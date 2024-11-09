Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин
© Фото: Official White House / Carlos FyfeХаррис
© Фото: Official White House / Carlos Fyfe
Харрис не взлетела даже в социальных группах, которые голосовали за демократов несколько поколений, потому что не смогла их убедить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
По его словам, именно Харрис проиграла выборы, а не Трамп их выиграл. Речь идет о том, что Трамп наберет на несколько миллионов больше голосов в целом по стране, объяснил Бавырин.
Он добавил, что коалиция меньшинств фактически была разрушена, а она выстраивалась демократами еще со времен Рузвельта. Харрис не взлетела даже в таких социальных группах, подчеркнул эксперт.
“Эти выборы стали рекордными для Трампа по количеству латиноамериканских голосов. Несмотря на пугалки республиканцев, что мексиканцы понаедут в Техас и оккупируют его. Потому что экономика для любых граждан США — это главное на любых выборах. Соавтором победы Трампа стал ленивый черный мужик. Огромное количество афроамериканцев не пошли голосовать за Харрис. За Трампа проголосовали даже люди, которые не относят себя к какому-то определенному гендеру”, — рассказал Бавырин.
Он указал на то, что “кушать хочется всем”. Подводя итог, эксперт заметил, что Харрис не смогла доказать, что сможет исправить экономическую ситуацию.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
О том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США