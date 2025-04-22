https://ukraina.ru/20250422/novyy-provalnyy-plan-rekordnoe-dezertirstvo-vsu-i-ukrainskie-satanisty-glavnoe-na-1300-1062671840.html

Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00

Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00 - 22.04.2025 Украина.ру

Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00

Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T13:00

2025-04-22T13:00

2025-04-22T13:02

эксклюзив

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украина

сша

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Трамп пообещал представить план по Украине через три дняАмериканское издание New York Post (NYP) написало, что, отвечая на вопрос журналистов о признании Украиной Крыма российской территорией, президент США Дональд Трамп пообещал представить план урегулирования конфликта через три дня. "Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней", — заявил глава Белого дома. По его словам, у США были "очень хорошие встречи" с Россией и Украиной.Кроме того, издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщило, что в рамках урегулирования конфликта Киев готов отказаться от 20 процентов территорий, но лишь формально. Украина хочет, чтобы международные документы признали потерянные им земли как "временно оккупированные", но не перешедшие под контроль России навсегда. Стоит напомнить, что накануне американская газета Wall Street Journal заявила, что администрация Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Подробности в публикации Чей Крым? Названы условия Трампа для УкраиныВ разговорах об урегулировании украинского конфликта вопрос территорий всегда стоял очень остро. Высокопоставленный чиновник администрации США, который беседовал с NYP, заявил, что киевские власти на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены территориальной частью соглашения. Между тем ранее стало известно, что специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф во время своего недавнего визита в Россию также обсуждал проблему территорий. Этот вопрос, по его словам, является ключевым в деле урегулирования конфликта и может стать центральным в сделке.В то же время замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в статье для агентства РИА Новости заявил, что США ловят Киев на слове и небезосновательно считают, что Украине не нужны территории, где говорят на русском. Полная цитата и объяснение Яковенко — в материале Поймали на слове: США просто приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий - ЯковенкоПомимо территориального вопроса, план Трампа по урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил. Об этом сообщило то же американское издание. Издание отметило, что сейчас также обсуждается задействование отдельной миротворческой силы в форме совместной комиссии с участием РФ, Украины и третьей, не входящей в НАТО страны для мониторинга линии соприкосновения и обеспечения прекращения огня.Тем временем кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Трамп "купился" на идеи специального посланника Кита Келлога о решении украинского конфликта, который получал ложную информацию по ситуации на Украине и передавал ее президенту США. Это, в свою очередь, привело к тому, что американский лидер поверил в возможность быстрого урегулирования конфликта."Трамп пошел на поводу у Келлога в самом начале, когда он купился на нелепые идеи Келлога о конфликте", — считает он. В свою очередь, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что Трамп стремится к восстановлению отношений с Россией из-за ее природных ресурсов. Он отметил, что Россия играет решающую роль в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке, а также имеет обширную заявку в Арктическом регионе."Трамп стремится к нормализации отношений между Россией и США не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что Россия — самая богатая страна на земле. У нее есть огромные месторождения полезных ископаемых", — написал профессор на своих страницах в соцсетях.Также во вторник, 22 апреля, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале со ссылкой на издание "Российская газета" написал, что если на завтрашних переговорах в Лондоне будет разработан "с чистого листа" новый "мирный план", то он может оказаться "совершенно не приемлем" для России.ВС РФ освободили монастырь в ГорналеАгентство РИА Новости со ссылкой на источник в ВС РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Общие потери ВСУ за время боев на том участке фронта превысили 200 солдат. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале написал, что подразделения ВСУ, пытавшиеся удержаться на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сознательно старались разрушить древнее сооружение. "Сатанисты, даже покидая Курскую область, постарались максимально разрушить православную святыню, прикрываясь ее обителью", — заявил он. Между тем ВСУ всеми силами пытаются удержаться в Курской области. Издание заявило, что командование ВСУ перебросило туда более 300 расчетов беспилотников."Активность БПЛА увеличилась. Это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения "Птицы Мадьяра", — пояснил собеседник агентства. По его словам, это было сделано, чтобы поддержать несущую потери пехоту ВСУ.Проблемы ВСУ с личным составомВоенный эксперт Виталий Киселев в эфире "Соловьев Live" заявил, что в боях у Часова Яра и Дзержинска (Торецка) в Донецкой Народной Республике (ДНР) среди украинских военных участились случаи дезертирства."Мы отмечаем 54-ю, 53-ю, 59-ю, 72-ю, 78-ю, 80-ю бригады, в которых практически по 30-40 человек ежесуточно пытаются скрыться", — рассказал он. По его словам, украинское командование тщетно пытается бороться с дезертирством."Они выставляют заслоны из Нацгвардии, выработали третью линию так называемой обороны. Не с точки зрения обороны от наших подразделений, а с точки зрения перехвата вот тех беглецов, которые пытаются убежать с фронта", — отметил Киселев.Из-за невосполнимых потерь ВСУ Украина начала военную подготовку детей. Телеграм-канал Military Theme Z опубликовал видео с украинскими детьми в экипировке украинской армии. На кадрах можно увидеть двух детей в возрасте, предположительно, четырех-пяти лет. Мальчики одеты в камуфляжную форму ВСУ с флагом Украины и шевронами. У одного из них можно имеется тактический рюкзак и некое подобие разгрузки. В руках у детей игрушечное оружие.Ранее немецкое издание Deutsche Welle (DW)* сообщило, что на Украине появились специализированные лагеря, обучающие детей военному делу. Тогда был опубликован сюжет о том, как украинских детей обучают стрельбе и другим военным навыкам. К материалу прилагалось несколько видео. Подробнее об этом в публикации Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеряСводка Минобороны Российское военное ведомство опубликовало ежедневную сводку о ходе проведения СВО. Главное из брифинга Минобороны: * СМИ, выполняющее функцию иноагента.

https://ukraina.ru/20250422/narushenie-peremiriya-provaly-vsu-makhinatsii-s-vozmozhnymi-vyborami-glavnoe-na-ukraine-na-utro-22-1062669131.html

https://ukraina.ru/20250422/zamenili-tekhniku-nato-na-sovetskuyu-i-kinuli-v-topku-raschety-bpla-chto-predprinimayut-vsu-pod-kurskom-1062673823.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, кит келлог, вооруженные силы украины, нато, курская область