Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию - 21.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250321/1061944742.html
Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию
Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию - 21.03.2025 Украина.ру
Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию
В числе организаторов атак беспилотников ВСУ на Курскую область и другие регионы России - начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, экс-командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук* и командующем Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа*
2025-03-21T10:12
2025-03-21T10:13
новости
россия
украина
киев
кирилл буданов
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ск рф
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060599616_0:115:608:457_1920x0_80_0_0_ce34502771b542d85ce72038391a6154.jpg
Такую информацию 21 марта обнародовал Следственный комитет (СК) РФ, уточнив, что всем указанным лицам уже заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск.Олещук* был уволен с должности в августе прошлого года после крушения первого американского истребителя F-16. В розыск в России его объявили в сентябре 2023 года по делу о террористической атаке БПЛА.Неижпапа* появился в базе розыска МВД России в том же месяце, он проходит фигурантом дела о теракте.Буданов* был объявлен МВД России в розыск в декабре 2023 года как организатор теракта на Крымском мосту. Глава ГУР также широко известен своими людоедскими заявлениями в адрес России и россиян, в частности он многократно публично выступал с угрозами, анонсировал теракты и диверсии, обещая "убивать русских в любой точке мира".Автор издания Украина.ру Марина Полякова собрала самые громкие заявления главы ГУР: Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.В ночь на 21 марта ВСУ подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) в Курской области (Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона), а днем ранее при отражении украинских беспилотников загорелся один из резервуаров на нефтебазе в Кавказском районе Кубани. В пятницу огонь охватил и второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, пострадали два человека.Не оставляют ВСУ и попыток закошмарить мирное население России. Так, накануне над страной было сбито 132 украинских беспилотника, львиная доля из которых направлялась в Саратовскую область.Губернатор региона Роман Бусаргин оценил произошедшее как самую массированную атаку ВСУ на область. Под вражеским ударом оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов. По предварительным данным, пострадало как минимум два мирных жителя, в их числе - пациентка больницы, которую ранило осколками.Ранее массированный налет произошел в ночь на 11 марта, тогда над территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА.Песков резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250321/1061944584.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060599616_0:133:608:589_1920x0_80_0_0_2135be38a6af94ca66a26fa87622e095.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, кирилл буданов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ск рф, мвд, f-16
Новости, Россия, Украина, Киев, Кирилл Буданов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, СК РФ, МВД, F-16

Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию

10:12 21.03.2025 (обновлено: 10:13 21.03.2025)
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
ДзенTelegram
В числе организаторов атак беспилотников ВСУ на Курскую область и другие регионы России - начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, экс-командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук* и командующем Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа*
Такую информацию 21 марта обнародовал Следственный комитет (СК) РФ, уточнив, что всем указанным лицам уже заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск.
Олещук* был уволен с должности в августе прошлого года после крушения первого американского истребителя F-16. В розыск в России его объявили в сентябре 2023 года по делу о террористической атаке БПЛА.
Неижпапа* появился в базе розыска МВД России в том же месяце, он проходит фигурантом дела о теракте.
Буданов* был объявлен МВД России в розыск в декабре 2023 года как организатор теракта на Крымском мосту. Глава ГУР также широко известен своими людоедскими заявлениями в адрес России и россиян, в частности он многократно публично выступал с угрозами, анонсировал теракты и диверсии, обещая "убивать русских в любой точке мира".
Автор издания Украина.ру Марина Полякова собрала самые громкие заявления главы ГУР: Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.
А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.
В ночь на 21 марта ВСУ подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) в Курской области (Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона), а днем ранее при отражении украинских беспилотников загорелся один из резервуаров на нефтебазе в Кавказском районе Кубани. В пятницу огонь охватил и второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, пострадали два человека.
10:07
Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани Региональный оперативный штаб сообщил, что в ночь на пятницу, 21 марта, произошел взрыв на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар. Администрация района рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна
Не оставляют ВСУ и попыток закошмарить мирное население России. Так, накануне над страной было сбито 132 украинских беспилотника, львиная доля из которых направлялась в Саратовскую область.
Губернатор региона Роман Бусаргин оценил произошедшее как самую массированную атаку ВСУ на область. Под вражеским ударом оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов. По предварительным данным, пострадало как минимум два мирных жителя, в их числе - пациентка больницы, которую ранило осколками.
Ранее массированный налет произошел в ночь на 11 марта, тогда над территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА.
Песков резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевКирилл БудановВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСК РФМВДF-16
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
11:11В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
11:02Киев принял слова Трампа об электростанциях как обещание помочь вернуть ЗАЭС
11:00По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
10:43Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
10:38Захарова приоткрыла тайну предстоящих переговоров России и США
10:20Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
10:12Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию
10:07Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани
09:59Трампизм взбирается на пьедестал. МОК начинает избавляться от русофобии
09:50Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона
09:20Зеленский нарушил перемирие, список важных целей. Главное на Украине на утро 21 марта
08:18Что происходит в Турции и причем здесь украинский "майдан"
08:00Эстергомский десант – "No pasarán" по-морпеховски
07:36Планы Зеленского стали никчемными бумажками. Украинские эксперты и СМИ окончательно разочаровались в США
07:17Стармер залез в подлодку. Великобритания переходит к "оперативной фазе" отправки войск на Украину
07:00Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения
06:00"Видимо, опять полезут": Онуфриенко о попытке прорыва ВСУ в Краснояружском районе Белгородчины
05:51Прощание с композитором Губайдулиной, деколонизация Шекспира. События культуры
05:45"Пророк Жириновский был прав": Крапивник объяснил, до какого года может продлится война на Украине
Лента новостейМолния