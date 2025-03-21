"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75 - 21.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250321/1061950641.html
"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75
"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75 - 21.03.2025 Украина.ру
"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает свое 75-летие. С этой датой его уже успели поздравить коллеги, артисты и иностранные политики. Например, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с агентством РИА Новости отметила отличный юмор главы МИД РФ
2025-03-21T11:57
2025-03-21T12:29
новости
россия
австрия
вена
сергей лавров
владимир путин
джон керри
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061950197_172:0:813:361_1920x0_80_0_0_3cfea4ffc1ae48e153725b3b51e703ad.jpg
Политик вспомнила, как в 2018 году Лавров и президент РФ Владимир Путин пошутили во время визита в Вену, когда спикер местного парламента обвинил их во вторжении в дела других стран."Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его (Лаврова. - Ред.) чувство юмора - это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда. Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров ответил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?" Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания", - вспомнила Кнайсль.На встрече с государственным секретарем США Джоном Керри в 2015 году министр иностранных дел РФ пошутил: "мне деньги платят не за то, чтобы я был оптимистом", на что его собеседник пошутил в ответ: "возможно, вам платят недостаточно, чтобы вы были оптимистом".Также министру принадлежат такие фразы: "У нас есть такое понятие: пацан сказал, пацан сделал", "Что касается железного занавеса, я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически опускается, пусть только они ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить", "Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться".Несмотря на тонкий юмор Лавров проявляет чудеса спокойствия и по его лицу невозможно прочитать никаких эмоций, что для человека его профессии - крайне важный талант. Об этом сам дипломат сказал в 2014 году."Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит", - сказал Лавров.Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. За время своей работы в МИД РФ он прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Также Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.Лавров владеет английским, французским и сингальским языками (язык сингалов, наиболее многочисленной этнической группы Шри-Ланки, относится к индоарийской группе индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи). Также министр в свободное от работы время играет на гитаре и пишет стихи. Он является автором Гимна Московского государственного института международных отношений.Редакция издания Украина.ру от души поздравляет Сергея Викторовича с юбилеем!
россия
австрия
вена
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061950197_179:0:851:504_1920x0_80_0_0_60e570870bd937c4e0eeb572b3f590bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, австрия, вена, сергей лавров, владимир путин, джон керри, мид
Новости, Россия, Австрия, Вена, Сергей Лавров, Владимир Путин, Джон Керри, МИД

"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75

11:57 21.03.2025 (обновлено: 12:29 21.03.2025)
 
© Роман Митченко/МИД России
© Роман Митченко/МИД России
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает свое 75-летие. С этой датой его уже успели поздравить коллеги, артисты и иностранные политики. Например, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с агентством РИА Новости отметила отличный юмор главы МИД РФ
Политик вспомнила, как в 2018 году Лавров и президент РФ Владимир Путин пошутили во время визита в Вену, когда спикер местного парламента обвинил их во вторжении в дела других стран.
"Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его (Лаврова. - Ред.) чувство юмора - это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда. Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров ответил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?" Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания", - вспомнила Кнайсль.
© скриншот видео
© скриншот видео
На встрече с государственным секретарем США Джоном Керри в 2015 году министр иностранных дел РФ пошутил: "мне деньги платят не за то, чтобы я был оптимистом", на что его собеседник пошутил в ответ: "возможно, вам платят недостаточно, чтобы вы были оптимистом".
Также министру принадлежат такие фразы: "У нас есть такое понятие: пацан сказал, пацан сделал", "Что касается железного занавеса, я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически опускается, пусть только они ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить", "Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться".
Несмотря на тонкий юмор Лавров проявляет чудеса спокойствия и по его лицу невозможно прочитать никаких эмоций, что для человека его профессии - крайне важный талант. Об этом сам дипломат сказал в 2014 году.
"Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит", - сказал Лавров.
Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. За время своей работы в МИД РФ он прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Также Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
Лавров владеет английским, французским и сингальским языками (язык сингалов, наиболее многочисленной этнической группы Шри-Ланки, относится к индоарийской группе индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи). Также министр в свободное от работы время играет на гитаре и пишет стихи. Он является автором Гимна Московского государственного института международных отношений.
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в презентации Вологодской области
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в презентации Вологодской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в презентации Вологодской области
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в презентации Вологодской области
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в презентации Вологодской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в презентации Вологодской области
Редакция издания Украина.ру от души поздравляет Сергея Викторовича с юбилеем!
 
НовостиРоссияАвстрияВенаСергей ЛавровВладимир ПутинДжон КерриМИД
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:02Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ
13:00Депутаты требуют у Зеленского отчёт, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 марта
12:21СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС
12:11Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
12:06Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов
11:57"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75
11:19Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
11:11В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
11:02Киев принял слова Трампа об электростанциях как обещание помочь вернуть ЗАЭС
11:00По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
10:43Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
10:38Захарова приоткрыла тайну предстоящих переговоров России и США
10:20Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
10:12Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию
10:07Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани
09:59Трампизм взбирается на пьедестал. МОК начинает избавляться от русофобии
09:50Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона
09:20Зеленский нарушил перемирие, список важных целей. Главное на Украине на утро 21 марта
08:18Что происходит в Турции и при чем здесь украинский "майдан"
08:00Эстергомский десант – "No pasarán" по-морпеховски
Лента новостейМолния