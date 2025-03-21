https://ukraina.ru/20250321/1061949528.html
Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков - 21.03.2025 Украина.ру
Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне Украина.ру запускает спецпроект "Фотоальбом Победы". Мы будем публиковать подборки фотографий тех лет, которые напомнят нам, через какие испытания пришлось пройти нашему народу на пути к заветной цели.
2025-03-21T12:11
2025-03-21T12:11
2025-03-21T13:04
михаил катуков
великая отечественная война
80 лет победы
украина
москва
воронеж
история
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Беспристрастные черно-белые фотоснимки рассказывают о трагических и героических мгновениях каждого из 1418 дней Великой Отечественной.На главном фото — Проскуровско-Черновицкая наступательная операция советских войск 1-го Украинского фронта. Командовал 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков. Михаил Катуков, начавший Великую Отечественную войну полковником и командиром соединения, существующего только на бумаге, закончил войну гвардии генерал-полковником и дважды Героем Советского Союза. С октября 1941 года Катуков участвовал в Битве за Москву, сдерживая наступление врага под Мценском, Орлом и Волоколамском. В апреле 1942 года он возглавил 1-й танковый корпус, а летом 1942 года участвовал в отражении немецкого наступления на Воронеж. С сентября 1942 года командовал 3-м мехкорпусом Калининского фронта, участвуя в операции "Марс" подо Ржевом. В январе 1943 года стал командующим 1-й танковой армией (с апреля 1944 года — 1-я гвардейская), сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу и штурмовал Берлин. Дважды Герой Советского Союза, награжден множеством орденов и медалей. Смотрите. Вглядывайтесь. Знайте.
https://ukraina.ru/20241028/1058410829.html
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+7 495 645 66 01
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михаил катуков, великая отечественная война, 80 лет победы, украина, москва, воронеж, история
Михаил Катуков, Великая Отечественная война, 80 лет Победы, Украина, Москва, Воронеж, История
Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
12:11 21.03.2025 (обновлено: 13:04 21.03.2025)
В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне Украина.ру запускает спецпроект "Фотоальбом Победы". Мы будем публиковать подборки фотографий тех лет, которые напомнят нам, через какие испытания пришлось пройти нашему народу на пути к заветной цели.