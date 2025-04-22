Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе
17:45 22.04.2025 (обновлено: 17:46 22.04.2025)
Жителей поселков Барсово и Мирный эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Об этом 22 апреля сообщила администрация района в своем телеграм-канале
"Проводится эвакуация н. п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы", - говорится в сообщении.
"Также эвакуация может коснуться Дубков, Першино, СНТ Звездный, Храпков и Грибаново. По нашей информации, людей минимум на шести школьных автобусах перевезут в город Киржач. Там их разместят в ПВР в школах №6 и №7", - добавил телеграм-канал SHOT.
По информации главы района Елены Карповой, на данный момент на месте происшествия задействовали все силы оперативного реагирования. Власти района призвали жителей сохранять спокойствие, а также не размещать в социальных сетях непроверенную информацию.
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