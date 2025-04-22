https://ukraina.ru/20250422/energeticheskie-voyny-bombardirovki-yemena-i-ukraina-bez-gaza-1062669729.html

Энергетические войны: бомбардировки Йемена и Украина без газа

Энергетические войны: бомбардировки Йемена и Украина без газа - 22.04.2025 Украина.ру

Энергетические войны: бомбардировки Йемена и Украина без газа

По состоянию на конец текущего зимне-весеннего сезона запасы активного газа в хранилищах Украины были самыми низкими за всю историю и составляли 0,66 млрд кубометров, или 2,22% от их полной ёмкости.

2025-04-22T09:39

2025-04-22T09:39

2025-04-22T09:39

хроника энергетической войны

эксклюзив

китай

сша

йемен

сергей макогон

дональд трамп

виктор чумак

опек

нафтогаз

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Войска США уничтожили йеменский нефтепорт Рас-ИсаАмериканские военные нанесли удары по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена, в результате чего объект был уничтожен. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).Вооруженные силы США "предприняли действия, чтобы устранить этот источник топлива для террористов-хуситов, поддерживаемых Ираном", говорится в документе. Согласно заявлению CENTCOM, американцы нанесли удары по нефтепорту, чтобы лишить хуситов незаконных доходов от продажи нефтепродуктов, "поскольку на протяжении более чем десяти лет за счет этих средств осуществлялись попытки терроризировать регион". Также из заявления следует, что ВС США ставили цель ослабить экономический источник власти хуситов.Согласно сообщению арабского телеканала Al Mayadeen, американская авиация совершила налет на йеменский город Ходейда, нацелившись на нефтяной порт. По последним данным, в результате ударов по порту Рас-Иса погибло не менее 38 человек, включая рабочих, служащих и медицинских сотрудников, оказывавших помощь пострадавшим от предыдущего обстрела. Также телеканал сообщил о том, что в результате ударов США 102 человека ранены.В марте 2025 года президент США Дональд Трамп обещал продолжить нападения на хуситов в Йемене, если они не прекратят атаки на корабли в Красном море. Затем американский президент отметил, что Иран будет ответственен за любые агрессивные действия, совершенные поддерживаемой им группировкой хуситов в Йемене.Нефтяной порт Рас-Иса расположен в йеменской провинции Эль-Ходейда на побережье Красного моря. Порт обеспечивает до 80% импорта топлива в регионы, находящиеся под властью хуситов. По данным Программы развития ООН, в Рас-Исе расположены нефтепровод и порт, которые являются "важнейшей и незаменимой инфраструктурой" Йемена. Около 70% импорта Йемена и 80% его гуманитарной помощи проходят через порты Рас-Иса, Ходейда и ас-Салиф.Нефть дешевеет Цены на нефть снизились почти на 3% на фоне признаков прогресса в переговорах между США и Ираном. В то же время инвесторы продолжают опасаться, что пошлины, введенные Вашингтоном против торговых партнеров, создадут риски снижения экономики, и это ударит по спросу на топливо. Об этом сообщило британское агентство Reuters.Так, 21 апреля фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,77% до $66,08 за баррель, марки WTI – на 2,91% до $62,8 за баррель."Позитивный характер переговоров между США и Ираном дает основания для того, чтобы считать сделку возможной, – сказал агентству Гарри Чилингирян, руководитель исследовательской группы компании Onyx Capital Group. – В результате иранская нефть останется на рынке". Он добавил, что пониженная ликвидность на рынках из-за пасхальных праздников может усилить амплитуду ценовых колебаний.В ходе переговоров США и Иран договорились приступить к разработке структуры потенциальной ядерной сделки, заявил министр иностранных дел Ирана после обсуждений, которые, по словам представителя США, привели к очень хорошему прогрессу. Этот стало возможно благодаря дальнейшим санкциям, введенным США на прошлой неделе против китайского независимого нефтеперерабатывающего завода, который, как утверждали американцы, перерабатывал иранскую нефть, что усилило давление на Тегеран."Более широкий тренд также остается нисходящим, поскольку инвесторам сложно обрести уверенность в улучшении спроса и предложения, особенно на фоне негативного влияния пошлин на мировой экономический рост и увеличения поставок со стороны ОПЕК+", – отметил Йеап Джун Ронг из компании IG.Как известно, ряд членов ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат нефтедобычу с мая на 411 тысяч баррелей в сутки – примерно в три раза больше, чем предполагал изначальный план. Часть этого увеличения может быть компенсирована сокращением поставок странами, которые ранее превышали свои квоты на добычу, отмечает Reuters.Тем не менее, рынки по-прежнему обеспокоены последствиями новых пошлин, введённых Дональдом Трампом. Агрессивная торговая политика Вашингтона приведет к резкому замедлению американской экономики в этом и следующем году, а средняя оценка вероятности рецессии в ближайшие 12 месяцев приблизилась к 50%, следует из опроса экономистов, проведенного Reuters 14-17 апреля.Саудовская Аравия и Малайзия почти догнали РФ по поставкам нефти в КНРКитай в марте 2025 года значительно нарастил импорт нефти из Саудовской Аравии и Малайзии, практически доведя поставки из каждой из стран до объемов, соответствующих закупкам у РФ. Это показывают расчеты на основе данных Главного таможенного управления КНР, обнародованные 21 апреля.Так, экспорт нефти из России в Китай в прошлом месяце в среднесуточном выражении увеличился к февралю на 3%, до 2,08 миллионов баррелей в сутки. Всего было поставлено 8,85 млн тонн на сумму $4,52 млрд.При этом Саудовская Аравия за тот же период увеличила поставки нефти в Китай более чем на 28%, до 1,99 млн баррелей в сутки, что является максимальным уровнем с апреля 2023 года. Общий объем экспорта королевством в марте составил 8,45 млн тонн на сумму $4,95 млрд.В свою очередь, закупки нефти Китаем у Малайзии, которую традиционно считают промежуточным пунктом поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, выросли к февралю более чем на 26%, до 2,06 млн баррелей в сутки. Всего из этой страны поставлено в КНР 8,75 млн тонн нефти на сумму $4,51 млрд.Четвёртый по величине экспортер нефти в Китай – Ирак – также смог в прошлом месяце значительно нарастить поставки, увеличив их на 43%, до 1,73 млн баррелей в сутки. Общий объем экспорта иракской нефти в КНР составил 4,63 млн тонн на сумму $2,61 млрд.Торговая война между Пекином и Вашингтоном в марте ещё не отразилась на закупках Китаем американской нефти: ее импорт увеличился к февралю почти вдвое, до 128 тысяч баррелей в сутки. При этом стоит отметить, что Соединенные Штаты не являются крупным экспортером нефти в Китай: в 2023 году их среднесуточные поставки в КНР составляли 216 тысяч баррелей в сутки, в 2024-м – 195 тыс. б/с.Ранее сообщалось, что среднесуточный импорт нефти Китаем в марте 2025 года достиг полуторалетнего максимума – 12,11 млн баррелей в сутки. В абсолютном выражении КНР в марте импортировала 51,414 млн тонн нефти – против 49,05 млн тонн за аналогичный месяц 2024 года и 42,69 млн тонн за февраль текущего года.По итогам первого квартала 2025 года Россия сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, поставив в эту страну 24,32 млн тонн (на 14,7% меньше, чем годом ранее) на сумму $13,06 млрд. Саудовская Аравия экспортировала в Китай за аналогичный период 20,11 млн тонн нефти (на 1,6% больше, чем годом ранее) на сумму $11,67 млрд. Малайзия поставила 18,62 млн тонн нефти (более чем на треть больше, чем годом ранее) на сумму $9,88 млрд.Запасы газа в украинских хранилищах практически исчерпаныЗапасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) практически исчерпаны, и страна не сможет подготовиться к отопительному сезону без значительного импорта.Об этом 20 апреля заявил экс-глава компании Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), экс-глава ОГТСУ написал в своём телеграм-канале, что по состоянию на 16 апреля 2025 года, конец зимне-весеннего сезона, запасы активного газа в ПХГ Украины были "самыми низкими за всю историю" и составляли 0,66 млрд кубометров, или 2,22% от их полной емкости. Кроме того, в хранилищах осталось 4,6 млрд кубометров буферного газа, отбор которого не предусмотрен технологией.По оценке Макогона, к началу следующего отопительного сезона, то есть к ноябрю 2025 года, Украине необходимо будет скопить резервы не менее чем 12,8 млрд кубометров газа, в том числе 4,6 млрд кубометров технологического, необходимого для обеспечения достаточного давления в хранилищах. "По моим расчетам, с учётом объёмов внутренней добычи это потребует импорта не менее 5,5 млрд кубометров газа, а лучше 6,3 млрд кубометров", – написал Макогон. "Нафтогаз Украины" объявил необходимый объем импорта на более низком уровне – 4,6 млрд кубометров, уточнил он.Но даже такой объём обойдется стране в $2,5-3 млрд, хотя выделенного финансирования хватит на закупку лишь 0,4 млрд кубометров, полагает экс-глава "Оператора ГТС Украины". Макогон добавил, что гарантированная мощность закачки газа в хранилища составляет около 1,5 млрд кубометров в месяц, и для достижения цели стране необходимо до четырех месяцев импортировать его на полную мощность.В свою очередь, исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза Украины" Роман Чумак 21 апреля сообщил, что компания с начала текущего года законтрактовала 1,5 млрд кубометров природного газа в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026. По его словам, 800 млн кубометров было срочно импортировано в начале года, 400 млн кубометров поступят на Украину в рамках подготовки к следующей зиме, а ещё 300 млн кубометров "Нафтогаз" закупил у польской компании ORLEN в виде сжиженного природного газа (СПГ). Чумак пафосно заявил, что "во время прошлого отопительного сезона группа Нафтогаз сделала невозможное – удержала отопительный сезон, несмотря на все вызовы, следующей зимой нам надо сделать больше, чем невозможное, и мы готовимся". Он не уточнил, сколько именно средств потрачено на закупку упомянутых 1,5 млрд кубометров газа, однако сообщил, что в течение первого квартала "Нафтогазу" удалось привлечь от ЕБРР и правительства Королевства Норвегии около 430 млн евро, которые уже в скором времени будут направлены на закупки импортируемого природного газа в объеме 1 млрд кубометров. "Компания ведет переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в объеме 1 млрд евро для закупки более 2 млрд кубометров газа", – отметил руководитель "Нафтогаза Украины".В ходе последних перед Пасхой торгов газовые котировки в Европе выросли до 430 долларов за тысячу кубометров. Так, майские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures 17 апреля 2025 года торговались на уровне 35,312 евро/МВтч (431,59 долларов за 1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 1,37%.Читайте также: Энергетические войны: Азия готова резко увеличить импорт газа из США, а Европа – из России

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Олег Хавич

эксклюзив, китай, сша, йемен, сергей макогон, дональд трамп, виктор чумак, опек, нафтогаз, reuters, brent, новости сво, война на украине, сво