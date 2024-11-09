https://ukraina.ru/20241109/1058732094.html

Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин

Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин - 09.11.2024 Украина.ру

Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин

Харрис не взлетела даже в социальных группах, которые голосовали за демократов несколько поколений, потому что не смогла их убедить

2024-11-09T04:00

2024-11-09T04:00

2024-11-09T04:00

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сша

украина

россия

дональд трамп

камала харрис

республиканская партия

президентские выборы

президент сша

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.По его словам, именно Харрис проиграла выборы, а не Трамп их выиграл. Речь идет о том, что Трамп наберет на несколько миллионов больше голосов в целом по стране, объяснил Бавырин.Он добавил, что коалиция меньшинств фактически была разрушена, а она выстраивалась демократами еще со времен Рузвельта. Харрис не взлетела даже в таких социальных группах, подчеркнул эксперт.Он указал на то, что “кушать хочется всем”. Подводя итог, эксперт заметил, что Харрис не смогла доказать, что сможет исправить экономическую ситуацию.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо

https://ukraina.ru/20241107/1058712671.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, республиканская партия, президентские выборы, президент сша, детали