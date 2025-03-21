https://ukraina.ru/20250321/1061926816.html

"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине

"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине - 21.03.2025 Украина.ру

"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине

Если бы Трамп хотел остановить войну на Украине, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом. И Европе он неоднократно говорил следующее: "Мы не будем за вас впрягаться, если вы решите повоевать". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-21T05:45

2025-03-21T05:45

2025-03-21T05:45

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То, что сейчас предлагают России – это даже не заморозка, сообщил эксперт. Заморозка — это когда все остановились и ничего не делают. Но России предлагают 30-дневное перемирие, при этом продолжая поставлять оружие Украине, уточнил он.То есть пока все идет так, как шло до начала переговоров. Все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" - это просто слова, считает Крапивник. Если бы президент США хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "ХАМАС", добавил собеседник издания.Поэтому ни на какой мир рассчитывать не стоит, констатировал эксперт, отметив, что "пророк нашего времени" Владимир Жириновский говорил о том, что эта ситуация продлится до 2030 года. "Наверное, он был прав. Только боюсь, что к 2030 году нашим бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона. Потому что если в этих европейских странах не поменяется власть, они свою позицию не поменяют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061920490.html

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