СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС - 21.03.2025 Украина.ру
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СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС
СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС - 21.03.2025 Украина.ру
СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС
Зафиксирован факт попытки совершить акт ядерного терроризма путем атаки на АЭС в Курской области со стороны Киева. Об этом 21 марта сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на совещании в Курской области
2025-03-21T12:21
2025-03-21T12:21
новости
россия
курская область
украина
кирилл буданов
александр перенджиев
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
ск рф
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Следователи устанавливают причастных к преступлению. По данным следствия, в числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую область и другие регионы России - начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук* и командующий ВМС Алексей Неижпапа*: Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию.Ранее эксперты уже многократно обращали внимание на то, что киевский режим не может смириться с тем, что кровавая авантюра в Курской области не принесла желаемого эффекта. Уходя из региона, боевики ВСУ крушили все, что только могли.Курская область практически зачищена от ВСУ: "Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском. Однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада."Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.В пятницу, 21 марта, стало известно, что командование ВСУ перебрасывает свои резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных: Украина пытается спасти окруженных под Курском вэсэушников.* Признаны в РФ террористами и экстремистами.
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новости, россия, курская область, украина, кирилл буданов, александр перенджиев, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Россия, Курская область, Украина, Кирилл Буданов, Александр Перенджиев, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, СК РФ

СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС

12:21 21.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
- РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Зафиксирован факт попытки совершить акт ядерного терроризма путем атаки на АЭС в Курской области со стороны Киева. Об этом 21 марта сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на совещании в Курской области
"Зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки на территорию курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива", - подчеркнул он.
Следователи устанавливают причастных к преступлению. По данным следствия, в числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую область и другие регионы России - начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук* и командующий ВМС Алексей Неижпапа*: Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию.
Ранее эксперты уже многократно обращали внимание на то, что киевский режим не может смириться с тем, что кровавая авантюра в Курской области не принесла желаемого эффекта. Уходя из региона, боевики ВСУ крушили все, что только могли.
Курская область практически зачищена от ВСУ: "Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском. Однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада.
"Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
В пятницу, 21 марта, стало известно, что командование ВСУ перебрасывает свои резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных: Украина пытается спасти окруженных под Курском вэсэушников.
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* Признаны в РФ террористами и экстремистами.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаКирилл БудановАлександр ПеренджиевАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСК РФ
 
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