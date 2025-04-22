https://ukraina.ru/20250422/zhiteley-vladimirskoy-oblasti-evakuiruyut-posle-vzryva-v-kirzhachskom-rayone-1062684273.html

Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе

Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе - 22.04.2025 Украина.ру

Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе

Жителей поселков Барсово и Мирный эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Об этом 22 апреля сообщила администрация района в своем телеграм-канале

2025-04-22T17:45

2025-04-22T17:45

2025-04-22T17:46

новости

эвакуация

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/16/1062683151_0:26:1227:716_1920x0_80_0_0_2d7700dcfee5a0121e6f63cd6881e104.png.webp

"Проводится эвакуация н. п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы", - говорится в сообщении."Также эвакуация может коснуться Дубков, Першино, СНТ Звездный, Храпков и Грибаново. По нашей информации, людей минимум на шести школьных автобусах перевезут в город Киржач. Там их разместят в ПВР в школах №6 и №7", - добавил телеграм-канал SHOT.По информации главы района Елены Карповой, на данный момент на месте происшествия задействовали все силы оперативного реагирования. Власти района призвали жителей сохранять спокойствие, а также не размещать в социальных сетях непроверенную информацию.Другие события дня: Прибывшие на "Буцефале" в Курскую область штурмовики ВСУ осуждены за терроризм.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эвакуация, взрыв