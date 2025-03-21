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Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам

Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам - 21.03.2025 Украина.ру

Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам

О братьях Кличко известно, кажется, все: оба бывшие чемпионы в тяжелом весе, легенды ринга, которые нашли себя после окончания карьеры. Владимир – перспективный бизнесмен и меценат, Виталий – подался в политику, сейчас он мэр Киева. Но это их глянцевая сторона. А реальная история их жизни гораздо менее презентабельная.

2025-03-21T14:19

2025-03-21T14:19

2025-03-21T14:27

киев

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Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в селе Беловодское Киргизской ССР. Его младший брат Владимир - 25 марта 1976 года в Семипалатинске Казахской ССР в семье военнослужащего. В 1985 году семья переехала на Украину.Жизнь семейства Кличко в Киеве и судьбы родителей братьев, пожалуй мало нас интересуют с точки зрения карьеры Виталия и Владимира. Оба брата прямо с детства увлеклись спортом и это и предопределило их дальнейший путь.Вообще, как говорят специалисты, у Виталия и Владимира всегда были потрясающие физические данные. Виталий рано ушел в кикбоксинг и шесть (!) раз становился чемпионом мира. Но к началу 90-х перешел в бокс и успел даже стать бронзовым призером Спартакиады народов СССР – прямо перед развалом страны в сентябре 1991-го.К тому времени в спорт подтянулся и младший брат. Уже в 14 лет Владимир поступил в Броварскую школу-интернат. В 1993 году стал лучшим на чемпионате Европы среди юниоров, а через год взял серебро на чемпионате мира. Но это присказка, дальше была основная история, в которой их путь в спорте проходил лишь важным рефреном. За кулисами же были "лихие 90-е". В начале этих бурных годов, трудно сказать когда конкретно, но в жизни братьев появился криминальный авторитет Виктор Рыбалко по кличке Рыбка. Тоже, кстати, сын кадрового военного. Вот что вспоминал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который в 1994-м работал в комитете по борьбе с организованной преступностью:"До 1999 года Киев был поделен на сетку влияния различных криминальных авторитетов. Рыбка, Череп, Кисель… Так кто же такой был Кличко? Пусть он на меня в суд подает. Виталий Кличко был мелким вышибалой у Рыбки. Кличко морды умел бить здорово. Занимался кикбоксингом, который всегда был в зоне внимания криминала. На него обратили внимание приближенные Рыбки – крупного бизнесмена и заодно лидера ОПГ. Рыбка выделил 200 тысяч долларов на раскрутку Кличко. Так началась карьера Кличко в Германии".Есть даже видеозапись, на которой братья в компании Рыбалко гуляют по Нью-Йорку после триумфальной для Владимира Кличко Олимпиады в Атланте. После они посещают дом самого могущественного на тот момент промоутера Дона Кинга. Украинские боксеры так и не смогли договориться с Кингом по контракту, в итоге заключив сделку с немецким промоутером Клаусом-Петером Колем, с которым работали практически десять лет.Источники утверждали, что Рыбалко брал с братьев процент от их доходов в ринге и вне его. В 2005 году криминального авторитета расстреляли в Киеве, и в то же время Владимир и Виталий прекратили сотрудничество с Колем. Но еще до того, в начале нулевых на братьев чемпионов, мега популярных и известных, обласканных вниманием публики у себя в стране и по всему миру, обратили внимание небожители украинского политического Олимпа. Но, до последнего времени это была история практически исключительно про старшего из братьев, Виталия. Виталий Кличко впервые засветился как потенциальный политик во время Майдана 2004 года, когда они с братом сопровождали Виктора Ющенко и выступали со сцены.Именно тогда начались разговоры о том, что Виталию Владимировичу надо как-то реализовать свою известность и популярность как спортсмена, для чего лучше всего подходила политика. Опять же говорилось и о необходимости обеспечить интересы семейного бизнеса. Сам он заявил о намерении стать политиком только в конце 2005 года.В марте 2005 года Кличко стал советником президента Виктора Ющенко и оставался на этом посту до 2008 года. Основная сфера его интересов касалась спорта. По некоторым данным, на позднем этапе он выполнял дипломатические поручения, касающиеся отношений с Германией (есть основания полагать, что тогда его отношения с Меркель были не настолько близкими).Кличко принял участие в парламентских выборах 2006 года во главе списка партий "Пора" и "Реформы и порядок". Провал был оглушительный — 1,47%. Однако на проводившихся одновременно выборах в Киевсовет блок провёл 11 депутатов (из 120), включая самого Кличко.Именно тогда состоялись первые контакты братьев с могущественным тогда кланом "газовиков" РосУкрэнерго Левочкина и Фирташа. Сначала это были лишь ограниченные коммуникации и спонсорство "газовиков" в избирательной кампании. Поддерживаемый ими, в 2006 году он принял участие в выборах мэра, но совершенно неожиданно проиграл Леониду Черновецкому, который набрал 32% против 24% у Кличко. Блок Виталия Кличко получил на выборах в горсовет 14 мест.Потом было участие в попытке Юлии Тимошенко сбросить Черновецкого, последовавшей в 2008 году. Проблема состояла в том, что Тимошенко хотела победы для себя, а Кличко был уверен в своей победе. Договориться о единой кандидатуре не удалось, Кличко и выдвинутый от БЮТ Александр Турчинов растянули голоса противников Черновецкого, и тот опять победил, получив 38% против 19% у Турчинова и 18% у Кличко. На выборах Киевсовета блок Кличко получил 15 мест.Говорят, что от участия в тех выборах Кличко сильно отговаривал Левочкин, тогда уже полностью примкнувший к набиравшему силы Януковичу. Поражение остудило пыл Виталия и их союз с "газовиками" обрел вид долгосрочного совместного существования. Не закончившегося, к слову, по сей день. В 2010 году, после избрания Януковича президентом, и захода Левочкина на должность главы его администрации, внутри альянса родилась идея запуска собственного партийного проекта. И в том же году Кличко возглавил новосозданную партию "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) для участия в парламентских выборах 2012 года. На них партия получила 14%, сформировав фракцию в составе 42 депутатов. Далее ситуация продолжала развиваться стремительно. Уже тогда "газовики" и братья Кличко начали вести свою двойную игру против президента Януковича. В 2012-13 годах Кличко был наиболее рейтинговым оппозиционным кандидатом на пост президента. Весной 2013 года, по данным КМИС, он даже обогнал действующего президента Януковича.Самое забавное во всем этом, тот факт, что созданный руками Левочкина "оппозиционный лидер Кличко", послужил страшилкой с помощью которой Януковича уговорили начать финансирования неонациста Тягнибока как "удобного" спарринг-партнера для Виктора Федоровича на предстоящих в 2015 году очередных выборах. По итогу этой махинации Левочкин получил двух самых оппозиционных лидеров (напомню, что Тимошенко тогда уже была в тюрьме) "по цене одного", ведь финансировала Тягнибока другие олигархи, а вот управлял именно Левочкин.Дальше был Евромайдан инспирированный все теми же "газовикаими" с Тягнибоком и Кличко во главе. На определенном этапе в протесты против Януковича включились все украинские олигархи, еще позже США и Европа, полностью перехватив повестку. Итог известен – переворот в Киеве. Казалось бы – вот она счастливая звезда Кличко и шанс на кресло президента. Но все пошло совсем не так. "Газовики", пребывая в сложных переговорах с Вашингтоном с одной стороны и другими украинскими кланами с другой, решили разменять президентские амбиции Кличко на участие в новой конфигурации власти в стране. Предпочтя синицу в руках в виде Киева с его огромными по украинским меркам бюджетами и строительной сферой, а так же участие в новом правительстве и сохранение газовых активов.В марте 2014 года, последовали переговоры в Вене Виталия Кличко, Дмитрия Фирташа, Петра Порошенко и Сергея Лёвочкина, по итогам которых первый отказался от участия в президентских выборах и сосредоточился на выборах столичного градоначальника.Виталий Кличко стал Киевским городским головой на досрочных выборах 5 июня 2014 года. Тогда он получил 57% голосов в первом туре и фракцию в составе 62 депутатов. Какая никакая, но победа, особенно памятуя про поражения десятых годов. Но аппетит приходит во время еды. По итогам переворота Кличко рассчитывал явно на большее. И, как говорят, осадочек остался, и отношения братьев с "газовиков" на время охладели. Что, впрочем, не мешало им вести совместные бизнесы по разграблению и варврской застройке Киева. И уже в следующем году Кличко выбрал себе нового союзника в лице президента Порошенко. В августе 2015 года УДАР объединился с блоком Порошенко, а сам Кличко возглавил партию. На состоявшихся в 2015 году выборах мэра пришлось идти на второй тур, в котором Кличко легко победил Борислава Березу, ставленника все того же Левочкина, с результатом 64%. УДАР провёл в горсовет 77 депутатов. Кстати, Киев оказался единственной административной единицей, в которой УДАР шёл на выборы самостоятельно, — по стране в целом представители УДАРа шли по спискам БПП (Блока Петра Порошенко). Любопытно, что структуры УДАРа сохранились и выдвигали кандидатов сами.Собственно мезальянс с Порошенко у Кличко сохранился вплоть до поражения первого на президентских выборах 2019 года. Правда, к тому времени, уже восстановились в полной мере коммуникации братьев с "газовиками". И в новые реалии "квартальной эпохи" братья Кличко входили полностью координируя свои политические шаги с ними. Если кратко все последующие годы прошли для Кличко, выражаясь боксерским языком, в постоянном клинче и обменах ударами с Банковой и Зеленским лично. Иногда казалось, что "песенка его спета", но сейчас по прошествии почти шести лет можно констатировать – Кличко удержался.Больше того, данные закрытой социологии говорят о том, что, если бы в Киеве сейчас состоялись новые выборы мэра, Виталий снова на них победил бы. Но, сейчас на наших глазах разворачивается уже совсем другая интрига. Под внешними ударами власть Зеленского и созданного им режима личной власти, заканчивается. И, готовясь к жизни "после Зеленского", братья Кличко готовят новую авантюру. Но не одни. На манеже все те же – Левочкин и Порошенко.Идея заключается в сохранении Виталия на киевском троне и вознесении в президентское кресло младшего из братьев, Владимира. Но не абы в какое кресло. По задумке "венского кружка", они к слову не одиноки в своих мыслях - по итогам кризиса огрызок Украины должен превратится в полностью парламентское государство, а президенту (Владимиру Кличко по задумке) будет отведена обычная в таких конфигурациях роль арбитра с правом вето в отдельных вопросах и внесения кандидатур для исполнительной власти в парламент. Как считают братья и "газовики" - неплохой старт для младшего брата особо до сих пор не замазанного в политике.Удастся ли этот их план, и если да, то в какой мере, нам еще предстоит узнать. Но в любом случае братья-боксеры, выросшие из бандитских шестерок к чемпионским поясам и ставшие полновластными хозяевами богатейшего мегаполиса страны, будут заметными персонажами украинской политики еще ни один год.Подробнее о том, кто такой Сергей Лёвочкин и как он влияет на украинскую политику = в статье Михаила Павлива "Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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