https://ukraina.ru/20250321/1061931318.html

Алексей Анпилогов: Россия измотает ВСУ маневрами от Глухова до Орехова и договорится с Трампом об Одессе

Алексей Анпилогов: Россия измотает ВСУ маневрами от Глухова до Орехова и договорится с Трампом об Одессе - 21.03.2025 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия измотает ВСУ маневрами от Глухова до Орехова и договорится с Трампом об Одессе

Трампу не нужна картинка украинского Вьетнама и Афганистана, поэтому может принудить киевский режим в течение 2025 года подписать договор о перемирии, а потом хоть как-то спасающий Украину как государство мир, считает военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.

2025-03-21T07:00

2025-03-21T07:00

2025-03-21T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас ВСУ на территории Курской области за счет контроля над высотами по-прежнему удерживают район поселков Гуево, Горналь и Олешня. Наши попытки окружить их ударом на Юнаковку через Басовку (территория Сумской области) пока особым успехом не увенчались. При этом враг не оставляет попыток прорваться в Краснояружский район, расположенный на стыке Курской и Белгородской областей.- Алексей, на ваш взгляд, как мы будем решать все эти проблемы?- Будем продолжать спокойную планомерную работу.Мы уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займемся формированием буферной зоны, о которой говорил президент, чтобы обезопасить наше приграничье от таких же наскоков противника, какие он сейчас предпринимает в Краснояружском районе.Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу.Кроме того, всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов Украины с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще нам будет купировать эти риски. Грубо говоря, каждые 10 километров вглубь Украины – это минус 10 километров по российским территориям, по которым киевский режим может наносить удары.Сейчас мы будем предпринимать целенаправленные усилия по созданию такой буферной зоны не только напротив Суджанского района, но и вдоль всей украинской границы. Еще это может стать одним из факторов переговорного процесса. Потому что киевский режим, несмотря на договоренности о прекращении ударов по энергетике (более того, мы после приказа Верховного сами сбили свои дроны, которые летели бомбить объекты под Николаевом), осуществил налет БПЛА на Кубань и продолжает бить по Саратовской области.Повторюсь, пояс безопасности – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня. Мы этим уже занимаемся к северу от Купянска, где через государственную границу идет сворачивание линии фронта. Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние.- Мне кажется, для этого как минимум надо брать Юнаковку, которая служила логистическим хабом группировки вторжения ВСУ в Суджанский район.- Да. Сейчас любые варианты использования рельефа местности будут служить в нашу пользу. Например, ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем. И такого рода буферные зоны будут созданы вдоль всей границы. Это такая же емкая и важная задача, как и освобождение Донбасса.- А какие-то красивые операции на территории Сумской области возможны (одновременный удар на Белополье и Великую Писаревку или "глуховская мясорубка)?- Я бы не был столь оптимистичен, потому что главное сражение по-прежнему идет на востоке и на юге. Для нас гораздо важнее разрезать позиционную оборону ВСУ в Запорожской области, обходя их долговременные укрепления со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол.Конечно, нам выгодно растягивать коммуникации и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины некомпенсированную слабость. Да, киевский режим маневрирует резервами по внутренним операционным линиям (условно говоря, он их из Павлограда распределяет по всему фронту). Но когда этих резервов мало и у вас возникают дыры в обороне, вам приходится перебрасывать резервы между соседними участками.А еще лучше – создавать врагу по всему фронту потенциальную угрозу.Когда вы что-то ввели в бой, вы уже свои карты скинули. А когда вы сидите с закрытой колодой, он не знает, что у вас припрятано на каком-то участке. И тут уже мы по внутренним линиям из какого-нибудь Курска нанести удар на Глухов и на Сумы или перекинуть силы под Белгород и ударить на Купянск. То есть мы, не связывая свои силы в прямых боях, решаем, когда именно их использовать.Например, все уже давно забыли про Запорожский фронт, потому что там ничего не происходило, но мы вдруг освободили несколько сел под Ореховом. Тем самым мы создали угрозу для группировок ВСУ, которые обороняют Каменское возле Днепра и сам Орехов. Учитывая, что они висят на тоненькой ниточке снабжения.Не знаю, можно ли назвать эту тактику "тактикой тысячи порезов", но этот маневр резервами и постоянное создание угроз держит Украину в ситуации постоянного напряжения.- Насчет маневра резервами. Как вы оцениваете ситуацию с транспортом в нашей армии: как с большими грузовиками, так с буханками для снабжения? Украина говорит, что у нас этого всего больше, российские волонтеры говорят, что у нас этого очень мало.- Любой генерал вам скажет, что у нас ничего нет, а у противника есть все. Украина получает от Запада много гражданского автотранспорта (списанные курьерские машины), которые после попадания на фронт становятся машинами для эвакуации раненых и подвоза боекомплекта (вплоть до артиллерийских снарядов). Но если говорить однозначно, то в этом вопросе небольшое преимущество все-таки у нас.Что касается логистики, то сейчас, конечно же, есть проблема "последнего километра" (точнее последних 15 километров), потому что эта мертвая зона серьезно контролируется дронами на радиоканале и оптоволокне. Это вообще бич божий. Ты этот дрон можешь держать в засаде, долго не теряя связь. Да и все видели опутанные оптоволокном деревья, которые показывают интенсивность использования дронов в прифронтовой полосе.Основные удары приходятся по неказистым автомобильчикам, чем по танкам. Танки на передовую уже никто не выставляет. Да и по артиллерии сейчас гораздо меньше ударов. То есть снабжение становится ахиллесовой пятой для обеих армий. Поэтому приходится создавать логистические коридоры, которые со всех сторон завешаны сеткой.Это серьезно ограничивает маневр. Если где-то происходит наступление, туда сразу же направляются расчеты дронов, которые пытаются отсечь наступающие подразделения. Но переключение между участками фронта как раз и позволяет нам осуществлять эту тактику "тысячи порезов". Перебазировались – добились локального успеха-перебазируемся на более слабый участок. За счет этого мы постоянно двигаем вперед фронт.Да, может быть, в "попугаях" мы не заняли слишком много территорий, но это не главное. Главное – разбить украинскую армию. Потому что украинская армия несет тяжелые потери при каждом из этих тяжелых прорывов, пытаясь его остановить и пропуская удары на другом участке.- Я согласен, что под Суджей в технике ВСУ понесли тяжелые потери. Но в людях они больших потерь не несут, если сейчас все воюют тройками, пятерками и десятками.- Понятное дело, что сейчас рассредоточенность линии фронта гораздо выше, чем во время Первой мировой войны. Сейчас бригада может держать фронт в 15-20 километров. К тому же, это растянутые в глубину построения, когда на передке могут находиться 20 человек, за которыми стоит остальная бригада. Но ВСУ все равно несут потери гораздо больше, чем мы.Условно говоря, мы сейчас должны стремиться к показателям, когда мы бы теряли два человека, а противник – 20. А ВСУ несут потери и в относительных цифрах, и в абсолютных. Для них это катастрофа, потому что мобилизационный потенциал у них меньше, а дезертирства – больше. В этом и есть смысл войны на истощение, из которой Трамп пытается вытащить своих прокси.Потому что при нынешних тенденциях Украина может закончиться в течение 2025 года.- А если не закончится, и политических решений конфликта при этом не будет найдено?- Мы уже неоднократно обсуждали, что в таких случаях у тебя или каскадно рушится фронт, или резко взрывается тыл. А если и этого не произойдет, Украина рискует доиграться до варианта Парагвая 19 века, который потерял 80% населения и половину территории. Я все же думаю, что произойдет сценарий капитуляции Германии времен Первой мировой, когда генералы подошли к кайзеру и сказали, что воевать больше нельзя. Они настояли на перемирии, которое потом переросло в капитуляцию.Примерно таким же фиаско закончилась Вьетнамская война, когда Южный Вьетнам долго удерживал узкий перешеек, а потом Вьетконг вышел им в тыл по "тропе Хо Ши Мина" прямо как мы по трубе в Судже и фронт рухнул. Этот сценарий ближе всего к Украине, потому что там тоже было сокращение американской помощи, заговоры во власти и разложение армии.Все помнят знаменитые кадры, как американцы на вертолетах эвакуировали последних южных вьетнамцев с крыши посольства в Сайгоне. Надеюсь, киевский режим тоже будет цепляться за шасси самолетов в Борисполе.Трамп прекрасно понимает, что все закончится именно этим. Ему не нужна картинка украинского Вьетнама и Афганистана, поэтому он пытается максимально быстро принудить Зеленского к миру.И я думаю, он сможет принудить киевский режим в течение 2025 года подписать договор о перемирии, а потом хоть как-то спасающий Украину как государство мир. Это будет страна в урезанных границах без оголтелой русофобии и небольшой армии.- Наша главная хотелка насчет Одессы будет решаться политическим путем или военным?- Когда Трамп начинает рассуждать о контроле Запорожской АЭС или портом в Одессе, он явно откуда-то это цитирует. Он не настолько хорошо знаком с экономической географией Украины. То есть какие-то документы на столе у американского президента лежат, и он по своей привычке вываливает в публичное пространство то, что мы считаем неуместным, потому что это вопрос закрытых переговоров.Когда он говорит об Одессе, наверное, он имеет в виду давнюю идею порто-франко, когда через нее запрещен транзит военных грузов и заход в нее военных кораблей, как это было в случае с Данцигом между мировыми войнами. Да, из-за Данцига потом началась война, но это было связано с позицией Гитлера, который не хотел такого статуса.А нас статус Одессы как свободной территории под частичным контролем Украины вполне приемлем.Что касается Запорожской АЭС, то она будет включена в нашу энергосистему, но это процесс небыстрый. Она же не снабжала Херсонскую и Запорожскую области, потому что там потребителей мало. В основном она обеспечивала центральный промышленный район Украины (Днепропетровская и Кировоградская области). И на переходном периоде мы будем заинтересованы в нормальном взаимодействии с территориями возле наших новых государственных границ.А если мы привяжем местное население к энергоснабжению, это приведет к снижению напряжения между Россией и Украиной. Если русские дают вам свет, это уже хорошо.Все эти вопросы наверняка обсуждаются и фиксируются на переговорах между Путиным и Трампом.- Давайте в конце еще раз обсудим текущие дела на фронте. Удалось ли нам отбить все контратаки ВСУ под Красноармейском и под Дзержинском? Зайдем ли мы в Днепропетровскую область до полного освобождения Донбасса?- Этот накат, который ВСУ предприняли для купирования нашего предыдущего наступления через Дзержинск и на Красноармейск, иссяк. Никаких результатов противник не добился. Ни один из выступов срезать не удалось. Зайти в плотную застройку Дзержинска и закрепиться тоже не удалось. Поэтому сейчас на этом участке будет или затишье, или какой-то наш неожиданный удар.Что касается Днепропетровской области, то мы уже везде подошли к ней на 5-10 километров по всей линии соприкосновения. Заход туда – это неизбежно. Потому что военные не смотрят на географические карты. Им важнее, как течет речка, чем то, как проходит административная граница. Вы на местности эту границу не найдете. Только стелу на въезде увидите.И судя по тому, как развивается наша наступательная операция, мы точно зайдем в Днепропетровскую область к концу апреля.Также по теме - в интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20250320/1061912825.html

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Кирилл Курбатов

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