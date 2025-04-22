https://ukraina.ru/20250422/narushenie-peremiriya-provaly-vsu-makhinatsii-s-vozmozhnymi-vyborami-glavnoe-na-ukraine-na-utro-22-1062669131.html

Нарушение перемирия, провалы ВСУ, махинации с возможными выборами. Главное на Украине на утро 22 апреля

Нарушение перемирия, провалы ВСУ, махинации с возможными выборами. Главное на Украине на утро 22 апреля - 22.04.2025 Украина.ру

Нарушение перемирия, провалы ВСУ, махинации с возможными выборами. Главное на Украине на утро 22 апреля

Эксперт по международным конфликтам объяснил, что показало несоблюдение ВСУ пасхального перемирия. Российские военные уничтожают противника и технику. Раскрыт план Киева по выборам на Украине

2025-04-22T09:00

2025-04-22T09:00

2025-04-22T09:11

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Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков считает, что несоблюдение ВСУ 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам и 30-часового пасхального перемирия подтверждает неспособность нынешнего киевского режима к переговорам по урегулированию конфликта на Украине."Это заставило многих снять розовые очки. Как выяснилось, далеко не все подразделения ВСУ получили от Киева приказ о прекращении огня в один из главных христианских праздников, но даже и среди получивших его оказалось немало командиров, решивших проигнорировать", - сказал эксперт.По его словам, в результате на словах поддержанное Владимиром Зеленским предложение российского лидера Владимира Путина о 30-часовом пасхальном перемирии на практике было в значительной степени сорвано Вооруженными силами Украины (ВСУ) - они продолжали наносить удары по российской территории. В том числе дальнобойными ракетами американской системы HIMERS.Это эксперт назвал "очередным плевком с Банковой в Белый дом", так как Вашингтон приветствовал согласие Киева на пасхальное перемирие и заявление Зеленского о его возможном продлении на 30 дней в "урезанном" виде – отказавшись от использования ракет и БПЛА большого радиуса действия.Он отметил, что находящимся в руках европейских кукловодов нынешним режимом в Киеве невозможно вести мирные переговоры."Москва говорила об этом давно. К счастью, осознание этого пришло и к Вашингтону. В Белом доме поняли, что его европейские оппоненты используют Зеленского с целью сорвать проекты (президента США Дональда) Трампа по Украине и в целом дискредитировать его в глазах мирового сообщества", - подытожил он.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую область."Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта", - сказал Рогов.В частности, по его словам, на линию фронта прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам.А военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, указал, что Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия."В ходе мониторинга ряда западных и украинских СМИ за время пасхального перемирия выявлена масса вбросов с публикациями, в которых дискредитировались ВС РФ", - сообщил Марочко.Он уточнил, что в зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была якобы о нарушении российскими силами режима прекращения огня и активном наступлении.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Путин заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом он отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Провалы ВСУВо вторник утром в Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Российские военнослужащие ликвидировали португальских наемников под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике."Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев... Не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие", — рассказал боец с позывным "Миф".Он отметил, что иностранные наемники сражаются без опознавательных знаков. Также они оснащены западным оружием и подготовлены лучше, чем солдаты Вооруженных сил Украины.Двое военнослужащих ВС РФ остановили контратаку отделения ВСУ на американской БМП Bradley.По его словам, пятеро украинских военных пытались контратаковать на БМП Bradley, вторая группа противника двигалась пешим маршем по параллельной лесополосе."Ничего, они (российские штурмовики) вылезли там, вдвоем их отоварили. Они (выжившие украинские военные) еле ноги оттуда унесли, там четыре "двести" (убитых – ред.) было сразу на накате и "триста" (раненые – ред.). Они давай утаскивать своих потихоньку и откатились. И еще потом они раз попытались попробовать, так у них тоже ничего не вышло", – добавил штурмовик.Минобороны РФ показало кадры поражения логистики, средств связи, БПЛА и бронетехники ВСУ на Донецком направлении расчетами FPV-дронов.На кадрах показаны моменты поражения танка Т64БВ, укрытий ВСУ, бронемашины "Козак", миномёта, грузовиков и другой техники.В свою очередь военнослужащий штурмового подразделения российской группировки войск "Центр" Денис Халяфиев на видео Минобороны РФ рассказал, что украинские военные боятся вступать в стрелковый бой с ВС России, они предпочитают сдавать позиции и уходить.Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" написал, что солдаты ВСУ пожаловались на "реальный ад" в зоне спецоепрации. По словам украинских военнослужащих, ВС России штурмуют Котляровку. Отмечается, что российские военные "из района Преображенки пытаются двигаться по балке, поэтому здесь очень тяжелая обстановка". В сообщении также говорится, что ВС России закрепляются в серой зоне в районе Надеевки.Из-за серьезных потерь и дезертирства в рядах ВСУ на Украине необходимо усилить мобилизацию, призвала депутат Верховной Рады Нина Южанина на YouTube-канале "Новости Live"."Что касается мобилизации, я не хочу озвучивать цифры, но катастрофическая ситуация, которая связана с самовольным оставлением частей, (потерями) и другим, говорит о том, что у нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил", — подчеркнула парламентарий.По ее словам, украинским войскам требуются новые люди, которые смогут за короткий срок пройти подготовку и встать на ротацию. Каким способом надо активировать мобилизацию, депутат не уточнила.Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале заверил, что поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией является вопросом времени."Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение — это лишь вопрос времени", — высказался политик.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за минувшие сутки они 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного человека.Также они попытались атаковать при помощи беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 10 дронов над Орловской, Белгородской областями и Крымом, сообщили в Минобороны России.Махинации с выборамиБывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков не исключил, что если на Украине во время военного положения пройдут президентские выборы, то власти гарантированно обеспечат победу Владимиру Зеленскому, поставив возле избирательных участков сотрудников военкоматов, которые будут мобилизовывать несогласных.В свою очередь профессор международного права, бывший советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем подчеркнул, что дни Зеленского у власти сочтены."Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму, созданному при поддержке спецслужб США, ряда союзников Вашингтона по НАТО и ряда стран Восточной Европы с целью реализации враждебного милитаристского проекта против России на украинской земле", - сказал Хатем.Он назвал киевский режим главным врагом Украины, поскольку в его интересах не урегулирование конфликта, а стремление удержаться у власти и сохранить свое дальнейшее существование.А сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую область.В частности, по его словам, на линию фронта прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В интервью изданию Guardian он перечислял причины, по которым на Украине якобы не надо проводить выборы, в частности, по его словам, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей.Подробнее о возможных выборах - в материале Дмитрия Ковалевича Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты на сайте Украина.ру.

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https://ukraina.ru/20250421/tramp-prorochit-sdelku-moskvy-i-kieva-neytralnaya-zona-u-zaes-glavnoe-na-ukraine-na-utro-21-aprelya-1062638393.html

https://ukraina.ru/20250420/kiev-rossiya-i-negodovanie-mid-narusheniya-paskhalnogo-peremiriya-glavnoe-na-ukraine-na-1300-20-aprelya-1062630456.html

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