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Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию

Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию - 21.03.2025 Украина.ру

Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию

В числе организаторов атак беспилотников ВСУ на Курскую область и другие регионы России - начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, экс-командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук* и командующем Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа*

2025-03-21T10:12

2025-03-21T10:12

2025-03-21T10:13

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Такую информацию 21 марта обнародовал Следственный комитет (СК) РФ, уточнив, что всем указанным лицам уже заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск.Олещук* был уволен с должности в августе прошлого года после крушения первого американского истребителя F-16. В розыск в России его объявили в сентябре 2023 года по делу о террористической атаке БПЛА.Неижпапа* появился в базе розыска МВД России в том же месяце, он проходит фигурантом дела о теракте.Буданов* был объявлен МВД России в розыск в декабре 2023 года как организатор теракта на Крымском мосту. Глава ГУР также широко известен своими людоедскими заявлениями в адрес России и россиян, в частности он многократно публично выступал с угрозами, анонсировал теракты и диверсии, обещая "убивать русских в любой точке мира".Автор издания Украина.ру Марина Полякова собрала самые громкие заявления главы ГУР: Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.В ночь на 21 марта ВСУ подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) в Курской области (Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона), а днем ранее при отражении украинских беспилотников загорелся один из резервуаров на нефтебазе в Кавказском районе Кубани. В пятницу огонь охватил и второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, пострадали два человека.Не оставляют ВСУ и попыток закошмарить мирное население России. Так, накануне над страной было сбито 132 украинских беспилотника, львиная доля из которых направлялась в Саратовскую область.Губернатор региона Роман Бусаргин оценил произошедшее как самую массированную атаку ВСУ на область. Под вражеским ударом оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов. По предварительным данным, пострадало как минимум два мирных жителя, в их числе - пациентка больницы, которую ранило осколками.Ранее массированный налет произошел в ночь на 11 марта, тогда над территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА.Песков резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250321/1061944584.html

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