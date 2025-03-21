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Александр Лотоцкий – борец за "украинскую автокефалию"

Александр Лотоцкий – борец за "украинскую автокефалию" - 21.03.2025 Украина.ру

Александр Лотоцкий – борец за "украинскую автокефалию"

21 марта 1870 года в семье православного священника села Бронница Могилёвского уезда Подольской губернии родился Александр Лотоцкий. Он тоже получил богословское образование, но сан не принял и позже раскалывал русское православие политическими методами

2025-03-21T16:00

2025-03-21T16:00

2025-03-21T16:00

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Семья Лотоцких на протяжении столетий была одним из столпов православия в Подолье. Скажем, дедушка нашего героя, протоирей Юлиан Лотоцкий, много лет был настоятелем Каменец-Подольского кафедрального собора Св. Петра и Павла. Но при этом Лотоцкие постоянно кичились своим родством с польской шляхтой – князьями Друцкими, Соколинскими, Юрагами-Гедройцами. Неудивительно, что и своего сына Игнатия протоиерей женил на дочери Севериана Длужевского, воспитанной в польском пансионе (хотя отец её тоже был православным священником).Александр поначалу пошёл по церковной линии, после окончания в 1884 году уездной духовной школы в Тульчине попав в Подольскую духовную семинарию в Каменец-Подольском.Эта семинария считалась тогда одной из передовых, что обернулось существованием в ней тайных проукраинских кружков откровенно русофобской направленности. "Настроения там можно объяснить характером подольского духовенства – свободолюбивого, независимого и материально хорошо обеспеченного. Архиереи-москали ехали на подольскую кафедру обычно с неохотой, как в муку, трактуя подольских священников, как "магнатов", – и действительно, нельзя было равнять их ни в материальном, ни в духовном плане с убогим, забитым священством московского края… При мне ректором стал архим. Антоний, – разумеется, москаль. Это был болезненный тип мракобеса…", – писал Лотоцкий в книге мемуаров "Страницы прошлого".Не исключено, что такие характеристики alma mater связаны с тем, что учитель математики, выходец с Дона Иван Ястребцов, поставил Лотоцкому единицу на экзамене, из-за чего семинарист был оставлен на второй год. Диплом в Каменец-Подольском Александр Лотоцкий так и не получил, в 1889-м он перевёлся сначала в семинарию в Тифлисе, где помогал теряющему зрению старшему брату Виктору в преподавательской работе, а потом и в Киевскую духовную семинарию.Как один из лучших выпускников семинарии, в 1892 году Лотоцкий был определён к обучению за государственные средства в Киевской Духовной академии (КДА). В своих воспоминаниях он писал:"На порог высшей школы поступил я уже национально сознательным... Семейное чисто украинское окружение, стихийное влияние украинской деревни дали те подсознательные основания, на которых росло национальное мнение".Александр Лотоцкий с головой погрузился в деятельность украинских кружков в КДА и различных "мазепинских" организаций в Киеве. Он подружился с одним из основоположников украинского национализма Николаем Михновским (тот позже был шафером на его свадьбе), познакомился с Михаилом Грушевским и даже помогал упаковывать его библиотеку, когда учёный отъезжал во Львов в 1894 году.Знакомство с Грушевским сыграло Лотоцкому злую службу. Обласканный Веной профессор помог студенту выпускного курса КДА опубликовать в издаваемых во Львове "Записках Научного товарищества имени Шевченко" статью о моральном состоянии малороссийского духовенства XVIII века. Узнав об этом, Совет Академии не только не допустил к защите кандидатский труд Лотоцкого, но и вынес приговор о нежелательности его работы на педагогическом поприще как неблагонадёжного. Именно поэтому, окончив Академию со званием кандидата богословия летом 1896-го, Лотоцкий не смог сразу устроиться на работу. Подольский архиепископ Димитрий Сабыкин сначала обещал приютить его в Каменце, но когда узнал об инциденте в КДА, отказал в должности.Киевские украинофилы не бросили молодого адепта на произвол судьбы. Писатель и общественный деятель Александр Конисский, который как раз тогда создавал "Всеукраинскую общую организацию" (прообраз украинской политической партии), пристроил Александра Лотоцкого в Киевскую палату государственного контроля. Сначала Лотоцкий работал в кассовом отделе, позже по требованию начальства ему пришлось самостоятельно освоить тонкости экономики и финансов. Позже Лотоцкий так оценивал этот период своей жизни:"Это было очень счастливым обстоятельством для меня, что я попал так случайно в министерство, самое далекое от политики, и под начало человека, который так терпимо относился к чужим взглядам".А всё время вне службы новоиспечённый госслужащий Российской империи посвящал её расшатыванию. В рамках созданного Конисским издательства "Век" Лотоцкий запустил массовый выпуск литературы на украинском языке – как собраний сочинений, так и недорогих брошюр для рабочих и крестьян. Особой его гордостью стал сборник избранных произведений украинских поэтов под названием "Век", с краткими биографиями авторов и их портретами (последнее тогда было редкостью).Примечательно, что изданию упомянутого сборника препятствовала не только цензура, но и сами украинские поэты, которые видели сборник иначе, и непременно с собственными стихами в начале. Лотоцкий в июне 1900 года писал одному из лидеров украинской общины в Санкт-Петербурге Петру Стебницкому:"Скажу Вам, что такие сознательные украинские поэты, как Елена Пчилка и Леся Украинка, обращались к киевскому цензору и собирались идти к губернатору, чтобы запрещено было выпускать "Век". Эти гнусные впечатления до сих пор не осели на дне моей души, и я не могу сейчас говорить обо всем этом деле спокойно".Сборник "Век" оказался финансово успешным, и "мазепинская партия" решила перевести Александра Лотоцкого в столицу империи. В Петербурге Лотоцкий поступил на службу в Департамент кредитного контроля. Здесь он должен составлять общие обзоры деятельности кредитных учреждений. Впоследствии ему было поручено писать записки государственного контролера по годовым отчетам Крестьянского, Дворянского и Государственного банков. Вскоре он стал заместителем генерал-контролёра. Параллельно Лотоцкий, как автор статей о духовном образовании, стал членом учебного комитета Синода во время подготовки реформы духовных школ.Однако, как и в Киеве, своей главной задачей он считал борьбу за "украинское дело". В частности, Лотоцкий вместе со Стебницким боролись за отмену "Эмсского указа". В 1904 году они передали главе правительства России Сергею Витте докладную записку по этому вопросу и уже в ноябре 1905 года ограничения на украиноязычные печатные издания были сняты.Тогда же в Санкт-Петербурге был основан "Украинский политический клуб", одним из лидеров которого стал Александр Лотоцкий. Эта организация добилась создания в первом созыве Государственной Думы России украинской фракции. Её возглавил Илья Шраг, депутат от Черниговской губернии, которого финансово поддерживал "сахарный король" Василий Симиренко. Фракцией фактически руководил приехавший из Вены Михаил Грушевский, который подготовил текст "Декларации об автономии Украины". Документ не успели зачитать в стенах Государственной Думы только в связи с её роспуском 22 июля 1906 года. Именно в тот период Лотоцкий познакомился с Симоном Петлюрой.В 1911 году, когда чиновник уже возглавлял украинский клуб "Громада" в Санкт-Петербурге, ему поручили готовить исторический очерк к 100-летию установления государственного контроля в Российской империи.После Февральской революции Александр Лотоцкого избрали председателем Украинской национальной рады в Санкт-Петербурге. В качестве её представителя он был делегирован на Всеукраинский национальный конгресс в Киеве, где 8 апреля 1917 года был избран членом Центральной рады (ЦР).Но в апреле 1917-го Временное правительство назначило его комиссаром Буковины и Покутья (часть нынешних Черновицкой и Ивано-Франковской областей). Наступление русских войск закончилось катастрофой, в результате они вынуждены были отступить практически на границу 1914 года.Александр Лотоцкий после этого ушёл с российской госслужбы, с 1 сентября 1917-го он уже Генеральный писарь (секретарь) ЦР. Именно в этом статусе Лотоцкий в ноябре того же года подписал с верховным главнокомандующим Российской армии генерал-лейтенантом Духониным соглашение про сосредоточение на Юго-Западном фронте и Румынском фронте так называемых "украинизированных" воинских частей.С конца ноября 1917 по начало марта 1918 года в биографии Александра Лотоцкого странный пробел, который он никогда не объяснял. А вот с возвращением ЦР в Киев в обозе немецких войск 9 марта 1918-го Лотоцкий получает пост государственного контролёра в правительстве УНР. После того, немцы сменили УНР на Украинскую державу Лотоцкий на несколько месяцев оказался не у дел. Но уже 28 октября того же года он получил пост министра вероисповеданий.12 ноября 1918 года Лотоцкий выступил с заявлением от имени правительства, в котором, в частности, было сказано:"Основа украинского государства заключается в том, что в самостоятельном государстве должна быть и самостоятельная церковь. (…) Никакое правительство, понимающее свои государственные обязанности, не может согласиться на то, чтобы центр церковной власти находился в другом государстве".Через 100 лет практически без изменений эти слова повторит Пётр Порошенко.Однако через два дня после этого выступления была объявлена ​​грамота Скоропадского о федеративном союзе Украины с Россией и смене Кабинета министров, потому дело автокефалии сдвинуть с места не удалось. Но после того, как силы УНР во главе с Симоном Петлюрой свергли гетмана, в конце декабря 1918 года Лотоцкий был назначен временным комиссаром министерства вероисповеданий УНР. Именно он инициировал арест петлюровцами Митрополита Киевского и Галицкого Антония и его заключение в униатский монастырь в Бучаче, а также принятие Директорией УНР "Закона о Верховной власти в Украинской автокефальной православной миротворческой церкви" (обнародован 1 января 1919).С января 1919 по март 1920 Александр Лотоцкий находился в Константинополе как чрезвычайный посол УНР в Турции со специальной миссией – переговоров с Вселенским патриархатом о признании автокефалии.Миссия Лотоцкого в Константинополе была обречена на провал по ряду причин. Во-первых, после смерти в октябре 1918 года патриарха Германа V во Вселенском патриархате был только местоблюститель (полноценный предстоятель появится только в конце 1921-го). Во-вторых, с ноября 1918 город был оккупирован французскими и британскими войсками, которым было не до украинских проблем. Но самое главное – к концу 1919 года УНР превратилась в государство без территории, существовавшее только благодаря Польше, с которой Петлюра вёл переговоры о союзе.В марте 1920 года Лотоцкий покинул Константинополь и отправился сначала в Вену, а потом в Прагу, где с 1922 года преподавал каноническое право в эмигрантском Украинском вольном университете. В 1929-м Александр Лотоцкий стал преподавателем истории славянских и румынских православных церквей Студиума православного богословия Варшавского университета, где и работал до сентября 1939 года. В своих трудах он постоянно пытался обосновать "различия между киевским и московским православием".Александру Лотоцкому довелось пережить начало Второй мировой войны и увидеть нацистскую оккупацию Варшавы. При обстреле загорелась крыша дома, где он жил. Лотоцкий, перенося свой архив, рукописи и книги в погреб, простудился и заболел воспалением легких. 22 октября 1939 год он умер. Первоначально Лотоцкий был похоронен рядом с женой в Варшаве, но в 1971 году его сын Борис Лотоцкий перенес прах родителей на главное украинское православное кладбище в США (Баунд-Брук).

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история, история украины, санкт-петербург, киев, россия, михаил грушевский, симон петлюра, православие, автокефалия, унр, украинские националисты