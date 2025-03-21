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"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75

"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75 - 21.03.2025 Украина.ру

"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает свое 75-летие. С этой датой его уже успели поздравить коллеги, артисты и иностранные политики. Например, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с агентством РИА Новости отметила отличный юмор главы МИД РФ

2025-03-21T11:57

2025-03-21T11:57

2025-03-21T12:29

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Политик вспомнила, как в 2018 году Лавров и президент РФ Владимир Путин пошутили во время визита в Вену, когда спикер местного парламента обвинил их во вторжении в дела других стран."Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его (Лаврова. - Ред.) чувство юмора - это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда. Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров ответил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?" Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания", - вспомнила Кнайсль.На встрече с государственным секретарем США Джоном Керри в 2015 году министр иностранных дел РФ пошутил: "мне деньги платят не за то, чтобы я был оптимистом", на что его собеседник пошутил в ответ: "возможно, вам платят недостаточно, чтобы вы были оптимистом".Также министру принадлежат такие фразы: "У нас есть такое понятие: пацан сказал, пацан сделал", "Что касается железного занавеса, я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически опускается, пусть только они ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить", "Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться".Несмотря на тонкий юмор Лавров проявляет чудеса спокойствия и по его лицу невозможно прочитать никаких эмоций, что для человека его профессии - крайне важный талант. Об этом сам дипломат сказал в 2014 году."Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит", - сказал Лавров.Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. За время своей работы в МИД РФ он прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Также Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.Лавров владеет английским, французским и сингальским языками (язык сингалов, наиболее многочисленной этнической группы Шри-Ланки, относится к индоарийской группе индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи). Также министр в свободное от работы время играет на гитаре и пишет стихи. Он является автором Гимна Московского государственного института международных отношений.Редакция издания Украина.ру от души поздравляет Сергея Викторовича с юбилеем!

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новости, россия, австрия, вена, сергей лавров, владимир путин, джон керри, мид