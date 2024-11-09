Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин - 09.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241109/1058732094.html
Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин
Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин - 09.11.2024 Украина.ру
Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин
Харрис не взлетела даже в социальных группах, которые голосовали за демократов несколько поколений, потому что не смогла их убедить
2024-11-09T04:00
2024-11-09T04:00
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
камала харрис
республиканская партия
президентские выборы
президент сша
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056740148_0:0:760:428_1920x0_80_0_0_28db7b5e2826e9152851501b552ac164.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.По его словам, именно Харрис проиграла выборы, а не Трамп их выиграл. Речь идет о том, что Трамп наберет на несколько миллионов больше голосов в целом по стране, объяснил Бавырин.Он добавил, что коалиция меньшинств фактически была разрушена, а она выстраивалась демократами еще со времен Рузвельта. Харрис не взлетела даже в таких социальных группах, подчеркнул эксперт.Он указал на то, что “кушать хочется всем”. Подводя итог, эксперт заметил, что Харрис не смогла доказать, что сможет исправить экономическую ситуацию.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
https://ukraina.ru/20241107/1058712671.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056740148_84:0:760:507_1920x0_80_0_0_ec4afbeda717f8f59a6420b12e2ec012.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, республиканская партия, президентские выборы, президент сша, детали
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Республиканская партия, президентские выборы, президент США, детали

Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин

04:00 09.11.2024
 
© Фото: Official White House / Carlos FyfeХаррис
Харрис
© Фото: Official White House / Carlos Fyfe
Читать в
Харрис не взлетела даже в социальных группах, которые голосовали за демократов несколько поколений, потому что не смогла их убедить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
По его словам, именно Харрис проиграла выборы, а не Трамп их выиграл. Речь идет о том, что Трамп наберет на несколько миллионов больше голосов в целом по стране, объяснил Бавырин.
Он добавил, что коалиция меньшинств фактически была разрушена, а она выстраивалась демократами еще со времен Рузвельта. Харрис не взлетела даже в таких социальных группах, подчеркнул эксперт.
“Эти выборы стали рекордными для Трампа по количеству латиноамериканских голосов. Несмотря на пугалки республиканцев, что мексиканцы понаедут в Техас и оккупируют его. Потому что экономика для любых граждан США — это главное на любых выборах. Соавтором победы Трампа стал ленивый черный мужик. Огромное количество афроамериканцев не пошли голосовать за Харрис. За Трампа проголосовали даже люди, которые не относят себя к какому-то определенному гендеру”, — рассказал Бавырин.
Он указал на то, что “кушать хочется всем”. Подводя итог, эксперт заметил, что Харрис не смогла доказать, что сможет исправить экономическую ситуацию.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
7 ноября, 16:35
Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов
О том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Полный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампКамала ХаррисРеспубликанская партияпрезидентские выборыпрезидент СШАдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10Ищенко: агония Зеленского с “Томагавками” и ядерной эскалацией вызвана наступлением ВС РФ
04:05Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО
04:00Не Трамп выиграл, а Харрис проиграла, не убедив своих заклятых друзей — Бавырин
19:11Мир во вред. Ради "нормализации" с Турцией и Азербайджаном Армения забудет свою историю
18:59Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии
18:10"Твой пост уже читают в США!" и письма Трампу. Итоги 8 ноября на Украине
17:54Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"
17:48Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань
17:42Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью
17:35Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"
16:44Почему засуетились Германия и Франция: Гасанов об изменениях в Европе при Трампе и переговорах по Украине
16:15563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
16:011655 год: "Чудо без Вислы" – как ошибка русского царя спасла Польшу
16:01Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек
15:26Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России
15:22 "ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию
15:17Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash
15:15Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов
15:13Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея
15:01Петр Порошенко обозначил "красные линии" для Зеленского. И что дальше?!
Лента новостейМолния