравоохранении, образовании, в пенсионной системе, а вы хотите истратить 800 миллиардов евро на оружие?"— Все же Италия не слишком активно вооружает Украину.— Италия поставила Украине много патронов, много техники и немного оружия. На территории ЛНР я видел итальянские минометы и мины от них. Ну и несколько десятков добровольцев. Интересно, что у итальянских добровольцев, которые приехали воевать на стороне ЛДНР, по возвращению на родину много проблем, а у тех, которые воюют за Украину, все хорошо.* признана в РФ террористической организациейО нюансах переезда в Россию граждан дружественных стран БРИКС — в материале «Хочу жить в России: Алине Навегантес из Бразилии о том, почему Россия — это тоже Глобальный Юг».

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