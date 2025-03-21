"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине - 21.03.2025 Украина.ру
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"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине
"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине - 21.03.2025 Украина.ру
"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине
Если бы Трамп хотел остановить войну на Украине, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом. И Европе он неоднократно говорил следующее: "Мы не будем за вас впрягаться, если вы решите повоевать". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-21T05:45
2025-03-21T05:45
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То, что сейчас предлагают России – это даже не заморозка, сообщил эксперт. Заморозка — это когда все остановились и ничего не делают. Но России предлагают 30-дневное перемирие, при этом продолжая поставлять оружие Украине, уточнил он.То есть пока все идет так, как шло до начала переговоров. Все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" - это просто слова, считает Крапивник. Если бы президент США хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "ХАМАС", добавил собеседник издания.Поэтому ни на какой мир рассчитывать не стоит, констатировал эксперт, отметив, что "пророк нашего времени" Владимир Жириновский говорил о том, что эта ситуация продлится до 2030 года. "Наверное, он был прав. Только боюсь, что к 2030 году нашим бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона. Потому что если в этих европейских странах не поменяется власть, они свою позицию не поменяют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, война, дональд трамп, берлин, париж, лондон, израиль, хамас, европа, владимир жириновский, конфликт, ес, европейцы, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, война, Дональд Трамп, Берлин, Париж, Лондон, Израиль, ХАМАС, Европа, Владимир Жириновский, конфликт, ЕС, европейцы, СВО, Спецоперация

"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине

05:45 21.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если бы Трамп хотел остановить войну на Украине, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом. И Европе он неоднократно говорил следующее: "Мы не будем за вас впрягаться, если вы решите повоевать". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
То, что сейчас предлагают России – это даже не заморозка, сообщил эксперт. Заморозка — это когда все остановились и ничего не делают. Но России предлагают 30-дневное перемирие, при этом продолжая поставлять оружие Украине, уточнил он.
То есть пока все идет так, как шло до начала переговоров. Все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" - это просто слова, считает Крапивник. Если бы президент США хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "ХАМАС", добавил собеседник издания.
"На самом же деле он хочет зарабатывать. И европейцам он неоднократно говорил следующее: "Мы не будем за вас впрягаться, если вы решите повоевать. Но если вы хотите повоевать – мы тоже не будем против", — уточнил Крапивник.
Поэтому ни на какой мир рассчитывать не стоит, констатировал эксперт, отметив, что "пророк нашего времени" Владимир Жириновский говорил о том, что эта ситуация продлится до 2030 года.
"Наверное, он был прав. Только боюсь, что к 2030 году нашим бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона. Потому что если в этих европейских странах не поменяется власть, они свою позицию не поменяют", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:18
Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил ТрампуВ среду 19 марта Зеленский все-таки навязал переговоры президенту США сразу же после разговора с российским президентом. Ранее Зеленский выражал крайнюю степень тревоги по поводу переговоров Трампа с Путиным, требуя, чтобы там были также он и все его европейские союзники.
 
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