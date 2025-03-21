Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков

Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне

Ровно 80 лет назад, 28 октября 1944 года, Восточно-Карпатская операция Красной армии завершилась полным освобождением советской Украины, УССР, от немецко-фашистских захватчиков. Это самая главная победа в той войне, которая длилась в Украине 40 месяцев, более 3 лет…