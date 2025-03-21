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СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС

СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС - 21.03.2025 Украина.ру

СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС

Зафиксирован факт попытки совершить акт ядерного терроризма путем атаки на АЭС в Курской области со стороны Киева. Об этом 21 марта сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на совещании в Курской области

2025-03-21T12:21

2025-03-21T12:21

2025-03-21T12:21

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Следователи устанавливают причастных к преступлению. По данным следствия, в числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую область и другие регионы России - начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук* и командующий ВМС Алексей Неижпапа*: Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию.Ранее эксперты уже многократно обращали внимание на то, что киевский режим не может смириться с тем, что кровавая авантюра в Курской области не принесла желаемого эффекта. Уходя из региона, боевики ВСУ крушили все, что только могли.Курская область практически зачищена от ВСУ: "Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском. Однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада."Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.В пятницу, 21 марта, стало известно, что командование ВСУ перебрасывает свои резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных: Украина пытается спасти окруженных под Курском вэсэушников.* Признаны в РФ террористами и экстремистами.

https://ukraina.ru/20250321/1061946439.html

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новости, россия, курская область, украина, кирилл буданов, александр перенджиев, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф