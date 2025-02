https://ukraina.ru/20250213/1061047657.html

Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером в среду, 12 февраля, провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Сразу после этого американский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. Впереди – начало переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также личная встреча глав РФ и Соединенных Штатов

Долгий и продуктивный разговорПервым о разговоре сообщил Трамп, написавший об этом пространный пост в социальной сети Truth Social.Трамп отметил, что стороны обсудили те выгоды, какие они могут достичь в результате совместной работы, однако для начала нужно закончить конфликт на Украине."Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим", - написал он.Американский президент подчеркнул, что они договорились с Путиным "работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга".По его словам, они условились, что соответствующие команды двух стран немедленно начнут переговоры. Со стороны США эти переговоры возглавят госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.Трамп также поблагодарил Путина за освобождение осужденного в РФ за хранение и перевозку наркотиков гражданина США Марка Фогеля.Чуть позже детали о разговоре Путина и Трампа изложил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, в ходе беседы, длившейся полтора часа, главы двух стран обсудили ряд тем: обмен граждан РФ и США, ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики."Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами", - рассказал журналистам Песков.Он заявил, что Путин пригласил своего собеседника посетить Россию."[Путин] выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая разумеется и тему украинского урегулирования", - заявил Песков.По его словам, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине и решение проблемы мирными средствами."Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков.На следующий день пресс-секретарь российского лидера также ответил на ряд вопросов о взаимоотношениях РФ и Соединенных Штатов.Работа по организации встречи Трампа и Путина должна начаться в эти дни, заявил он. По его словам, говорить о приглашении американского президента на празднование 80-летие Победы в Москве пока преждевременно."Есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить", - сказал Песков.Что касается места возможной встречи, то детали этого вопроса нуждаются в проработке, добавил он.Пресс-секретарь Путина не стал комментировать вопрос, был ли это первый разговор между двумя лидерами за последнее время и по чьей инициативе он состоялся. В сообщениях американской и российской стороны этот момент никак не обозначен.Песков также отметил, что в разговоре Путина и Трампа не поднималась тема санкций, а также признания Крыма и новых регионов.Он также заявил, что пока рано говорить о какой-то конфигурации по мирным переговорам, будут ли в них участвовать Европа и Китай."Безусловно, опыт Минских соглашений весьма красноречив. И, конечно, этот опыт мы всегда будем учитывать во всех дальнейших шагах. Что касается участия Европы, пока нет понимания формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно об этом говорить", - сказал пресс-секретарь российского президента.Разговор Трампа и ЗеленскогоПосле обнародования деталей разговора Путина и Трампа, президент США заявил, что намерен позвонить Владимиру Зеленскому и рассказать ему о своем разговоре с главой российского государства."Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо", - написал вскоре Трамп в соцсети Truth Social.Президент Соединенных Штатов выразил надежду на продуктивность предстоящей в конце недели встречи украинского руководства с делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.По версии советника Зеленского Дмитрия Литвина, данный разговор длился около часа."О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", - прокомментировал сам Зеленский у себя в телеграм-канале.Он отметил, что рассказал Трампу о переговорах с министром финансов США Скоттом Бессентом и о новом соглашении двух стран, которое касается украинских природных ресурсов."Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done", - написал Зеленский, добавив, что стороны договорились о дальнейших контактах и встречах.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии СМИ заявил, что Вашингтон и Киев договорились о немедленной начале работы команд по прекращению конфликта.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге отметила, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень позитивными". По ее словам, говорить об очной встрече президентов пока преждевременно. Ей неизвестно о каких-либо предварительных условиях для таких переговоров, но это не означает, что их нет."Президент Дональд Трамп пока не принимал решений по поводу визита в Россию. Однако Дональд Трамп стремится наладить конструктивные отношения с Россией. Он об этом неоднократно заявлял", - заявила Ливитт.Пресс-секретарь также добавила, что американский президент видит в РФ "конкурента в регионе", однако считает важным поддержание дипломатических отношений. При этом она не стала отвечать на вопрос, будет ли представлена Европа на переговорах. В этот день с заявлениями для прессы выступил и сам Трамп. По его словам, встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии. Президент США рассказал, что может с большой уверенностью говорить о стремлении Путина к завершению украинского конфликта.Он также отметил, что считает "маловероятным", что Украина сможет выйти на границы 2014 года, однако не исключил, что Киеву удастся вернуть какие-то территории под свой контроль. Трамп также отметил, что прекращения огня на Украине можно ждать в "не слишком далеком будущем", а "в какой-то момент" в стране должны пройти выборы.Президент Соединенных Штатов также согласился со словами главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО нереалистично.Реакция в РоссииРазговор Путина и Трампа важен сам по себе, считает заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Эта "грубейшая ошибка" чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле, подчеркнул Медведев.По его словам, "самонадеянные" американские элиты и американское "глубинное государство" должны усвоить, что "контакты и консультации гораздо ценнее надувания щёк и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия"."Ну а если не осознают, то всё вернётся на круги своя. Ядерные часы Судного дня продолжат свой неумолимый ход к полуночи. И тогда уж точно появится "конь бледный, и на нём всадник, которому имя "смерть"…", - подытожил Медведев.Телефонный разговор Путина и Трампа "прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в большой истории. Ключевое – нацеленность на совместную работу и здравый смысл", - приводит его слова РИА Новости.Телефонный разговор Путина и Трампа "войдет в историю мировой политики и дипломатии", считает член Совета Федерации Алексей Пушков."Это еще не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам. Сейчас между евростолицами начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном. И такие усилия будут предприняты", - написал он в своем телеграм-канале.Переговоры между РФ и США будут очень сложными, полагает сенатор, на Россию будет продолжаться давление, но "начало положено".Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости отметил важность переговоров лидеров России и США, однако основным фактором, помогающим скорейшему окончанию конфликта – успехи ВС РФ."Любой диалог - лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное - прилагательные", - сказал парламентарий.Реакция в миреРазговор Путина и Трампа приветствовали в Организации Объединенных Наций."Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны", - заявил в ходе брифинга заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Положительно на телефонные переговоры президентов России и Соединенных Штатов отреагировали в МИД Китая."Китай рад видеть, что РФ и США укрепляют связи и интенсифицируют диалог по ряду международных вопросов", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.Генсек НАТО Марк Рютте также поприветствовал переговоры глав РФ и США. "Очень важно, что когда будет заключен этот мир, он должен быть долговременным, чтобы Путин даже не пытался никогда захватить даже маленькой частицы Украины. И я думаю, что такое мнение разделяет Трамп и его команда", - сказал он на брифинге.Европейская пресса обеспокоена, что разговор Путина и Трампа оставляет Европу за бортом в деле урегулирования украинского конфликта."Трамп подошел к этому вопросу как к вопросу двусторонних отношений, единственной целью которого является мир. Посредством такого индивидуального подхода Дональд Трамп разрушает единый фронт, представленный западными странами с начала войны. Новый американский президент не предоставляет европейцам ни малейшего места в переговорах", - написала французская газета Monde.Власти стран Европы были "ошеломлены" новостью о разговоре Путина и Трампа, так как их не проинформировали о нем заранее, передает Bloomberg."По словам двух официальных лиц, власти европейских стран ошеломил звонок Трампа и Путина - значительный дипломатический шаг, о котором не уведомили ключевых союзников", - говорится в сообщении.Отмечается, что один из собеседников агентства даже назвал такое поведение Трампа "изменой", так как он якобы начал уступать требованиям Москвы.О неизбежности конфликта Дональда Трампа и Илона Маска - в материале издания Украина.ру Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника.

