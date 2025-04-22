https://ukraina.ru/20250422/kak-organizovat-pobedu-zelenskogo-1062679242.html

Как организовать победу Зеленского?

Как организовать победу Зеленского? - 22.04.2025 Украина.ру

Как организовать победу Зеленского?

Трамп ещё не опубликовал свой план мирного урегулирования, но мы понимаем, что никакой план не заработает, если одной из сторон переговоров будет Владимир Зеленский – уж очень он много сил приложил для того, чтобы война началась, и ещё больше – чтобы она не закончилась. И дело вовсе не в его неадекватности…

2025-04-22T17:01

2025-04-22T17:01

2025-04-22T17:01

украина

грузия

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада

валерий залужный

выборы

президентские выборы

фальсификация

мнения

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Как раз наоборот – Зеленский абсолютно адекватен и рационален (хотя и столь же абсолютно аморален). Он кровно заинтересован в продолжении конфликта, поскольку это позволяет ему:- сохранять своё высокое положение в мировой политической элите;- получать значительные объёмы военной и экономической помощи (что, конечно, проще, чем пытаться жить по средствам);- оправдывать режим личной диктатуры.Насколько можно понять, план Трампа будет подразумевать (прямым текстом это, разумеется, никто писать не будет) отстранение Зеленского от власти путём демократических выборов, которые должны будут состояться в промежутке между заключением перемирия и подписанием мирного договора.Трампу, как и его предшественникам, важно сохранить видимость демократического процесса на Украине. Особенно – на фоне того, что его самого обвиняют в диктаторских замашках.Однако, как представляется, расчёт на выборы чрезмерно рискованный. Прежде всего потому, что данные опросов показывают – Зеленский по-прежнему остаётся электоральным лидером Украины.Многое зависит и от того, как будут организованы выборы.С формально-юридической точки зрения выборы президента могут быть проведены в условиях военного положения. Сейчас они прямо запрещены Избирательным кодексом, но кодекс в этом пункте противоречит Конституции, являющейся законом прямого действия. Верховная Рада, даже не обращаясь к Конституционному Суду, вполне может отменить соответствующую норму.Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал, что в таком случае Зеленский победит с результатом в 102%. "Я понимаю, как это произойдёт. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков".После этого Разумков улыбнулся, дав понять, что это шутка. Однако в шутке этой ничего шуточного нет. Сотрудники ТЦК мотивированы на продолжение войны не меньше, чем Зеленский – сейчас они уважаемые люди, имеющие фактическое право игнорировать законы и получать за их нарушение неплохое вознаграждение (официальное и неофициальное). После окончания мобилизации им это припомнят, как ещё через четыре десятилетия после окончания войны припоминали прошлое детям и внукам бывших полицаев…Именно описанная методика использоваться, конечно, не будет просто потому, что голосовать пойдут преимущественно те категории граждан, которые мобилизации не подлежат и ТЦК не особенно боятся. Значит действовать будут более традиционными методами – запугиванием и фальсификациями.После достижения перемирия военное положение может быть отменено, но это не улучшает ситуацию.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв комментирует эту ситуацию так:"Есть выборы, а есть имитация выборов — неконкурентные.Если ему дадут возможность провести неконкурентные выборы, Зеленский вполне может остаться президентом.Что нужно для этого? Не пустить Залужного на выборы, чтобы не участвовал, не дай бог, Буданов*".На самом деле то и другое не так уж сложно. Оба этих деятеля – госслужащие достаточно высокого ранга. Им можно просто приказать. Примерно так в 1999 году исключили участие в президентских выборах Виктора Ющенко (такой возможности побаивался Леонид Кучма, но всё было разрешено к его удовлетворению).Кроме того, кандидат на пост президента должен постоянно проживать на территории Украины, в то время как Залужный проживает в Великобритании. Разумеется, конституционную норму можно трактовать по-разному, но пока вопрос будет решаться в Конституционном суде, много времени пройдёт.Интересный опыт был опробован в 2004 году в Грузии – тогда, после "революции роз", были приняты меры по обновлению списков избирателей, поскольку значительная часть грузин жила за пределами Грузии. "Активисты" просто пошли по домам и составили новые списки (в отличие от современной Украины, электронного реестра там не было). При этом, правда, было изменено законодательство так, чтобы предельно упростить восстановление в списках, что и сделали люди, которых почему-то не было дома, когда обновлялись списки… В результате Михаил Саакашвили получил порядка 110% от общего числа избирателей, внесённых в списки (проценты потом пересчитали к количеству голосовавших – чтобы не смущать иностранных наблюдателей).Этот вариант вполне подходит для Украины – ведь население перемешано, значительная часть избирателей находится за пределами страны. Правда, не факт, что само по себе использование такой методики позволит победить Зеленскому, но то, что появится целое озеро мутной воды в которому легко будет ловить рыбку – факт.Но это всё, разумеется, радикальные методы. В принципе же у Зеленского есть обычные механизмы фальсификаций, подкупа и административного давления, которые позволят отыграть те проценты, которых ему может не хватить для победы над Залужным.Главное, что Запад должен будет сделать вид, что никаких фальсификаций нет, как он уже неоднократно делал. Правда… в 2019 году Порошенко тоже на это рассчитывал.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовО роли выборов в процессе мирного урегулирования можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Выборы на Украине"

https://ukraina.ru/20250402/1062239804.html

https://ukraina.ru/20250406/1062269372.html

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

https://ukraina.ru/20250329/1062136957.html

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