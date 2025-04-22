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Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области

Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области - 22.04.2025 Украина.ру

Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области

Украинский военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов рассказал российским следователям о расстрелах домов с мирными жителями в деревне Спальное Курской области. Видеозапись дачи показаний военнопленного опубликовал Следственный комитет России.

2025-04-22T14:45

2025-04-22T14:45

2025-04-22T14:45

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Из опубликованной видеозаписи украинский военнопленный солдат из 92 ошб ВСУ Сергей Сафронов дал признательные показания о совершённых им вместе с сослуживцами военных притуплениях в деревне Спальное Курской области."23 августа привезли в село спальное. Мы туда пришли и стреляли из гранатометов, автоматов, подствольника по домам для устрашения людей", - рассказал Сафронов.СК РФ опубликовал также кадры последствий обстрелов. На жилых домах мирных жителей видны следы от обстрелов. Сильные разрушения видны также внутри жилых помещений.Украинский военнопленный полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном.В отношении Сафронова главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Украинского солдата подозревают в покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ)."Следствием установлено, что 23 августа 2024 года Сафронов в составе подразделений украинских вооруженных формирований в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском районе Курской области, Сафронов систематически обстреливал строения в деревне Спальное, где находились мирные жители. В результате совершенных преступных действий существенно повреждена гражданская инфраструктура и разрушены жилые дома", - сказано в официальном сообщении СКР.Сафронов также является фигурантом другого уголовного дела о террористическом акте, совершенном группой лиц, которое в настоящее время уже рассматривается в суде. Фигурант был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию."Следователи СК России продолжают устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в следственном ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел восприятие реалий военного конфликта за рубежом в публикации "В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ

https://ukraina.ru/20250422/sk-rossii-rassleduet-prestupleniya-vsu-v-otnoshenii-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-i-dnr-1062677784.html

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