Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео - 21.03.2025 Украина.ру
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Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео
Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео - 21.03.2025 Украина.ру
Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео
К знаковой годовщине – к 80-летию Великой Победы – будем публиковать видеохронику, посвящённую героическому прошлому нашего народа, военным и трудовым подвигам людей на поле боя и в тылу, а также послевоенному восстановлению страны.
2025-03-21T15:48
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видео
80 лет победы
гэс
днепрогэс
история
подвиг
запорожье
днепр
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Наша первая публикация посвящена ДнепроГЭС - крупной гидроэлектростанции, расположенной на реке Днепр в Запорожье. Станция была построена ещё до Великой Отечественной войны. Во время боевых действий её разрушили. А уже в 1944 году началось восстановление. Отстроенную ГЭС запустили в 1950 году, её мощность (по сравнению с довоенной) возросла на 16%. Как выглядела ДнепроГЭС в 80-е годы и до этого? Какой подвиг совершил неизвестный герой на гидроэлектростанции в Запорожье во время Великой Отечественной войны? Об этом и не только - в нашем архивном видео.
запорожье
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, 80 лет победы, гэс, днепрогэс, история, подвиг, видео, запорожье, днепр
Видео, 80 лет Победы, ГЭС, ДнепроГЭС, История, подвиг, Запорожье, Днепр

Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео

15:48 21.03.2025 (обновлено: 15:53 21.03.2025)
 
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Сергей Зуев
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К знаковой годовщине – к 80-летию Великой Победы – будем публиковать видеохронику, посвящённую героическому прошлому нашего народа, военным и трудовым подвигам людей на поле боя и в тылу, а также послевоенному восстановлению страны.
Наша первая публикация посвящена ДнепроГЭС - крупной гидроэлектростанции, расположенной на реке Днепр в Запорожье. Станция была построена ещё до Великой Отечественной войны.
Во время боевых действий её разрушили. А уже в 1944 году началось восстановление. Отстроенную ГЭС запустили в 1950 году, её мощность (по сравнению с довоенной) возросла на 16%.
Как выглядела ДнепроГЭС в 80-е годы и до этого? Какой подвиг совершил неизвестный герой на гидроэлектростанции в Запорожье во время Великой Отечественной войны? Об этом и не только - в нашем архивном видео.
 
Видео80 лет ПобедыГЭСДнепроГЭСИсторияподвигЗапорожьеДнепр
 
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