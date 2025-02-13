https://ukraina.ru/20250213/1061021873.html

Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника

Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника - 13.02.2025 Украина.ру

Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом неизбежен, но пока у них "медовый месяц". Как долго это продлится, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2025-02-13T06:00

2025-02-13T06:00

2025-02-13T06:14

интервью

украина

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сша

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илон маск

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Эксперт также объяснил, чем грозят США и Трампу кадровые чистки ЦРУ и ФБР.В ночь на 9 февраля американское издание New York Post опубликовало интервью с Дональдом Трампом, в котором он сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.— Дмитрий Игнатьевич, происходящее на международной арене сложно увязать в одну систему. Что за игру ведут Трамп и Маск? За их последними заявлениями кроется какой-то план?— В очередной раз приведу свою любимую по прогностической силе притчу. У Армянского радио спрашивают, могут ли долго и платонически дружить двое красивых мужчин. Оно отвечает: "Могут, но не долго. Рано или поздно природа возьмет свое".Красавцы Дональд Трамп и Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами. Мне довелось немного консультировать команду Трампа в период его предыдущей президентской кампании. Моя позиция заключалась в том, что в выборах решающую роль сыграет конфигурация элит. Сражались три основные элиты страны: финансовая, промышленная и цифровая. При сговоре любых двух элит, они побеждали третью. Не важно — по реальным голосам или их подсчетам. Трамп тогда самонадеянно надеялся победить в одиночку. И проиграл. На этих выборах, он не повторил ошибку. В лице Маска, он инкорпорировал цифровиков в свои планы. И выиграл. То есть Трамп понимает, кому он обязан своей победой. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Ярче всего это можно видеть хотя бы на примере динамики отношений Зеленского и его "папы Карло" Коломойского*. Поэтому конфликт между нашими героями неизбежен. Но сейчас у них "медовый месяц". Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть. И они еще совместно удивят мир своими радикальными для Запада заявлениями. От идей задорного Илона о роспуске НАТО до увесистых командорских шагов Дональда Фредовича в сторону Канады, Мексики и Гренландии. Обоих крайне бесит коррупция. Когда ты в оппозиции, коррупция — это когда воруют у других. Когда ты при власти, коррупция — это, когда воруют у тебя. А наши герои — не "лохи". В отличие от некоторых других самозванцев. Хотя некоторые симптомы отчуждения уже есть. Достаточно посмотреть на выражение лица президента, когда его главный партнер [Маск] недавно "зажигал" в Овальном кабинете. Во-первых, он был там запанибратски в бейсболке. А главный кабинет страны — не митинговая трибуна. Там принято вести себя сдержанно, если не скованно. Дресс-код должен быть строг и идеален. Для подчеркивания сакральности места. Зайти туда в кепке, все равно, что зайти в шортах в церковь. Во-вторых, Маск был с маленьким сыном Иксом. Типа, это и мой дом тоже… В общем, властный и подозрительный президент начинает явно тяготиться такой разудалой непосредственностью и амикошонством своего соратника. Это может закончится тем, что тот тоже станет президентом. Только в Южной Африке.— Кстати, какие последние события в США вас больше всего впечатлили?— Пожалуй, целая сеть авиакатастроф и инцидентов.Уже целых шесть случаев подряд. Конечно, самая трагичная — столкновение пассажирского борта и военного вертолета прямо над Вашингтоном. Настораживает то, что это случилось сразу после старта кадровых чисток ЦРУ и ФБР. В обоих структурах были ведомства, компетентные в перехвате электронного управления бортами с земли.Советовал бы новой администрации обратить внимание на этих уволенных сотрудников. Они способны повергнуть в хаос всё воздушное сообщение США.Хотя абсолютная секретность вокруг ситуации с "обезумевшим вертолетом" говорит о том, что этим уже занимаются.Но еще больше меня обеспокоил взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. Так сложилось, что я неоднократно летал как раз на подобной пятьдесят пятой модели. Мой хороший знакомый (я даже посвятил ему одну из своих книг) погиб на таком. Поэтому и обратил особое внимание.Самолет очень надежный: летает выше стандартных маршрутов, не прихотлив к полосе, устойчив от цифрового постороннего вмешательства в управление… Но дорогой — 7 миллионов на вторичном рынке.На "мексиканце" погибла девочка-пациентка, которую сопровождали врачи. Царство небесное невинным жертвам! Можно только догадываться, чья она дочь. И можно предположить, кому будут мстить родители. Быть кровным врагом мексиканского дона, опаснее, чем иранского аятоллы.А буквально через пару дней вдогонку загорелся мексиканский нефтеперерабатывающий завод в Контра Коста, Калифорния. И все это на фоне обострившихся отношений двух стран.При этом стоит особо отметить, что подрыв самолета может трактоваться как "казус белли". То есть повод для войны. Когда этот принцип формировался, авиации еще не было. И таковой причиной объявили уничтожение судна.Тогда "правовое море" звучало актуальнее, чем "правовое поле". Правила на воде соблюдались строже, чем на суше. Например, нельзя было атаковать корабль, стоящий на якоре, даже в условиях боевых действий.Сегодня при накаленных страстях и воздушное судно может стать такой "красной линией". И на взлете, и при посадке.Так, что есть еще и вопросы к тем уволенным агентам, которые сопровождали отношения Штатов с Мексикой…В общем, вспомнил как когда-то спросил Сергея Лаврова о подоплеке дерзких планов зарубежных политиков. Тот задумчиво ответил: "Тому, кто не думает о результате, любое дело по плечу".А думать о результате — значит четко просчитывать действия оппонентов и правильно оценивать реальные возможности так называемой группы поддержки. У Трампа ныне оппонентов выше крыши. Той "крыши", которую он обещает своим соратникам. Посмотрим, что победит: его дерзость или мерзость саботажников.— Все же, очевидная "трампомания" возникла не на пустом месте?— Да, свято место пусто не бывает, как говорят. На Западе действительно возник запрос на харизматичного лидера. Особенно на фоне анемичных "варенных колбас" и прочих микронов. Тут Трамп, безусловно, выделяется. Но вот правильно ли эксперты расшифровывают его личность?Проще всего раскрыть суть явления через аналогию. Но правильную аналогию. А этого-то пока и не вижу.Например, часто сравнивают Трампа с Авраамом Линкольном. Не знаю, не знаю. Современники называли Линкольна "подкаблучником", а Трампа величают "семейным деспотом". А это, согласитесь, совершенно различные психотипы.Сравнивать его с Горбачевым еще более контрпродуктивно. Горбачев был "за перестройку" Отечества. Трамп — за перекройку, и не только отечества. А это различные цели.Не корректно и сравнение с Ельциным. Последний был по факту за расчленение своей державы, а Дональд — за "слияние и поглощение" даже "окрестностей".Встречалось и совсем курьезное сравнение с Януковичем. Тут присутствует, разве, что общая тяга к блестящим игрушкам, типа "золотого батона" и "золотого пейджера". Ну, и внешняя фактура.А так все различное: масштаб личности, громадье планов, скорость принятия решений, модель поведения. Одного сбивало с ног куриное яйцо, другой "держал" и автоматную пулю.— А у вас есть более адекватная аналогия?— Я больше люблю литературные сравнения. Они глубже раскрывают архетип личности. Пока ближе всех нашему герою по социальному генотипу мне видится Том Сойер.Я даже модель новых отношений Трампа с ЕС назвал для себя "забором Тома Сойера". Помните, когда того обязали покрасить забор, он умудрился перепоручить это своим приятелям, да еще и взять за это деньги.Так вот НАТО — это забор, который Штаты воздвигли между ЕС и Россией. Европе он был изначально не нужен. Вообще! Она мечтала вольготно возлежать "от Лиссабона до Владивостока", вальяжно посасывая кальян Газпрома. Но Штаты сказали "Надо!". ЕС ответил "Ес, сэр!".А сейчас они еще будут подкашивать эту оградку. И платить за это кровные деньги. "Забор Тома Сойера" самый настоящий!Но там, помнится, был еще персонаж, которого Том ставил выше всех своих школьных приятелей.— Да. Когда Марк Твен ввел в сюжет первой книги уличного задиру Гекльберри Финна, он не думал, что самой логикой событий, тот в следующем томе выдвинется на заглавное место.— Именно жизненная логика подсказала, что герой со сложной судьбой, опытом уличных разборок, умением выживать в любых условиях, отодвинет на второй план обаяшку из зажиточной и приличной семьи. Хотя тот и умел надуть не только приятелей, но и родную тетку и, даже, саму церковь. Побеждает, в конечном счете, воля к жизни, а не статус.— И кто у нас воплощает этого героя?— А вы не догадываетесь? Но не будем называть, чтобы не получить упреки в верноподаничестве.Кстати, мне думается, что казалось бы абсурдные претензии Трампа на редкоземельные металлы Украины вытекают из этой интриги.— Поясните, пожалуйста.— Тома явно тянуло к своему антиподу. Он даже себе не мог признаться, что его притягивает независимость Гека, бесшабашность, открытость. И, главное, самодостаточность — пренебрежение социальными условностями, манкирование соблазнов сытого быта, жизнь по своим правилам, а не подстраивание под чужие…Сойер даже придумывал какие-то меркантильные совместные темы, как предлог для общения. Но дело было совсем не в деньгах, а в нечто большем.Возьмем по аналогии последнюю интригу между Штатами и Украиной по поводу редкоземельных активов последней.Трамп опытен и подкован в бизнесе. Он абсолютно знает, что "редкоземы" есть у него под боком. Их добыча дешевле и безопаснее, чем на Украине. Тем более, что они чем дальше, тем больше оказываются на территории РФ. Но американец делает вид, что это крайне выгодная тема.А на деле, ищет повод договариваться с русским лидером. И санкции отменять, если придется. То есть ничего бизнесового, только личное. Уважает!— Дмитрий Игнатьевич, мы с вами делаем регулярные интервью, а как вы относитесь к комментариям на них? Бывает, что "цепляет"?— Я не присутствую в сетях, не веду модные сейчас телеграмм-каналы. Наигрался еще в эпоху ЖЖ. Сейчас считаю, что совет Льва Николаевича Толстова его приятелю Антону Павловичу Чехову "не надо жить дробно" актуален как никогда.Поэтому и пропускаю мимо сознания какие-либо "дробные" замечания в свой адрес. Это право и кураж их авторов. Хотя, встречаются и принципиальные замечания. Может на них и стоит среагировать.Например, попались случайно на глаза комментарии на перепечатку нашего последнего интервью. Там аноним пишет, что после пассажа о том, что Россия — правовая держава, он дальше и читать не стал. Наверное, зря. Знать стоит и чужие точки зрения. Это первое.Во-вторых, я отмечал не абсолютное качество РФ в этом плане, а относительное. Относительно других, лично известных мне стран.Чтобы не выглядеть казуистом и филистером приведу конкретные жизненные примеры.Дружу у себя в Крыму с управдомом. Он постоянно жалуется, что один из жильцов нашего дома владеет тремя квартирами, но много лет за них не платит. Подавали на него неоднократно в суд с угрозой изъять одну из квартир в счет погашения долгов. Суд неизменно отклоняет иски. Типа, недопустимо лишать гражданина недвижимой собственности.Другой пример. У меня некогда лежали средства в одном солидном европейском банке за прочитанные лекции. Потом счет заморозили. Потребовали доказательства о честности заработанных денег. Как предписано законом. С трудом нашел старенького профессора, который подтвердил, что десять лет назад, я действительно читал лекции.Третий пример. В Штатах банк вообще изъял мои скромные средства — тоже полученные за выступления. По закону штата, если ты долго не пользуешься счетом, его могут закрыть. Попробовал вернуть деньги через суд. Но адвокат выкатил сумму гонорара куда большую, чем была сумма на счету…Три примера правовых систем. Только одна защищает вашу собственность, а две другие ее изымают. И все в рамках права. Но вот первое право, мне лично, нравится больше иных. Хотя это вопрос вкуса. Есть, наверное, и финансовые мазохисты…Вообще, считаю, что Россия, став правопреемником Союза, на этом не остановилась. Теперь, она становится правопреемником Европы. Угасающей Европы. Потом, видимо, станет и всего Запада.Кстати, даже СВО это доказывает. Там РФ сражается прежде всего за соблюдение законов. В частности, Основного закона (Конституции) Украины, где четко были прописаны и нейтральный статус страны, и права русского языка…И еще немного смешно, что те же самые читатели, которых бесит причисление нашей державы к правовому полю, в сетях стоя аплодируют каждому нарушению права новой американской властью…Мне и самому импонирует скорость принятия решений командой Трампа. Но вот еще один пример. В ресторане организованная группа уважаемых людей, вырвала с кровью у официанта из носа серьгу. Не понравилось есть из рук такого персонажа. Я сам против подобных "папуасов". Но вот калечить их как-то не по закону. Пришлось вмешаться. То есть, скорость принятия решений не должна достигаться за счет глумления над законом.* Внесен в в российский реестр террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий выдрин, ес, цру, переговоры, илон маск