Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе - 22.04.2025 Украина.ру
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Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе
Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе - 22.04.2025 Украина.ру
Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе
Жителей поселков Барсово и Мирный эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Об этом 22 апреля сообщила администрация района в своем телеграм-канале
2025-04-22T17:45
2025-04-22T17:46
новости
эвакуация
взрыв
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"Проводится эвакуация н. п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы", - говорится в сообщении."Также эвакуация может коснуться Дубков, Першино, СНТ Звездный, Храпков и Грибаново. По нашей информации, людей минимум на шести школьных автобусах перевезут в город Киржач. Там их разместят в ПВР в школах №6 и №7", - добавил телеграм-канал SHOT.По информации главы района Елены Карповой, на данный момент на месте происшествия задействовали все силы оперативного реагирования. Власти района призвали жителей сохранять спокойствие, а также не размещать в социальных сетях непроверенную информацию.Другие события дня: Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм.
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новости, эвакуация, взрыв
Новости, эвакуация, взрыв

Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе

17:45 22.04.2025 (обновлено: 17:46 22.04.2025)
 
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Жителей поселков Барсово и Мирный эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Об этом 22 апреля сообщила администрация района в своем телеграм-канале
"Проводится эвакуация н. п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы", - говорится в сообщении.
"Также эвакуация может коснуться Дубков, Першино, СНТ Звездный, Храпков и Грибаново. По нашей информации, людей минимум на шести школьных автобусах перевезут в город Киржач. Там их разместят в ПВР в школах №6 и №7", - добавил телеграм-канал SHOT.
По информации главы района Елены Карповой, на данный момент на месте происшествия задействовали все силы оперативного реагирования. Власти района призвали жителей сохранять спокойствие, а также не размещать в социальных сетях непроверенную информацию.
Другие события дня: Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм.
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