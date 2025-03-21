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Захарова приоткрыла тайну предстоящих переговоров России и США

Захарова приоткрыла тайну предстоящих переговоров России и США - 21.03.2025 Украина.ру

Захарова приоткрыла тайну предстоящих переговоров России и США

Участие в предстоящей встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии не будут принимать представители российского внешнеполитического ведомства. Об этом в комментарии "Ведомостям" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-21T10:38

2025-03-21T10:38

2025-03-21T10:38

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Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Главным его итогом стала договоренность незамедлительно начать технические переговоры Москвы и Вашингтона по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Изначально предполагалось, что эта встреча состоится в ближайшие выходные, однако накануне помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником главы США по нацбезопасности Майклом Уолтцем уточнил, что российско-американские переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта.С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.Накануне телефонного разговора с Путиным Трамп обещал обсудить с ним судьбу украинских электростанций, а позже, уже в беседе с Владимиром Зеленским предложил отдать АЭС под контроль США. Почему эта тема всплыла именно сейчас - в материале Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе.

https://ukraina.ru/20250319/1061889829.html

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новости, сша, россия, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, мария захарова, совет федерации