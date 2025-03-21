Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков - 21.03.2025 Украина.ру
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Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков - 21.03.2025 Украина.ру
Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне Украина.ру запускает спецпроект "Фотоальбом Победы". Мы будем публиковать подборки фотографий тех лет, которые напомнят нам, через какие испытания пришлось пройти нашему народу на пути к заветной цели.
2025-03-21T12:11
2025-03-21T13:04
михаил катуков
великая отечественная война
80 лет победы
украина
москва
воронеж
история
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Беспристрастные черно-белые фотоснимки рассказывают о трагических и героических мгновениях каждого из 1418 дней Великой Отечественной.На главном фото — Проскуровско-Черновицкая наступательная операция советских войск 1-го Украинского фронта. Командовал 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков. Михаил Катуков, начавший Великую Отечественную войну полковником и командиром соединения, существующего только на бумаге, закончил войну гвардии генерал-полковником и дважды Героем Советского Союза. С октября 1941 года Катуков участвовал в Битве за Москву, сдерживая наступление врага под Мценском, Орлом и Волоколамском. В апреле 1942 года он возглавил 1-й танковый корпус, а летом 1942 года участвовал в отражении немецкого наступления на Воронеж. С сентября 1942 года командовал 3-м мехкорпусом Калининского фронта, участвуя в операции "Марс" подо Ржевом. В январе 1943 года стал командующим 1-й танковой армией (с апреля 1944 года — 1-я гвардейская), сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу и штурмовал Берлин. Дважды Герой Советского Союза, награжден множеством орденов и медалей. Смотрите. Вглядывайтесь. Знайте.
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украина
москва
воронеж
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
михаил катуков, великая отечественная война, 80 лет победы, украина, москва, воронеж, история
Михаил Катуков, Великая Отечественная война, 80 лет Победы, Украина, Москва, Воронеж, История

Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков

12:11 21.03.2025 (обновлено: 13:04 21.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкФотоальбом победы
Фотоальбом победы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Александр Капустянский
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Сергей Зуев
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В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне Украина.ру запускает спецпроект "Фотоальбом Победы". Мы будем публиковать подборки фотографий тех лет, которые напомнят нам, через какие испытания пришлось пройти нашему народу на пути к заветной цели.
Беспристрастные черно-белые фотоснимки рассказывают о трагических и героических мгновениях каждого из 1418 дней Великой Отечественной.
На главном фото — Проскуровско-Черновицкая наступательная операция советских войск 1-го Украинского фронта. Командовал 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков.
Михаил Катуков, начавший Великую Отечественную войну полковником и командиром соединения, существующего только на бумаге, закончил войну гвардии генерал-полковником и дважды Героем Советского Союза.
С октября 1941 года Катуков участвовал в Битве за Москву, сдерживая наступление врага под Мценском, Орлом и Волоколамском. В апреле 1942 года он возглавил 1-й танковый корпус, а летом 1942 года участвовал в отражении немецкого наступления на Воронеж. С сентября 1942 года командовал 3-м мехкорпусом Калининского фронта, участвуя в операции "Марс" подо Ржевом. В январе 1943 года стал командующим 1-й танковой армией (с апреля 1944 года — 1-я гвардейская), сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу и штурмовал Берлин. Дважды Герой Советского Союза, награжден множеством орденов и медалей.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Оборона Одессы. Оружейный расчет выкатывает 45-мм противотанковую пушку ("сорокопятку") для ведения огня прямой наводкой.

Фотоальбом победы
1 из 4

Оборона Одессы. Оружейный расчет выкатывает 45-мм противотанковую пушку ("сорокопятку") для ведения огня прямой наводкой.

© РИА Новости . Георгий Зельма
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© РИА Новости

Наградной лист Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Жужомы, , подтверждающий вручение ему в 1944 году медали США "Серебряная Звезда".

Фотоальбом победы
2 из 4

Наградной лист Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Жужомы, , подтверждающий вручение ему в 1944 году медали США "Серебряная Звезда".

© РИА Новости
© РИА Новости . Георгий Хомзор / Перейти в фотобанкУбитый немецкий солдат. Львовско-Сандомирская операция. Битва за Броды.1-й Украинский фронт.
Фотоальбом победы
3 из 4
Убитый немецкий солдат. Львовско-Сандомирская операция. Битва за Броды.1-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Георгий Хомзор
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© РИА Новости . А. Петров / Перейти в фотобанкЛьвовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция. Водружение Красного знамени на ратуши в освобожденном Львове.
Фотоальбом победы
4 из 4
Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция. Водружение Красного знамени на ратуши в освобожденном Львове.
© РИА Новости . А. Петров
Перейти в фотобанк
1 из 4

Оборона Одессы. Оружейный расчет выкатывает 45-мм противотанковую пушку ("сорокопятку") для ведения огня прямой наводкой.

© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
2 из 4

Наградной лист Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Жужомы, , подтверждающий вручение ему в 1944 году медали США "Серебряная Звезда".

© РИА Новости
3 из 4
Убитый немецкий солдат. Львовско-Сандомирская операция. Битва за Броды.1-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Георгий Хомзор
Перейти в фотобанк
4 из 4
Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция. Водружение Красного знамени на ратуши в освобожденном Львове.
© РИА Новости . А. Петров
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Смотрите. Вглядывайтесь. Знайте.
Фото из открытых источников
28 октября 2024, 11:48
Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войнеРовно 80 лет назад, 28 октября 1944 года, Восточно-Карпатская операция Красной армии завершилась полным освобождением советской Украины, УССР, от немецко-фашистских захватчиков. Это самая главная победа в той войне, которая длилась в Украине 40 месяцев, более 3 лет…
 
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