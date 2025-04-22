Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла - 22.04.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла
Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла - 22.04.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-22T17:57
2025-04-22T17:57
эксклюзив
изюм
россия
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
генштаб
донбасс
купянск
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Во время пасхального перемирия между российскими и украинскими командирами был осуществлен негласный обмен телами погибших солдат. Это было на Харьковском и Запорожском направлениях. Этот акт гуманности, несмотря на ожесточенные бои, продемонстрировал готовность обеих сторон к соблюдению принципов гуманитарного права и уважению к павшим.Теперь же российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Накануне под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Табаевка. По данным Минобороны РФ, его освободили штурмовики 47-й мотострелковой дивизии. Ранее они же отбили у противника село Крахмальное. Эти успехи открыли перед армией РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею – крупные логистические узлы ВСУ в Харьковской области, в которые наша армия уже входила в самом начале СВО.Также поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Редкодуба в ДНР, расположенного на границе с Харьковской областью. Эти действия явно направлены на нарушение логистики Славянско-Краматорской группировки ВСУ — одной из самых мощных на сегодняшний день. При этом она, возможно, так и не поучаствует в серьезных боевых действиях.По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. В её составе — наиболее боеспособные части, оснащённые техникой и артиллерией. Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск. Эти ключевые крепости обеспечивают контроль над севером ДНР и южной частью Харьковской области.Однако у данного укрепрайона есть уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма. Следовательно, перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района. Без взятия Изюма и Балаклеи полное освобождение ДНР может затянуться надолго.Освободив Изюм и Балаклею, при нынешней ситуации на фронте, можно говорить и о освобождении Чугуева. Тем самым будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова. В таком случае освобождение как Харькова, так и ДНР станет вопросом недолгого времени.С учетом того, что бои идут на плацдарме, противник имеет намного лучшую логистику и больше возможностей для маневра. Поэтому любое наше продвижение вперед всегда сопровождается напряженной работой по укреплению линии обороны. Собственно, только этим объясняются якобы невысокие темпы наступления.Некоторые эксперты считают, что охват Купянска является отвлекающим маневром, тогда как главный удар армии России придется на Изюм. Складывающаяся ситуация на линии боевого соприкосновения теперь больше напоминает шахматную партию блиц‑темпа. Если раньше цель заключалась в том, чтобы перерубить единственную "пуповину" между Северском и Красным Лиманом, то теперь ставка куда крупнее — одновременно перекрыть оба направления и заставить ВСУ играть без тыла. Для этого достаточно овладеть восточным берегом Оскольского водохранилища и "подсечь" дорогу на Славянск. А кратчайшая к ней тропа как раз и идёт через цепочку сёл‑укрепов Торское — Заречное.Пока украинские военные эксперты спорят, где на самом деле будет нанесет основной удар, российское командование распределяет силы так, чтобы у противника не осталось времени на ротацию. Продвигаемся ли мы южнее вдоль водохранилища? Или снова "нырнём" через леса под Торским, чтобы выйти к трассе?Главное — сохранить темп: каждые сутки развёрнутого удара сокращают ресурс обороны ВСУ, которые уже жалуются на нехватку техники, боеприпасов и горючки.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250421/1062660157.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, изюм, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, генштаб, донбасс, купянск
Эксклюзив, Изюм, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Донбасс, Купянск

Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла

17:57 22.04.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Во время пасхального перемирия между российскими и украинскими командирами был осуществлен негласный обмен телами погибших солдат. Это было на Харьковском и Запорожском направлениях. Этот акт гуманности, несмотря на ожесточенные бои, продемонстрировал готовность обеих сторон к соблюдению принципов гуманитарного права и уважению к павшим.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Теперь же российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Накануне под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Табаевка. По данным Минобороны РФ, его освободили штурмовики 47-й мотострелковой дивизии. Ранее они же отбили у противника село Крахмальное. Эти успехи открыли перед армией РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею – крупные логистические узлы ВСУ в Харьковской области, в которые наша армия уже входила в самом начале СВО.
Также поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Редкодуба в ДНР, расположенного на границе с Харьковской областью. Эти действия явно направлены на нарушение логистики Славянско-Краматорской группировки ВСУ — одной из самых мощных на сегодняшний день. При этом она, возможно, так и не поучаствует в серьезных боевых действиях.
По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. В её составе — наиболее боеспособные части, оснащённые техникой и артиллерией. Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск. Эти ключевые крепости обеспечивают контроль над севером ДНР и южной частью Харьковской области.
Однако у данного укрепрайона есть уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма. Следовательно, перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района. Без взятия Изюма и Балаклеи полное освобождение ДНР может затянуться надолго.
Освободив Изюм и Балаклею, при нынешней ситуации на фронте, можно говорить и о освобождении Чугуева. Тем самым будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова. В таком случае освобождение как Харькова, так и ДНР станет вопросом недолгого времени.
С учетом того, что бои идут на плацдарме, противник имеет намного лучшую логистику и больше возможностей для маневра. Поэтому любое наше продвижение вперед всегда сопровождается напряженной работой по укреплению линии обороны. Собственно, только этим объясняются якобы невысокие темпы наступления.
Некоторые эксперты считают, что охват Купянска является отвлекающим маневром, тогда как главный удар армии России придется на Изюм. Складывающаяся ситуация на линии боевого соприкосновения теперь больше напоминает шахматную партию блиц‑темпа. Если раньше цель заключалась в том, чтобы перерубить единственную "пуповину" между Северском и Красным Лиманом, то теперь ставка куда крупнее — одновременно перекрыть оба направления и заставить ВСУ играть без тыла. Для этого достаточно овладеть восточным берегом Оскольского водохранилища и "подсечь" дорогу на Славянск. А кратчайшая к ней тропа как раз и идёт через цепочку сёл‑укрепов Торское — Заречное.
Пока украинские военные эксперты спорят, где на самом деле будет нанесет основной удар, российское командование распределяет силы так, чтобы у противника не осталось времени на ротацию. Продвигаемся ли мы южнее вдоль водохранилища? Или снова "нырнём" через леса под Торским, чтобы выйти к трассе?
Главное — сохранить темп: каждые сутки развёрнутого удара сокращают ресурс обороны ВСУ, которые уже жалуются на нехватку техники, боеприпасов и горючки.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Сергей Сазонов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 16:23
Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призракомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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