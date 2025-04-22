Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области - 22.04.2025 Украина.ру
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Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области
Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области - 22.04.2025 Украина.ру
Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области
Украинский военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов рассказал российским следователям о расстрелах домов с мирными жителями в деревне Спальное Курской области. Видеозапись дачи показаний военнопленного опубликовал Следственный комитет России.
2025-04-22T14:45
2025-04-22T14:45
новости
россия
курская область
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ск рф
всу
военные преступления
мирные жители
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Из опубликованной видеозаписи украинский военнопленный солдат из 92 ошб ВСУ Сергей Сафронов дал признательные показания о совершённых им вместе с сослуживцами военных притуплениях в деревне Спальное Курской области."23 августа привезли в село спальное. Мы туда пришли и стреляли из гранатометов, автоматов, подствольника по домам для устрашения людей", - рассказал Сафронов.СК РФ опубликовал также кадры последствий обстрелов. На жилых домах мирных жителей видны следы от обстрелов. Сильные разрушения видны также внутри жилых помещений.Украинский военнопленный полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном.В отношении Сафронова главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Украинского солдата подозревают в покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ)."Следствием установлено, что 23 августа 2024 года Сафронов в составе подразделений украинских вооруженных формирований в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском районе Курской области, Сафронов систематически обстреливал строения в деревне Спальное, где находились мирные жители. В результате совершенных преступных действий существенно повреждена гражданская инфраструктура и разрушены жилые дома", - сказано в официальном сообщении СКР.Сафронов также является фигурантом другого уголовного дела о террористическом акте, совершенном группой лиц, которое в настоящее время уже рассматривается в суде. Фигурант был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию."Следователи СК России продолжают устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в следственном ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел восприятие реалий военного конфликта за рубежом в публикации "В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ
https://ukraina.ru/20250422/sk-rossii-rassleduet-prestupleniya-vsu-v-otnoshenii-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-i-dnr-1062677784.html
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новости, россия, курская область, валентин сафронов, павел волков, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, кто, уголовное дело, терроризм
Новости, Россия, Курская область, Валентин Сафронов, Павел Волков, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО, уголовное дело, терроризм

Украинский солдат признался в расстрелах домов с жителями деревни в Курской области

14:45 22.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украинский военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов рассказал российским следователям о расстрелах домов с мирными жителями в деревне Спальное Курской области. Видеозапись дачи показаний военнопленного опубликовал Следственный комитет России.
Из опубликованной видеозаписи украинский военнопленный солдат из 92 ошб ВСУ Сергей Сафронов дал признательные показания о совершённых им вместе с сослуживцами военных притуплениях в деревне Спальное Курской области.
"23 августа привезли в село спальное. Мы туда пришли и стреляли из гранатометов, автоматов, подствольника по домам для устрашения людей", - рассказал Сафронов.
СК РФ опубликовал также кадры последствий обстрелов. На жилых домах мирных жителей видны следы от обстрелов. Сильные разрушения видны также внутри жилых помещений.
Украинский военнопленный полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном.
В отношении Сафронова главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Украинского солдата подозревают в покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ).
"Следствием установлено, что 23 августа 2024 года Сафронов в составе подразделений украинских вооруженных формирований в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском районе Курской области, Сафронов систематически обстреливал строения в деревне Спальное, где находились мирные жители. В результате совершенных преступных действий существенно повреждена гражданская инфраструктура и разрушены жилые дома", - сказано в официальном сообщении СКР.
Сафронов также является фигурантом другого уголовного дела о террористическом акте, совершенном группой лиц, которое в настоящее время уже рассматривается в суде. Фигурант был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.
"Следователи СК России продолжают устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в следственном ведомстве.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
14:28
СК России расследует преступления ВСУ в отношении жителей Белгородской области и ДНРСледователи СК России будут расследовать новые факты преступлений украинских военнослужащих в отношении мирных жителей Белгородской области и ДНР. Об этом 22 апреля сообщает следственное ведомство.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел восприятие реалий военного конфликта за рубежом в публикации "В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ
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