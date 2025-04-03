https://ukraina.ru/20250403/1062250296.html

Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение

Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение - 03.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение

Не стоит искать логику в комедийном шоу, которое позволяет себе Трамп. Россия должна готовиться воевать по-настоящему, биться не на жизнь, а насмерть.

2025-04-03T06:00

2025-04-03T06:00

2025-04-03T06:00

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Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов от 1 апреля.— Дмитрий Анатольевич, близится отметка в 100 дней правления Трампа, ему нужно продемонстрировать результаты на украинском направлении. The Wall Street Journal пишет, что его советники, агрессивно настроенные по отношению к России, набирают влияние в США, поскольку переговоры по урегулированию украинского конфликта не приносят существенного прогресса (так глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил последние заявления Трампа). На кого Трамп злится сильнее из-за отсутствия прогресса: на Путина или Зеленского?— Всегда избегал подхода западных колумнистов и отечественных завсегдатаев ток-шоу, которые на голубом глазу выдают фразочки типа "А Путин думает, что…", "А Трамп считает, что…" Нет, я не аппарат МРТ и в голову к людям заглядывать не умею, поэтому вместо обсуждения и соизмерения степени злости американского президента на Россию и Украину предпочту поговорить о фактах.А факт в том, что рыжий клоун исполняет свой номер на арене, кого-то веселя, кого-то пугая, но, по большому счёту, не сильно отвлекая публику от текущих дел. Злится он при этом или подсчитывает потенциальный гонорар — сие есть тайна. Как говорилось в старом фильме, "голова предмет тёмный и исследованию не подлежит". Тем более, если это голова престарелого чудака, успевшего за свою жизнь облапошить множество наивных зрителей.— Но все-таки, как Трамп собирается добиваться пресловутого прогресса по перемирию?— Похоже, у него одна стратегия — стратегия перепуганного зайца, которому нацепили маску льва. Трамп скачет, петляет, смешно лжёт и тут же красноречиво отказывается от своих слов. Никто не станет слепо повиноваться его решениям, ввергая свою страну в смертельную авантюру. Великое благо для Америки и мира, что в США работают институты, что защита от дурака, способного на непредвиденные и фатальные решения, действует.Впрочем, даже неизбежный временной лаг между дикими выходками примерившего на себя наполеоновскую треуголку Трампа и разумной реакцией институтов приносит вред США. Так, введение "взаимных тарифов", которое он затеял, запросто может обрушить фондовый рынок. Думаю, в ближайшие дни мы увидим, какой вред Трамп способен нанести собственному народу, находясь в президентском кресле.Трамповский путь к перемирию — те же скачки зайца, путающего следы. Печально то, что непредсказуемый трек прокладывает президент ядерной державы.— Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. То есть существует "психологический дедлайн", когда в конфликте на Украине должен наступить режим прекращения огня. А когда он наступит для Трампа?— Не стоит искать логику в комедийном шоу, которое издевательски позволяет себе человек, которому терять нечего. Он стар. Он гарантированно обеспечен всем необходимым — от омолаживающих лицо процедур до показной покорности ближайших слуг. Для него ничего не стоит потерять несколько миллиардов или несколько миллионов жизней чужих ему людей. Цену любой его ошибки оплатит не он. Его не ждёт судьба Каддафи. И даже судьба Януковича или Асада, у которых в личной жизни и семейных делах всё прекрасно — с голоду не умрут, не грозит.Помнится, он болтал про сутки для завершения войны. Теперь вот на язык попался "психологический дедлайн". И что, верить в его слова? Какой смысл прислушиваться к речам человека, который не раз клялся и непринуждённо отказывался от своих обетов? Пустое.— Владимир Путин предложил ввести временное международное управление на Украине под эгидой ООН. По мнению президента РФ, это позволило бы провести выборы на Украине и создать там правительство, которое будет пользоваться доверием народа. Как вы считаете, насколько возможно реализовать такую инициативу?— Эта инициатива уже была реализована. В отношении фашистской Германии.Но она была реализована странами-победителями. И теперь, в отношении Украины, эта разумная инициатива может быть осуществлена, но при том же условии — если флаги победившей державы и её союзников будут развеваться над главными зданиями Киева.Увы, пока это не случится, временное международное управление Украиной не случится.— Владимир Путин на днях впервые заявил о необходимости ротации бойцов, которые сражаются с 24 февраля 2022 года. Означает ли это, что мы не очень-то верим в оптимистичный сценарий Трампа, а готовимся и дальше вести войну на истощение?— Да. Именно так.Скажу больше и скажу непопулярное. Стабильный мир, мирное небо над головой россиян возможны только в том случае, если нарратив "мы ещё не начинали" будет изменён на "вставай, страна огромная".Понимаю, что отдельным представителям элит, неплохо наживающимся на нынешнем положении дел, такой поворот — что вострый нож. Но я вижу, что "в низах" зреет понимание, что придётся-таки воевать по-настоящему, биться не на жизнь, а насмерть.Но если так случится, это перестанет быть странной войной "на истощение", это станет настоящей, по-русски беспощадной к себе и врагам битвой. Помните, у Льва Толстого: "Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие". Вот тогда и наступит искомое "перемирие", и мир наступит.— Как вы можете прокомментировать "Черноморскую инициативу", которую обсуждают Россия и США? Кому это выгоднее: нам или Западу?— Думаю, это выгодно отдельным представителям российских и западных элит, которых можно перечесть по пальцам одной руки.В чьих интересах идут переговоры вокруг очередной Черноморской инициативы в интервью Дениса Рудометова с экспертом Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250401/1062193529.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, война, переговоры