"Видимо, опять полезут": Онуфриенко о попытке прорыва ВСУ в Краснояружском районе Белгородчины - 21.03.2025 Украина.ру
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"Видимо, опять полезут": Онуфриенко о попытке прорыва ВСУ в Краснояружском районе Белгородчины
"Видимо, опять полезут": Онуфриенко о попытке прорыва ВСУ в Краснояружском районе Белгородчины - 21.03.2025 Украина.ру
"Видимо, опять полезут": Онуфриенко о попытке прорыва ВСУ в Краснояружском районе Белгородчины
Судя по тому, что вблизи границы Белгородской области противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, они опять полезут в атаку. Но шансы на успех нулевые. Для противника здесь сложилась неудобная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-03-21T06:00
2025-03-21T06:00
новости
белгородская область
россия
михаил онуфриенко
всу
атака
наступление
граница
вс рф
сво
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На этой неделе ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей.Все попытки ВСУ прорваться через границу были безуспешны уже на момент третьей атаки, сообщил эксперт. Небольшие силы противника, которые смогли занять лесопосадки на глубину до километра от линии госграницы были выбиты на исходные рубежи, уточнил он.Тем не менее, украинские военные предпринял еще три безуспешные атаки, добавил Онуфриенко."Судя по тому, что вблизи границы противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, они опять полезут в атаку. Шансы на успех нулевые. Но абсолютно правильно из окрестных сел эвакуировали население, потому что противник активно обстреливает эту территорию", – подчеркнул собеседник Украина.ру.Эксперт отметил, что для противника здесь сложилась неудобная ситуация. С российской стороны расположены преобладающие над местностью высоты, перепад которых составляет до 50 метров, добавил он.Эти высоты дают преимущество российским операторам БПЛА. Чем больше зона свободного покрытия, тем дальше они летают и тем устойчивее связь, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
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новости, белгородская область, россия, михаил онуфриенко, всу, атака, наступление, граница, вс рф, сво, спецоперация, обстрелы
Новости, Белгородская область, Россия, Михаил Онуфриенко, ВСУ, атака, наступление, граница, ВС РФ, СВО, Спецоперация, обстрелы

"Видимо, опять полезут": Онуфриенко о попытке прорыва ВСУ в Краснояружском районе Белгородчины

06:00 21.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Судя по тому, что вблизи границы Белгородской области противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, они опять полезут в атаку. Но шансы на успех нулевые. Для противника здесь сложилась неудобная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На этой неделе ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей.
Все попытки ВСУ прорваться через границу были безуспешны уже на момент третьей атаки, сообщил эксперт. Небольшие силы противника, которые смогли занять лесопосадки на глубину до километра от линии госграницы были выбиты на исходные рубежи, уточнил он.
Тем не менее, украинские военные предпринял еще три безуспешные атаки, добавил Онуфриенко.
"Судя по тому, что вблизи границы противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, они опять полезут в атаку. Шансы на успех нулевые. Но абсолютно правильно из окрестных сел эвакуировали население, потому что противник активно обстреливает эту территорию", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
Эксперт отметил, что для противника здесь сложилась неудобная ситуация. С российской стороны расположены преобладающие над местностью высоты, перепад которых составляет до 50 метров, добавил он.
Эти высоты дают преимущество российским операторам БПЛА. Чем больше зона свободного покрытия, тем дальше они летают и тем устойчивее связь, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 07:00
Алексей Кочетков: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав РоссииЕсли администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы на европейском континенте установился прочный мир, они должны максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. А для этого нужно вернуть Одессу в родную гавань, считает координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
 
НовостиБелгородская областьРоссияМихаил ОнуфриенкоВСУатаканаступлениеграницаВС РФСВОСпецоперацияобстрелы
 
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