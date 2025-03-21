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Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео

Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео - 21.03.2025 Украина.ру

Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео

К знаковой годовщине – к 80-летию Великой Победы – будем публиковать видеохронику, посвящённую героическому прошлому нашего народа, военным и трудовым подвигам людей на поле боя и в тылу, а также послевоенному восстановлению страны.

2025-03-21T15:48

2025-03-21T15:48

2025-03-21T15:53

видео

80 лет победы

гэс

днепрогэс

история

подвиг

запорожье

днепр

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Наша первая публикация посвящена ДнепроГЭС - крупной гидроэлектростанции, расположенной на реке Днепр в Запорожье. Станция была построена ещё до Великой Отечественной войны. Во время боевых действий её разрушили. А уже в 1944 году началось восстановление. Отстроенную ГЭС запустили в 1950 году, её мощность (по сравнению с довоенной) возросла на 16%. Как выглядела ДнепроГЭС в 80-е годы и до этого? Какой подвиг совершил неизвестный герой на гидроэлектростанции в Запорожье во время Великой Отечественной войны? Об этом и не только - в нашем архивном видео.

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

видео, 80 лет победы, гэс, днепрогэс, история, подвиг, видео, запорожье, днепр